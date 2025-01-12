多元化招募軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

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多元化招聘軟體可協助公司自動為目前和未來的職缺尋找合格的申請人。這些工具可幫助人力資源人員、招募經理和招募專業人員減少整個招募和麵試過程中的無意識偏見。利用人工智慧，多元化招募解決方案可以增強職位描述、識別合適的候選人並編制全面的候選人資料。 這些解決方案通常提供對姓名、背景、性別和教育等候選人資訊進行匿名化的功能，以防止意外的偏見。包容性招募平台還有助於創建和分發公正的職位描述、申請人管理和追蹤以及組織申請人資料。這些解決方案通常整合到人力資源部門，並經常與申請人追蹤系統 (ATS)、工作委員會和其他招聘自動化軟體互動。
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HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
Cangrade
cangrade.com
透過坎格萊德準確率提高 10 倍的人力資源解決方案，打造並留住一支優秀的員工隊伍。憑藉無偏見的人才洞察，坎格萊德的聘前評估、視訊面試、背景調查和電子學習可幫助您做出快速、成功、有數據支援的人才決策，以便您能夠專注於大局和人的部分人力資源。使用 Cangrade 的無偏見、合規且安全的招募和人才管理平台徹底改變您團隊的招募和人才管理流程。受到 Wayfair、FDNY、Unum、Lamar Advertising 和 Applied Industrial Technologies 等公司的信任。請造訪 www.cangrade.com 或發送電子郵件至 [email protected] 開始使用。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證的數據支援的可行策略。 Draup 的數據經過專家研究人員和分析師的審查，以確保資訊公正。 它提供近乎即時的資料刷新、靈活的交付模式和可預測的費用。 Draup 提供對其平台、自訂報告和資料匯出/REST API 的多通路訪問，以便無縫整合到企業解決方案中。全球企業的收入成長。
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics 平台非常靈活，可根據您的需求進行客製化，並為您節省寶貴的時間。人工智慧 (AI) 演算法首先分析和測量您的字典。然後，我們的增強寫作環境會計算改進並幫助您的員工編寫出色的內容。結果是將您的業務提升到一個新的水平，以便您始終與公司的品牌形象保持一致，與您的受眾交流，實現多樣性和包容性目標，提高可尋找性並提高轉換率。透過 Textmetrics，您將以各種可能的方式升級。
Textio
textio.com
Textio 透過消除員工生命週期中最關鍵時刻的偏見，幫助公司聘用和留住多元化團隊。如果你最好的員工辭職了，招募就沒有意義了。 Textio 為您提供工具，透過吸引多元化人才並支持他們的職涯發展來建立高績效團隊。
WayUp
wayup.com
為合格且多樣化的候選人提供發現和聘用的行業領導者。尋找工作和實習機會、獲取職業建議並直接與頂級雇主聯繫。
Jopwell
jopwell.com
黑人、拉丁裔和美洲原住民專業人士的職業發展。 Jopwell 的使命是對增加黑人、拉丁裔和美洲原住民在勞動力中的代表性產生重大、可衡量的影響。卓普威爾致力於打造包容性的工作場所，讓我們的會員能夠在工作中展現真實的自我。我們透過協助公司為有色人種社區進行招募、行銷和保留工作來實現這一目標。
Findem
findem.ai
Findem 是一個由人工智慧驅動的人才獲取和管理平台，旨在使招募流程更加有效率和有效。該工具提供了一系列功能來支援人才搜尋、招募管理，並提供基於人才分析的深入見解。 Findem 利用廣泛的數據和人工智慧，旨在優化招募流程並幫助更快地僱用合適的人才。該平台包含人才採購、市場情報、人才分析、候選人重新發現、人才 CRM 等功能。 除了招募之外，Findem 還提供多通路人才獲取、多元化招募、人才洞察和主動人才培育的解決方案。 透過使用 3D 數據，該平台提供動態、全面的人才數據，使組織能夠更好地規劃、更快地決策並增加多樣性。 該平台為組織提供數據驅動的見解和情報，這些見解和情報超越了病房簡歷分析，並專注於複雜的屬性，以採取更具戰略性和整體性的人才戰略方法。
