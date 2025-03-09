多元化招募軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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多元化招聘軟體可協助公司自動為目前和未來的職缺尋找合格的申請人。這些工具可幫助人力資源人員、招募經理和招募專業人員減少整個招募和麵試過程中的無意識偏見。利用人工智慧，多元化招募解決方案可以增強職位描述、識別合適的候選人並編制全面的候選人資料。 這些解決方案通常提供對姓名、背景、性別和教育等候選人資訊進行匿名化的功能，以防止意外的偏見。包容性招募平台還有助於創建和分發公正的職位描述、申請人管理和追蹤以及組織申請人資料。這些解決方案通常整合到人力資源部門，並經常與申請人追蹤系統 (ATS)、工作委員會和其他招聘自動化軟體互動。
提議新的應用程式
Cangrade
cangrade.com
透過坎格萊德準確率提高 10 倍的人力資源解決方案，打造並留住一支優秀的員工隊伍。憑藉無偏見的人才洞察，坎格萊德的聘前評估、視訊面試、背景調查和電子學習可幫助您做出快速、成功、有數據支援的人才決策，以便您能夠專注於大局和人的部分人力資源。使用 Cangrade 的無偏見、合規且安全的招募和人才管理平台徹底改變您團隊的招募和人才管理流程。受到 Wayfair、FDNY、Unum、Lamar Advertising 和 Applied Industrial Technologies 等公司的信任。請造訪 www.cangrade.com 或發送電子郵件至 [email protected] 開始使用。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly是一個連接專業人士與靈活工作機會的平台，提供職位應徵、網絡連結和技能提升的功能。
Draup
draup.com
Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics 平台非常靈活，可根據您的需求進行客製化，並為您節省寶貴的時間。人工智慧 (AI) 演算法首先分析和測量您的字典。然後，我們的增強寫作環境會計算改進並幫助您的員工編寫出色的內容。結果是將您的業務提升到一個新的水平，以便您始終與公司的品牌形象保持一致，與您的受眾交流，實現多樣性和包容性目標，提高可尋找性並提高轉換率。透過 Textmetrics，您將以各種可能的方式升級。
Textio
textio.com
Textio是一個利用自然語言處理優化職位描述的工具，幫助企業吸引多樣化的人才並支持其職業發展。
WayUp
wayup.com
為合格且多樣化的候選人提供發現和聘用的行業領導者。尋找工作和實習機會、獲取職業建議並直接與頂級雇主聯繫。
Jopwell
jopwell.com
黑人、拉丁裔和美洲原住民專業人士的職業發展。 Jopwell 的使命是對增加黑人、拉丁裔和美洲原住民在勞動力中的代表性產生重大、可衡量的影響。卓普威爾致力於打造包容性的工作場所，讓我們的會員能夠在工作中展現真實的自我。我們透過協助公司為有色人種社區進行招募、行銷和保留工作來實現這一目標。
Findem
findem.ai
Findem 是一個由人工智慧驅動的人才獲取和管理平台，旨在使招募流程更加有效率和有效。該工具提供了一系列功能來支援人才搜尋、招募管理，並提供基於人才分析的深入見解。 Findem 利用廣泛的數據和人工智慧，旨在優化招募流程並幫助更快地僱用合適的人才。該平台包含人才採購、市場情報、人才分析、候選人重新發現、人才 CRM 等功能。 除了招募之外，Findem 還提供多通路人才獲取、多元化招募、人才洞察和主動人才培育的解決方案。 透過使用 3D 數據，該平台提供動態、全面的人才數據，使組織能夠更好地規劃、更快地決策並增加多樣性。 該平台為組織提供數據驅動的見解和情報，這些見解和情報超越了病房簡歷分析，並專注於複雜的屬性，以採取更具戰略性和整體性的人才戰略方法。
Screenloop
screenloop.com
Screenloop 是終極人才營運平台，可輕鬆地將下一代 ATS 與人工智慧驅動的解決方案和自動化相結合，包括自我調度、人工智慧記事本、背景調查、分析、招募品質等，全部集中在一個地方。它為人力資源、人才和人事專業人士以及新創公司、小型和大型企業的招募團隊提供服務。
