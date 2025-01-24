多元化招募軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 沙烏地阿拉伯

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包容性是新生產力 在當今瞬息萬變的商業環境中，包容性引領了重新定義工作場所成功真正意義的運動。透過協同提高生產力、合規性和包容性，我們強調多元化團隊和無與倫比的成果之間不可否認的連結。我們的使命不僅僅是促進包容性；我們確保組織不僅合規，而且在這個新的工作時代蓬勃發展。透過包容性，每個組織都有權利用多元化和充滿活力的員工隊伍的無與倫比的能力。我們應對的挑戰：人才保留和生產力：每年高達 1500 億美元的生產力損失可以追溯到與心理健康和慢性疾病相關的問題。當這些挑戰得到適當解決時，Inclusively 的客製化方法顯示出生產力提高了 72%，保留率顯著提高了 90%。多元化與合規性：即使 30% 的員工符合聯邦殘疾定義，但只有一小部分人（約 3-5%）願意揭露自己的殘疾情況。我們的使命是讓組織轉向一種固有的透明度和包容性的精神。包容性如何發揮作用：準備：從真正包容性的基礎開始，我們深入研究現有流程，整理重要的員工見解，並利用行業基準來突出成長向量，同時制定清晰的前進道路。招募：我們龐大的合作夥伴網路為我們提供了多樣化的候選人庫。借助我們最先進的人工智慧系統，我們確保候選人找到與其優勢和目標產生共鳴的職位。我們精細的整合確保了簡化的招募流程。保留：透過 Inclusively，處理住宿請求從挑戰轉變為機會。我們使組織能夠客製化他們的環境，反映現代勞動力的需求和願望，尤其是充滿活力的 Z 世代。從策略制定到 KPI 調整，再到促進可擴展的包容性工作，我們都是您的忠實合作夥伴。我們的包容性社群進一步增強了這段旅程，培養了共享知識和共同成長的領域。結論：包容性不僅僅是一個解決方案，它也是我們對工作場所的設想發生範式轉移的基石。對於為客戶尋找有影響力的產品的福利經紀人來說，包容性成為黃金標準。我們不僅設想而且積極塑造未來的工作場所：適應性、包容性和蓬勃發展。與我們一起參與這趟變革之旅。