Screenloop
screenloop.com
Screenloop 是終極人才營運平台，可輕鬆地將下一代 ATS 與人工智慧驅動的解決方案和自動化相結合，包括自我調度、人工智慧記事本、背景調查、分析、招募品質等，全部集中在一個地方。它為人力資源、人才和人事專業人士以及新創公司、小型和大型企業的招募團隊提供服務。
Vervoe
vervoe.com
Vervoe 的使命是招募員工時重視績效，而不是背景。我們幫助雇主根據候選人實際完成工作的能力而不是他們紙面上的表現來做出招聘決定。 Vervoe 以技能評估取代了傳統的招募流程，讓每位候選人都有機會透過完成與工作相關的任務來展現自己的才能。然後，Vervoe 使用機器學習模型根據候選人的表現自動對他們進行排名。世界各地大大小小的公司都使用 Vervoe 來招募頂尖人才。我們的客戶不會花時間進行履歷、電話篩選或依賴任意數據點。相反，他們在獲得工作之前通過模擬候選人將被雇用的環境的沉浸式工作評估來看到人們在做工作。
hireEZ
hireez.com
hideEZ 是一個屢獲殊榮的端到端對外招募平台，它集中了大大小小的招募團隊的所有招募工作，使對外招募變得容易。跨 8 億多個開放網路設定檔和 45 個以上平台體驗快速、簡單的 AI 採購。使用範本、序列、追蹤和日曆安排自動化並建立個人化招募活動。透過我們的人才資料雲，透過近乎零的管理和安全的資料中心來集中、刷新和重新發現先前孤立的數據，從而實現招募品質。欲了解更多信息，請訪問hireez.com。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一個一體化的多元化招募平台，可協助企業有效招募多元化團隊。人才無處不在；機會不是。我們致力於快速改變這一現狀。未開發的領域是公司在招募多元化團隊時消除猜測的地方。這是他們轉變創造力、創新和成長的地方。他們將目標轉化為行動，以創造社會所需的改變。為什麼？因為多樣性不能等待，也不會等待。未來就像你。
Vizzy
vizzy.com
重塑履歷，以前所未有的方式看待一代人才 早期職涯招募格局正在迅速發展，企業尋求創新方法來吸引和了解 Z 世代人才庫。傳統的履歷往往無法捕捉候選人的真正本質，導致技能和公司文化不匹配，而申請數量和對多元化員工隊伍的需求又進一步加劇了這種不匹配。企業想要在求職者中脫穎而出也變得越來越困難，這就是我們的用武之地。與傳統方法不同，Vizzy 提供出色的申請流程並提供動態的專業摘要，提供超越傳統履歷的候選人潛力的 360 度視角。我們的技術旨在適應向更全面的招聘的轉變以及 Z 世代對有吸引力的數位優先招聘流程的期望。工作原理 Vizzy 幫助企業提供品牌一致的申請流程，以脫穎而出並吸引比平常更廣泛的人才受眾。 Vizzy 邀請候選人創建引人入勝的專業檔案，透過直覺且令人愉悅的介面展示他們的動機、個性、技能和態度。然後，雇主將獲得更深入的見解，更好地為招聘決策提供信息，並為更廣泛的業務部門提供資訊。 Vizzy 將候選人洞察轉變為消費者洞察，為已聘用和未聘用的人員提供價值，為行銷、產品等提供資訊。主要優勢 在策略層面，Vizzy 幫助企業在繁忙且競爭激烈的市場中脫穎而出，吸引頂尖的早期職業人才至關重要。在功能層面上，Vizzy 使企業能夠利用更廣泛的人才庫，減少無意識的偏見，並透過提供現代化、包容性和對候選人友善的申請體驗來增強雇主品牌吸引力。我們的客戶已經觀察到候選人品質的提高（通常聘用的人數超過計劃，從而提高保留率和與他們的企業價值觀產生共鳴的員工隊伍。除此之外，他們作為使用與下一代人才產生共鳴的科技的雇主而聲名狼藉，當他們希望處於職業生涯的關鍵時刻時與他們交談。
Bryq
bryq.com
Bryq 是一個人才情報平台，可協助組織快速聘用合適的人才，並使現有人才充分發揮潛力。 Bryq 利用 I-O 心理學的最新發展，提供由人工智慧驅動的平台，使人力資源專業人員和領導者能夠降低招募成本、提高員工績效並有效管理人才。 Bryq 支持內部流動性，促進學習和發展文化，提高員工積極性，確定成長領域，並預測表現最佳的員工 - 所有這些都使用數據，而不僅僅是直覺。借助 Bryq，您還可以確保遵守僱傭法並顯著降低招聘偏見的風險。
SeekOut
seekout.com