Vervoe
vervoe.com
Vervoe 的使命是招募員工時重視績效，而不是背景。我們幫助雇主根據候選人實際完成工作的能力而不是他們紙面上的表現來做出招聘決定。 Vervoe 以技能評估取代了傳統的招募流程，讓每位候選人都有機會透過完成與工作相關的任務來展現自己的才能。然後，Vervoe 使用機器學習模型根據候選人的表現自動對他們進行排名。世界各地大大小小的公司都使用 Vervoe 來招募頂尖人才。我們的客戶不會花時間進行履歷、電話篩選或依賴任意數據點。相反，他們在獲得工作之前通過模擬候選人將被雇用的環境的沉浸式工作評估來看到人們在做工作。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一個一體化的多元化招募平台，可協助企業有效招募多元化團隊。人才無處不在；機會不是。我們致力於快速改變這一現狀。未開發的領域是公司在招募多元化團隊時消除猜測的地方。這是他們轉變創造力、創新和成長的地方。他們將目標轉化為行動，以創造社會所需的改變。為什麼？因為多樣性不能等待，也不會等待。未來就像你。
Vizzy
vizzy.com
重塑履歷，以前所未有的方式看待一代人才 早期職涯招募格局正在迅速發展，企業尋求創新方法來吸引和了解 Z 世代人才庫。傳統的履歷往往無法捕捉候選人的真正本質，導致技能和公司文化不匹配，而申請數量和對多元化員工隊伍的需求又進一步加劇了這種不匹配。企業想要在求職者中脫穎而出也變得越來越困難，這就是我們的用武之地。與傳統方法不同，Vizzy 提供出色的申請流程並提供動態的專業摘要，提供超越傳統履歷的候選人潛力的 360 度視角。我們的技術旨在適應向更全面的招聘的轉變以及 Z 世代對有吸引力的數位優先招聘流程的期望。工作原理 Vizzy 幫助企業提供品牌一致的申請流程，以脫穎而出並吸引比平常更廣泛的人才受眾。 Vizzy 邀請候選人創建引人入勝的專業檔案，透過直覺且令人愉悅的介面展示他們的動機、個性、技能和態度。然後，雇主將獲得更深入的見解，更好地為招聘決策提供信息，並為更廣泛的業務部門提供資訊。 Vizzy 將候選人洞察轉變為消費者洞察，為已聘用和未聘用的人員提供價值，為行銷、產品等提供資訊。主要優勢 在策略層面，Vizzy 幫助企業在繁忙且競爭激烈的市場中脫穎而出，吸引頂尖的早期職業人才至關重要。在功能層面上，Vizzy 使企業能夠利用更廣泛的人才庫，減少無意識的偏見，並透過提供現代化、包容性和對候選人友善的申請體驗來增強雇主品牌吸引力。我們的客戶已經觀察到候選人品質的提高（通常聘用的人數超過計劃，從而提高保留率和與他們的企業價值觀產生共鳴的員工隊伍。除此之外，他們作為使用與下一代人才產生共鳴的科技的雇主而聲名狼藉，當他們希望處於職業生涯的關鍵時刻時與他們交談。
Bryq
bryq.com
Bryq 是一個人才情報平台，可協助組織快速聘用合適的人才，並使現有人才充分發揮潛力。 Bryq 利用 I-O 心理學的最新發展，提供由人工智慧驅動的平台，使人力資源專業人員和領導者能夠降低招募成本、提高員工績效並有效管理人才。 Bryq 支持內部流動性，促進學習和發展文化，提高員工積極性，確定成長領域，並預測表現最佳的員工 - 所有這些都使用數據，而不僅僅是直覺。借助 Bryq，您還可以確保遵守僱傭法並顯著降低招聘偏見的風險。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一個招聘平台，利用AI技術簡化人才獲取過程，幫助組織更有效地尋找和管理合格候選人。
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit（以前稱為 IQRecruit）是尋找和聘用合適人才的更好方法。無論您是招募人員、招募經理還是創辦人，我們的平台都可以讓您輕鬆找到合格的候選人並與他們聯繫來填補您的空缺職位。
Censia
censia.com
Censia是一款AI驅動的人才情報平台，幫助組織提升招聘效率，改善多樣性計劃，並分析勞動力技能差距。
Rolebot
rolebot.io
Rolebot 是用於外部招募工作的即插即用框架。在人工智慧的驅動下，Rolebot 讓您和您的 TA 團隊能夠擴展外向採購和參與工作，無需手動提升或浪費時間，並衡量每日回報。告別繁瑣的逐個個人資料搜尋。每天 10 次/分鐘以內即可達到相同的生產力甚至更高。 Rolebot 的客戶包括：Snowflake、Sandvik 和 USC
Inclusively
