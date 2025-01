最受歡迎 最近新增 DMARC軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 匈牙利

DMARC 軟體代表基於網域的訊息驗證、報告和一致性,旨在協助企業確保從其網域發送的電子郵件根據兩個關鍵安全標準進行正確驗證:網域金鑰識別郵件(DKIM) 和寄件者策略架構(DKIM)。 這些工具在 DMARC 協議的各個方面提供協助,在防止電子郵件欺騙和網路釣魚等可能使組織的員工或客戶面臨風險的詐欺活動方面發揮著至關重要的作用。 IT 部門使用 DMARC 軟體來配置和管理整個組織的電子郵件帳戶,包括公司範圍的網域以及特定部門或個人的網域。透過確定 DMARC 一致性並強制執行 DMARC 驗證,這些工具可以偵測並阻止試圖冒充來自組織的一個或多個註冊網址的合法郵件的可疑電子郵件。 DMARC 軟體通常與安全電子郵件網關解決方案集成,安全電子郵件網關類別中的一些工具可能包含支援 DMARC 合規性的功能。其他安全軟體將 DMARC 協定納入更廣泛的網路安全策略的關鍵要素已變得越來越普遍。 DMARC 軟體的使用應輔以其他治理、風險和合規工具,以確保您的業務實務符合相關政策。 IT 合規服務提供者可以根據 DMARC 協議等標準評估您公司目前的安全措施。與網路安全諮詢供應商合作可以進一步幫助您的管理和 IT 團隊了解 DMARC 實施以及其他安全措施的重要性,以保護您的組織及其客戶免受網路威脅。