SeekOut 以其以人為本的人才優化平台，幫助數千家組織招募、培養和留住優秀人才。在我們的數位時代，組織中數據氾濫，但很少有人深入了解其員工，因為人員數據是孤立且互不相關的。您的員工是真正的改變者，一旦您了解他們的熱情、經驗以及幫助他們實現目標的機會，您就可以更好地調整他們的技能、能力和職業道路以滿足業務需求。 SeekOut 將人才獲取、人才管理和人才分析結合，幫助您培養現有人才並找到您需要的人才。美國 10 家最有價值的公司中有 6 家信賴 SeekOut 作為管理和招募人才的單一平台。 SeekOut 最近在《富比士》美國最佳新創公司雇主排行榜500 強中排名第26 位，榮獲GeekWire 年度新創公司稱號，在The Information 50 家值得關注新創企業B2B 類別中排名第二，並被列入Madrona智慧型應用前40 名清單。 SeekOut 成立於 2017 年，已籌集 1.89 億美元資金，並獲得 Tiger Global Management、Madrona Venture Group、Mayfield 和 Founders Circle Capital 的支持，估值為 12 億美元。欲了解更多信息，請訪問 www.seekout.com。
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit（以前稱為 IQRecruit）是尋找和聘用合適人才的更好方法。無論您是招募人員、招募經理還是創辦人，我們的平台都可以讓您輕鬆找到合格的候選人並與他們聯繫來填補您的空缺職位。
Censia
censia.com
Censia 將人工智慧驅動的人才智慧添加到您現有的人才工作流程中，從招募到人力資本管理、高階主管搜尋和勞動力規劃。我們的無縫整合分為三個層級：本機、標準和基本），您還可以將其用作雲端解決方案或透過 API 建立自己的解決方案。使用Censia 的團隊在手動任務（審核、研究等）上花費的時間減少了90%，找到了更多合格且多樣化的候選人，發現了他們團隊已有的能力，並釋放了人才團隊的全部潛力。這是因為當您使用 Censia 時，您可以存取一些最好的人才資料。每個個人資料不僅包含有關角色和技能的詳細信息，還包含有關公司和行業的詳細信息。尋找最適合您團隊的最佳人才從未如此簡單。 Censia 的公平 AI 演算法使用我們經過驗證的專有資料集進行訓練，這些資料集從 2,000 多個來源收集、清理和關聯。即將推出：生成式人工智慧人才搜尋和研究。
Rolebot
rolebot.io
Rolebot 是用於外部招募工作的即插即用框架。在人工智慧的驅動下，Rolebot 讓您和您的 TA 團隊能夠擴展外向採購和參與工作，無需手動提升或浪費時間，並衡量每日回報。告別繁瑣的逐個個人資料搜尋。每天 10 次/分鐘以內即可達到相同的生產力甚至更高。 Rolebot 的客戶包括：Snowflake、Sandvik 和 USC
Inclusively
inclusively.com
包容性是新生產力 在當今瞬息萬變的商業環境中，包容性引領了重新定義工作場所成功真正意義的運動。透過協同提高生產力、合規性和包容性，我們強調多元化團隊和無與倫比的成果之間不可否認的連結。我們的使命不僅僅是促進包容性；我們確保組織不僅合規，而且在這個新的工作時代蓬勃發展。透過包容性，每個組織都有權利用多元化和充滿活力的員工隊伍的無與倫比的能力。我們應對的挑戰：人才保留和生產力：每年高達 1500 億美元的生產力損失可以追溯到與心理健康和慢性疾病相關的問題。當這些挑戰得到適當解決時，Inclusively 的客製化方法顯示出生產力提高了 72%，保留率顯著提高了 90%。多元化與合規性：即使 30% 的員工符合聯邦殘疾定義，但只有一小部分人（約 3-5%）願意揭露自己的殘疾情況。我們的使命是讓組織轉向一種固有的透明度和包容性的精神。包容性如何發揮作用：準備：從真正包容性的基礎開始，我們深入研究現有流程，整理重要的員工見解，並利用行業基準來突出成長向量，同時制定清晰的前進道路。招募：我們龐大的合作夥伴網路為我們提供了多樣化的候選人庫。借助我們最先進的人工智慧系統，我們確保候選人找到與其優勢和目標產生共鳴的職位。我們精細的整合確保了簡化的招募流程。保留：透過 Inclusively，處理住宿請求從挑戰轉變為機會。我們使組織能夠客製化他們的環境，反映現代勞動力的需求和願望，尤其是充滿活力的 Z 世代。從策略制定到 KPI 調整，再到促進可擴展的包容性工作，我們都是您的忠實合作夥伴。我們的包容性社群進一步增強了這段旅程，培養了共享知識和共同成長的領域。結論：包容性不僅僅是一個解決方案，它也是我們對工作場所的設想發生範式轉移的基石。對於為客戶尋找有影響力的產品的福利經紀人來說，包容性成為黃金標準。我們不僅設想而且積極塑造未來的工作場所：適應性、包容性和蓬勃發展。與我們一起參與這趟變革之旅。