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包容性是新生產力 在當今瞬息萬變的商業環境中，包容性引領了重新定義工作場所成功真正意義的運動。透過協同提高生產力、合規性和包容性，我們強調多元化團隊和無與倫比的成果之間不可否認的連結。我們的使命不僅僅是促進包容性；我們確保組織不僅合規，而且在這個新的工作時代蓬勃發展。透過包容性，每個組織都有權利用多元化和充滿活力的員工隊伍的無與倫比的能力。我們應對的挑戰：人才保留和生產力：每年高達 1500 億美元的生產力損失可以追溯到與心理健康和慢性疾病相關的問題。當這些挑戰得到適當解決時，Inclusively 的客製化方法顯示出生產力提高了 72%，保留率顯著提高了 90%。多元化與合規性：即使 30% 的員工符合聯邦殘疾定義，但只有一小部分人（約 3-5%）願意揭露自己的殘疾情況。我們的使命是讓組織轉向一種固有的透明度和包容性的精神。包容性如何發揮作用：準備：從真正包容性的基礎開始，我們深入研究現有流程，整理重要的員工見解，並利用行業基準來突出成長向量，同時制定清晰的前進道路。招募：我們龐大的合作夥伴網路為我們提供了多樣化的候選人庫。借助我們最先進的人工智慧系統，我們確保候選人找到與其優勢和目標產生共鳴的職位。我們精細的整合確保了簡化的招募流程。保留：透過 Inclusively，處理住宿請求從挑戰轉變為機會。我們使組織能夠客製化他們的環境，反映現代勞動力的需求和願望，尤其是充滿活力的 Z 世代。從策略制定到 KPI 調整，再到促進可擴展的包容性工作，我們都是您的忠實合作夥伴。我們的包容性社群進一步增強了這段旅程，培養了共享知識和共同成長的領域。結論：包容性不僅僅是一個解決方案，它也是我們對工作場所的設想發生範式轉移的基石。對於為客戶尋找有影響力的產品的福利經紀人來說，包容性成為黃金標準。我們不僅設想而且積極塑造未來的工作場所：適應性、包容性和蓬勃發展。與我們一起參與這趟變革之旅。
Toggl Hire
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基於技能的招募。正確的人才。更好的團隊。在 Toggl Hire，我們相信技能。我們透過幫助您回答重要問題來幫助您僱用最適合該工作的人選：「此人的技能是否最適合該工作？
ClearCompany
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ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Eightfold AI
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八倍AI是一個人才情報平台，利用人工智能幫助組織進行人才管理、招聘及員工發展，提升效率和員工經驗。
Fetcher
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Fetcher是一款AI驅動的招聘工具，幫助招聘人員自動化候選人搜索，專注於提升候選人體驗，支援多元化招聘。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
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Greenhouse是一款招聘管理軟體，幫助企業簡化和優化招聘流程，並促進團隊協作和候選人體驗評估。
HiredScore
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HiredScore 是一款由人工智慧驅動的工具，為人才招募和人才管理流程中的人力資源轉型提供解決方案。 HiredScore 使用可解釋的人工智慧、自動化和深度集成，在正確的時間向正確的利害關係人提供主動、行動驅動的建議。 該工具旨在幫助組織以透明度、品質和即時意識實現其人力資源轉型目標。借助 HiredScore，使用者可以自動發現、評分和優先考慮所有人才類型的人才，包括任何空缺職位的潛在客戶、申請人和候選人。 該工具還提供安全的自動化功能，以優化人才流程、消除瓶頸並確保高效、有效和公平的招募實踐。 HiredScore 能夠策略性地利用所有勞動力選項來實現招募和保留目標，使用戶能夠調整勞動力計劃並發現最優秀的人才，無論工人類型如何。 該工具透過提供偏見審計、可解釋性、本地合規性配置和以隱私為中心來促進道德和合規的人工智慧使用。此外，HiredScore 透過將 DE&I 目標與招募人員和經理流程無縫連接，幫助組織在多元化和包容性目標方面取得進展。 該工具透過與大多數人力資源系統、第三方、協作平台和體驗層整合來促進資料利用。 HiredScore 確保對每位候選人進行一致公正的審查，並遵守全球政府的非歧視標準。 該工具可最大限度地降低合規風險並符合行業思想領導標準。整體而言，HiredScore 旨在為全球人力資源團隊提供創新、安全且有效的人工智慧解決方案，支援數據驅動的招募流程和人才招募計畫。
