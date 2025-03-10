多元化招募軟體 - 最受歡迎的應用程式

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多元化招聘軟體可協助公司自動為目前和未來的職缺尋找合格的申請人。這些工具可幫助人力資源人員、招募經理和招募專業人員減少整個招募和麵試過程中的無意識偏見。利用人工智慧，多元化招募解決方案可以增強職位描述、識別合適的候選人並編制全面的候選人資料。 這些解決方案通常提供對姓名、背景、性別和教育等候選人資訊進行匿名化的功能，以防止意外的偏見。包容性招募平台還有助於創建和分發公正的職位描述、申請人管理和追蹤以及組織申請人資料。這些解決方案通常整合到人力資源部門，並經常與申請人追蹤系統 (ATS)、工作委員會和其他招聘自動化軟體互動。
提議新的應用程式
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
Loxo
loxo.co
Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。
Vizzy
vizzy.com
Vizzy 是一個招聘平台，幫助企業吸引和了解年輕人才，提供更全面的候選人專業簡介，增進招聘體驗。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一個視頻訪談平台，提供預錄和實時視頻面試，可定制招聘流程，支持多語言和自動化功能。
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics是一個利用AI技術進行軟技能評估的平臺，旨在優化招聘流程及人才管理，並促進多樣性與包容性。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款招聘管理軟體，幫助企業簡化和優化招聘流程，並促進團隊協作和候選人體驗評估。
Gem
gem.com
Gem 是一個 AI 驅動的招聘平台，幫助招聘團隊提高效率、加快招聘速度，並節省成本。適用於各種公司，並可集成多種招聘工具。
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher是一款AI驅動的招聘工具，幫助招聘人員自動化候選人搜索，專注於提升候選人體驗，支援多元化招聘。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly是一個連接專業人士與靈活工作機會的平台，提供職位應徵、網絡連結和技能提升的功能。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
Draup
draup.com
Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。
Eightfold AI
eightfold.ai
八倍AI是一個人才情報平台，利用人工智能幫助組織進行人才管理、招聘及員工發展，提升效率和員工經驗。
Censia
censia.com
Censia是一款AI驅動的人才情報平台，幫助組織提升招聘效率，改善多樣性計劃，並分析勞動力技能差距。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一個招聘平台，利用AI技術簡化人才獲取過程，幫助組織更有效地尋找和管理合格候選人。
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte 是一款通過數據支持的評估工具，幫助企業在面試前檢測應徵者的真實技術能力，並提供詳細反饋，免費使用。
Applied
beapplied.com
Applied是一個招聘平台，旨在提高招聘效率，消除系統性偏見，幫助預測最佳候選人並組建最佳團隊。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一個多元化招聘平台，幫助企業有效地招聘多元化團隊，促進創新和成長，並實現社會所需的變革。
Textio
textio.com
Textio是一個利用自然語言處理優化職位描述的工具，幫助企業吸引多樣化的人才並支持其職業發展。
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore是一款AI驅動的工具，旨在優化人才招聘和管理過程，提供數據驅動的建議和自動化功能，以提高公平性和效率。
Findem
findem.ai
Findem是一個以AI驅動的人才獲取平台，旨在提高招聘效率，提供基於數據的人才分析及市場情報，支持多元化招聘。
WayUp
wayup.com
WayUp是一個連接求職者與職業機會的平台，用戶可搜索職位、獲取職業建議，並直接與雇主聯繫。
The Muse
themuse.com
The Muse 幫助公司通過品牌故事和內容，招聘多元化的合適人才，提高招聘效率，降低成本，並增強留才率。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI 幫助機構識別、參與及招聘最合適的候選人，並透過預測分析評估候選人在組織內留任及表現的可能性。
Rolebot
rolebot.io
角色機器人是一款利用AI技術的招聘自動化工具，幫助團隊高效地進行候選人採購和互動，減少手動任務，提高招聘效率。