Toggl Hire
toggl.com
基於技能的招募。正確的人才。更好的團隊。在 Toggl Hire，我們相信技能。我們透過幫助您回答重要問題來幫助您僱用最適合該工作的人選：「此人的技能是否最適合該工作？
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
Eightfold AI
eightfold.ai
Fivefold AI 市場領先的人才智慧平台可協助組織留住頂尖人才、提升員工技能和再培訓員工、高效招募人才並實現多元化目標。 Fivefold 的專利深度學習人工智慧平台可在超過 155 個國家和 24 種語言上使用，幫助尖端企業將人才轉化為競爭優勢。欲了解更多信息，請訪問 www.eightfold.ai。
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher 是一種人工智慧招募工具，旨在尋找被動候選人，使招募人員能夠更專注於候選人的體驗而不是尋找過程。 該軟體有助於招募代表性不足的人才，並提供個人化的多元化搜尋標準功能，以幫助建立代表性良好的管道。 Fetcher 使用先進的技術自動尋找符合使用者招募要求的高品質候選人資料。該工具也向工程、財務、產品、營運、行銷、銷售、電腦科學等各專業領域的知識工作者宣傳使用者的品牌。 Fetcher 提供與 ATS、CRM、電子郵件、日曆和 Slack 的強大技術集成，旨在提高團隊生產力。該工具還具有經過驗證的個人電子郵件地址，以確保可靠的候選人聯絡資訊。 處於各個發展階段的公司可能會發現 Fetcher 很有用，因為它具有先進的採購功能和快速的營運節奏。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗稱 Greenhouse）是一家總部位於紐約市的美國科技公司，提供招募軟體即服務。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 於 2012 年創立。 該公司在2013年的種子輪融資中籌集了270萬美元，在2014年的A輪融資中籌集了750萬美元，在2015年的B輪融資中籌集了1360萬美元，在2015年的C輪融資中籌集了3500萬美元，在D輪融資中籌集了5000萬美元2018 年，研究公司CB Insights 在《紐約時報》委託進行的一項研究中將Greenhouse 列為預計將成為獨角獸的50 家新創公司之一，這些公司的估值至少為10 億美元。
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore 是一款由人工智慧驅動的工具，為人才招募和人才管理流程中的人力資源轉型提供解決方案。 HiredScore 使用可解釋的人工智慧、自動化和深度集成，在正確的時間向正確的利害關係人提供主動、行動驅動的建議。 該工具旨在幫助組織以透明度、品質和即時意識實現其人力資源轉型目標。借助 HiredScore，使用者可以自動發現、評分和優先考慮所有人才類型的人才，包括任何空缺職位的潛在客戶、申請人和候選人。 該工具還提供安全的自動化功能，以優化人才流程、消除瓶頸並確保高效、有效和公平的招募實踐。 HiredScore 能夠策略性地利用所有勞動力選項來實現招募和保留目標，使用戶能夠調整勞動力計劃並發現最優秀的人才，無論工人類型如何。 該工具透過提供偏見審計、可解釋性、本地合規性配置和以隱私為中心來促進道德和合規的人工智慧使用。此外，HiredScore 透過將 DE&I 目標與招募人員和經理流程無縫連接，幫助組織在多元化和包容性目標方面取得進展。 該工具透過與大多數人力資源系統、第三方、協作平台和體驗層整合來促進資料利用。 HiredScore 確保對每位候選人進行一致公正的審查，並遵守全球政府的非歧視標準。 該工具可最大限度地降低合規風險並符合行業思想領導標準。整體而言，HiredScore 旨在為全球人力資源團隊提供創新、安全且有效的人工智慧解決方案，支援數據驅動的招募流程和人才招募計畫。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證的聯絡資訊，例如個人電子郵件和手機號碼- 借助Loxo 的AI 助手Copilot 實現即時AI 採購、排名和匹配更不用說...Loxo 也是唯一一款配備專為招聘人員設計的銷售CRM 的招聘軟體— 這意味著您可以進行業務開發活動在您完成其餘工作流程的相同位置進行。真正的勝利在這裡？這些市場領先的產品均設計為無縫協作，使您工作的每一步都更有效率並減少出錯的空間。全球超過 13,200 個高階主管獵人頭、RPO、專業招募和人員配置團隊已成為 Loxo 的招募機器。但這到底意味著什麼？ - 整個人才生命週期的成本降低了 74%，包括採購和僱用成本。 - 由於採購和工作流程自動化，招募時間縮短了 85%。 - 98% 的顧客滿意度。