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Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。
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工作流程、漂亮的報告和更簡單的招募流程——不僅適合您的候選人，也適合您自己的團隊。使用 Pinpoint 更快做出更好的招募決策。
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透過道德、高效率的招募平台打造招募的未來。抵制使系統性偏見永久化的傳統招聘。招募軟體可以預測最佳候選人並創建最佳團隊。
Triplebyte
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履歷並不是真實技術技能的可靠指標。使用 Triplebyte 的數據支援評估來識別技術熟練的申請人，然後再在技術篩選上浪費時間。 Screen 使用 Triplebyte 的標準化、有數據支援的技術評估來衡量申請人的實際技術技能。這有助於減少浪費的採訪，並從代表性不足的背景中發現隱藏的寶石。我們使用來自 1,000 多家公司的 200,000 多次訪談的資料建立了評估，並使用先進的 ML 技術對其進行了訓練。由於它是標準化的，並且根據真實的招募結果進行了培訓，因此該評估可以高度預測哪些候選人將在您的流程中表現出色。測試壓力低、適應性強（如 GRE），只需 30 分鐘即可完成。這就是為什麼超過 80% 的申請人完成了測試，這比典型的程式設計挑戰好 2-3 倍。考生可以獲得詳細的技術回饋以幫助他們改善。 Triplebyte Screen 是完全免費的，永遠免費（沒有任何限制）。參加我們評估的工程師越多，評估就越好，因此我們希望所有公司都使用我們！
VidCruiter
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VidCruiter是一個視頻訪談平台，提供預錄和實時視頻面試，可定制招聘流程，支持多語言和自動化功能。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI 幫助組織識別、吸引和僱用最適合工作和組織的候選人，並使用其預測分析來預測候選人留在組織中並表現良好的機率。
Datapeople
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合適的候選人應該會來找您。 入境招聘是最公平、最有效的招募方式。但如果沒有正確的情報，你就無法吸引或推進合格的、多元化的候選人庫。數據人會改變您的招募流程，使入站成為您候選人和員工的最佳來源，而不是造成混亂的根源。
The Muse
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與傳統招聘委員會相比，Muse 透過引人入勝的內容和品牌宣傳活動講述雇主品牌故事，幫助公司聘用多元化的合適人才，從而降低招聘成本、縮短招聘時間並提高保留率。 Muse 的人才搜尋和參與平台提供了端到端的招聘解決方案，該解決方案結合了可擴展的品牌放大工具、真實的品牌故事內容以及對我們精心策劃的由500 萬知識工作者組成的多元化社區的有針對性的訪問。
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch是一個招聘自動化平台，幫助雇主與大學學生聯繫，簡化招聘過程並促進多元化團隊的建立。
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics是一個利用AI技術進行軟技能評估的平臺，旨在優化招聘流程及人才管理，並促進多樣性與包容性。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。