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit是一個招聘工具，幫助企業管理職位發布、跟踪申請人，並促進與候選人的溝通，提高招聘效率。
Bryq
bryq.com
Bryq是一個人才評估平台，通過評估候選人的能力和特徵，幫助組織優化招聘流程和人員發展。
Screenloop
screenloop.com
Screenloop 是一個人才運作平台，結合了先進的ATS與AI解決方案，包括自動排程、記錄、背景檢查等功能，適用於各類企業的人力資源團隊。
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics是一款內容優化工具，能分析和提高文本的可讀性、清晰度和質量，幫助用戶簡化內容創作過程，改善SEO效果。
Toggl Hire
toggl.com
基於技能的招募。正確的人才。更好的團隊。在 Toggl Hire，我們相信技能。我們透過幫助您回答重要問題來幫助您僱用最適合該工作的人選：「此人的技能是否最適合該工作？
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch是一個招聘自動化平台，幫助雇主與大學學生聯繫，簡化招聘過程並促進多元化團隊的建立。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint應用程式提供流暢的招聘流程、美觀的報告，幫助團隊和候選人更輕鬆地進行招聘決策。
Inclusively
inclusively.com
包容性是新生產力 在當今瞬息萬變的商業環境中，包容性引領了重新定義工作場所成功真正意義的運動。透過協同提高生產力、合規性和包容性，我們強調多元化團隊和無與倫比的成果之間不可否認的連結。我們的使命不僅僅是促進包容性；我們確保組織不僅合規，而且在這個新的工作時代蓬勃發展。透過包容性，每個組織都有權利用多元化和充滿活力的員工隊伍的無與倫比的能力。我們應對的挑戰：人才保留和生產力：每年高達 1500 億美元的生產力損失可以追溯到與心理健康和慢性疾病相關的問題。當這些挑戰得到適當解決時，Inclusively 的客製化方法顯示出生產力提高了 72%，保留率顯著提高了 90%。多元化與合規性：即使 30% 的員工符合聯邦殘疾定義，但只有一小部分人（約 3-5%）願意揭露自己的殘疾情況。我們的使命是讓組織轉向一種固有的透明度和包容性的精神。包容性如何發揮作用：準備：從真正包容性的基礎開始，我們深入研究現有流程，整理重要的員工見解，並利用行業基準來突出成長向量，同時制定清晰的前進道路。招募：我們龐大的合作夥伴網路為我們提供了多樣化的候選人庫。借助我們最先進的人工智慧系統，我們確保候選人找到與其優勢和目標產生共鳴的職位。我們精細的整合確保了簡化的招募流程。保留：透過 Inclusively，處理住宿請求從挑戰轉變為機會。我們使組織能夠客製化他們的環境，反映現代勞動力的需求和願望，尤其是充滿活力的 Z 世代。從策略制定到 KPI 調整，再到促進可擴展的包容性工作，我們都是您的忠實合作夥伴。我們的包容性社群進一步增強了這段旅程，培養了共享知識和共同成長的領域。結論：包容性不僅僅是一個解決方案，它也是我們對工作場所的設想發生範式轉移的基石。對於為客戶尋找有影響力的產品的福利經紀人來說，包容性成為黃金標準。我們不僅設想而且積極塑造未來的工作場所：適應性、包容性和蓬勃發展。與我們一起參與這趟變革之旅。
Cangrade
cangrade.com
透過坎格萊德準確率提高 10 倍的人力資源解決方案，打造並留住一支優秀的員工隊伍。憑藉無偏見的人才洞察，坎格萊德的聘前評估、視訊面試、背景調查和電子學習可幫助您做出快速、成功、有數據支援的人才決策，以便您能夠專注於大局和人的部分人力資源。使用 Cangrade 的無偏見、合規且安全的招募和人才管理平台徹底改變您團隊的招募和人才管理流程。受到 Wayfair、FDNY、Unum、Lamar Advertising 和 Applied Industrial Technologies 等公司的信任。請造訪 www.cangrade.com 或發送電子郵件至 [email protected] 開始使用。
Vervoe
vervoe.com
Vervoe 的使命是招募員工時重視績效，而不是背景。我們幫助雇主根據候選人實際完成工作的能力而不是他們紙面上的表現來做出招聘決定。 Vervoe 以技能評估取代了傳統的招募流程，讓每位候選人都有機會透過完成與工作相關的任務來展現自己的才能。然後，Vervoe 使用機器學習模型根據候選人的表現自動對他們進行排名。世界各地大大小小的公司都使用 Vervoe 來招募頂尖人才。我們的客戶不會花時間進行履歷、電話篩選或依賴任意數據點。相反，他們在獲得工作之前通過模擬候選人將被雇用的環境的沉浸式工作評估來看到人們在做工作。
Jopwell
jopwell.com
黑人、拉丁裔和美洲原住民專業人士的職業發展。 Jopwell 的使命是對增加黑人、拉丁裔和美洲原住民在勞動力中的代表性產生重大、可衡量的影響。卓普威爾致力於打造包容性的工作場所，讓我們的會員能夠在工作中展現真實的自我。我們透過協助公司為有色人種社區進行招募、行銷和保留工作來實現這一目標。
Datapeople
datapeople.io
合適的候選人應該會來找您。 入境招聘是最公平、最有效的招募方式。但如果沒有正確的情報，你就無法吸引或推進合格的、多元化的候選人庫。數據人會改變您的招募流程，使入站成為您候選人和員工的最佳來源，而不是造成混亂的根源。