Pinpoint
pinpointhq.com
工作流程、漂亮的報告和更簡單的招募流程——不僅適合您的候選人，也適合您自己的團隊。使用 Pinpoint 更快做出更好的招募決策。
PowerToFly
powertofly.com
在工作內外找到歸屬感。申請空缺職位、與招聘經理建立聯繫、與不同的專業人士聯繫、提陞技能等等——所有這一切都可以在您舒適的家中（或任何地方！）
Triplebyte
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履歷並不是真實技術技能的可靠指標。使用 Triplebyte 的數據支援評估來識別技術熟練的申請人，然後再在技術篩選上浪費時間。 Screen 使用 Triplebyte 的標準化、有數據支援的技術評估來衡量申請人的實際技術技能。這有助於減少浪費的採訪，並從代表性不足的背景中發現隱藏的寶石。我們使用來自 1,000 多家公司的 200,000 多次訪談的資料建立了評估，並使用先進的 ML 技術對其進行了訓練。由於它是標準化的，並且根據真實的招募結果進行了培訓，因此該評估可以高度預測哪些候選人將在您的流程中表現出色。測試壓力低、適應性強（如 GRE），只需 30 分鐘即可完成。這就是為什麼超過 80% 的申請人完成了測試，這比典型的程式設計挑戰好 2-3 倍。考生可以獲得詳細的技術回饋以幫助他們改善。 Triplebyte Screen 是完全免費的，永遠免費（沒有任何限制）。參加我們評估的工程師越多，評估就越好，因此我們希望所有公司都使用我們！
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VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
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X0PA AI 幫助組織識別、吸引和僱用最適合工作和組織的候選人，並使用其預測分析來預測候選人留在組織中並表現良好的機率。
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合適的候選人應該會來找您。 入境招聘是最公平、最有效的招募方式。但如果沒有正確的情報，你就無法吸引或推進合格的、多元化的候選人庫。數據人會改變您的招募流程，使入站成為您候選人和員工的最佳來源，而不是造成混亂的根源。
The Muse
themuse.com
與傳統招聘委員會相比，Muse 透過引人入勝的內容和品牌宣傳活動講述雇主品牌故事，幫助公司聘用多元化的合適人才，從而降低招聘成本、縮短招聘時間並提高保留率。 Muse 的人才搜尋和參與平台提供了端到端的招聘解決方案，該解決方案結合了可擴展的品牌放大工具、真實的品牌故事內容以及對我們精心策劃的由500 萬知識工作者組成的多元化社區的有針對性的訪問。
RippleMatch
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RippleMatch 是一個招募自動化平台，改變了 Z 世代尋找工作的方式。透過以配對和自動化取代求職板，RippleMatch 消除了雇主和求職者招募過程中最耗時的部分。領先的雇主利用 RippleMatch 建立多元化、高績效的團隊，全國各地的 Z 世代求職者相信 RippleMatch 能夠啟動和發展他們的職業生涯。
Pymetrics
pymetrics.com
pymetrics 是一個重新定義招募和人才管理的軟技能平台 - 使用數據驅動的行為洞察和經過審計的人工智慧在整個人才生命週期中創建更有效率、更有效和更公平的招募流程。
Applied
beapplied.com
透過道德、高效率的招募平台打造招募的未來。抵制使系統性偏見永久化的傳統招聘。招募軟體可以預測最佳候選人並創建最佳團隊。