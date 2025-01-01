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最受歡迎 最近新增 多元化招募軟體 - 最受歡迎的應用程式

多元化招聘軟體可協助公司自動為目前和未來的職缺尋找合格的申請人。這些工具可幫助人力資源人員、招募經理和招募專業人員減少整個招募和麵試過程中的無意識偏見。利用人工智慧，多元化招募解決方案可以增強職位描述、識別合適的候選人並編制全面的候選人資料。 這些解決方案通常提供對姓名、背景、性別和教育等候選人資訊進行匿名化的功能，以防止意外的偏見。包容性招募平台還有助於創建和分發公正的職位描述、申請人管理和追蹤以及組織申請人資料。這些解決方案通常整合到人力資源部門，並經常與申請人追蹤系統 (ATS)、工作委員會和其他招聘自動化軟體互動。