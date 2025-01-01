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多元化招聘軟體可協助公司自動為目前和未來的職缺尋找合格的申請人。這些工具可幫助人力資源人員、招募經理和招募專業人員減少整個招募和麵試過程中的無意識偏見。利用人工智慧，多元化招募解決方案可以增強職位描述、識別合適的候選人並編制全面的候選人資料。 這些解決方案通常提供對姓名、背景、性別和教育等候選人資訊進行匿名化的功能，以防止意外的偏見。包容性招募平台還有助於創建和分發公正的職位描述、申請人管理和追蹤以及組織申請人資料。這些解決方案通常整合到人力資源部門，並經常與申請人追蹤系統 (ATS)、工作委員會和其他招聘自動化軟體互動。
提議新的應用程式
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
Loxo
loxo.co
Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。
Vizzy
vizzy.com
Vizzy 是一個招聘平台，幫助企業吸引和了解年輕人才，提供更全面的候選人專業簡介，增進招聘體驗。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一個視頻訪談平台，提供預錄和實時視頻面試，可定制招聘流程，支持多語言和自動化功能。
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics是一個利用AI技術進行軟技能評估的平臺，旨在優化招聘流程及人才管理，並促進多樣性與包容性。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款招聘管理軟體，幫助企業簡化和優化招聘流程，並促進團隊協作和候選人體驗評估。
Gem
gem.com
Gem 是一個 AI 驅動的招聘平台，幫助招聘團隊提高效率、加快招聘速度，並節省成本。適用於各種公司，並可集成多種招聘工具。
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher是一款AI驅動的招聘工具，幫助招聘人員自動化候選人搜索，專注於提升候選人體驗，支援多元化招聘。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly是一個連接專業人士與靈活工作機會的平台，提供職位應徵、網絡連結和技能提升的功能。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
Draup
draup.com
Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。
Eightfold AI
eightfold.ai
八倍AI是一個人才情報平台，利用人工智能幫助組織進行人才管理、招聘及員工發展，提升效率和員工經驗。
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte 是一款通過數據支持的評估工具，幫助企業在面試前檢測應徵者的真實技術能力，並提供詳細反饋，免費使用。
Censia
censia.com
Censia是一款AI驅動的人才情報平台，幫助組織提升招聘效率，改善多樣性計劃，並分析勞動力技能差距。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一個招聘平台，利用AI技術簡化人才獲取過程，幫助組織更有效地尋找和管理合格候選人。
Applied
beapplied.com
Applied是一個招聘平台，旨在提高招聘效率，消除系統性偏見，幫助預測最佳候選人並組建最佳團隊。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一個多元化招聘平台，幫助企業有效地招聘多元化團隊，促進創新和成長，並實現社會所需的變革。
Textio
textio.com
Textio是一個利用自然語言處理優化職位描述的工具，幫助企業吸引多樣化的人才並支持其職業發展。
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore是一款AI驅動的工具，旨在優化人才招聘和管理過程，提供數據驅動的建議和自動化功能，以提高公平性和效率。
Findem
findem.ai
Findem是一個以AI驅動的人才獲取平台，旨在提高招聘效率，提供基於數據的人才分析及市場情報，支持多元化招聘。
WayUp
wayup.com
WayUp是一個連接求職者與職業機會的平台，用戶可搜索職位、獲取職業建議，並直接與雇主聯繫。
The Muse
themuse.com
The Muse 幫助公司通過品牌故事和內容，招聘多元化的合適人才，提高招聘效率，降低成本，並增強留才率。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI 幫助機構識別、參與及招聘最合適的候選人，並透過預測分析評估候選人在組織內留任及表現的可能性。
Rolebot
rolebot.io
角色機器人是一款利用AI技術的招聘自動化工具，幫助團隊高效地進行候選人採購和互動，減少手動任務，提高招聘效率。
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit是一個招聘工具，幫助企業管理職位發布、跟踪申請人，並促進與候選人的溝通，提高招聘效率。
Bryq
bryq.com
Bryq是一個人才評估平台，通過評估候選人的能力和特徵，幫助組織優化招聘流程和人員發展。
Screenloop
screenloop.com
Screenloop 是一個人才運作平台，結合了先進的ATS與AI解決方案，包括自動排程、記錄、背景檢查等功能，適用於各類企業的人力資源團隊。
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics是一款內容優化工具，能分析和提高文本的可讀性、清晰度和質量，幫助用戶簡化內容創作過程，改善SEO效果。
Toggl Hire
toggl.com
Toggl Hire 是一種技能評估和招聘工具，通過實際測試評估候選人，以簡化招聘過程並提高招聘效率。
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch是一個招聘自動化平台，幫助雇主與大學學生聯繫，簡化招聘過程並促進多元化團隊的建立。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint應用程式提供流暢的招聘流程、美觀的報告，幫助團隊和候選人更輕鬆地進行招聘決策。
Inclusively
inclusively.com
Inclusively 是一個平台，幫助員工獲得所需的資源和支持，以促進工作場所的包容性和增強員工留任率。
Cangrade
cangrade.com
Cangrade 是一個提供無偏見人才見解的 HR 解決方案平台，幫助企業進行應聘者評估、視訊面試和參考查詢。
Vervoe
vervoe.com
Vervoe是一個候選評估工具，幫助雇主基於技能而非背景選擇應聘者，通過工作相關任務評估候選人的能力。
Jopwell
jopwell.com
喬普韋爾應用程序協助企業提升黑人人、拉丁裔和美國原住民的就業機會，促進多樣性和包容性貢獻。
Datapeople
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Datapeople應用程式透過提供正確的數據，幫助企業優化內部招聘流程，吸引并進一步篩選合格且多樣化的候選人。
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