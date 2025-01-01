Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 展示廣告設計軟體 - 最受歡迎的應用程式

展示廣告設計軟體使用戶能夠專門為數位廣告活動創建各種尺寸的視覺效果。行銷和廣告團隊可以使用該軟體製作圖形廣告來宣傳其產品或提供號召性用語，所有這些都不需要設計師。使用展示廣告設計軟體，使用者可以建立靜態、動畫或互動式橫幅。他們可以上傳自己的圖像或使用這些工具通常提供的預製模板庫。 建立廣告後，使用者可以使用軟體提供的定位選項、關鍵字和再行銷功能來確保廣告到達正確的受眾群體。有效使用這些工具不需要任何現有技術知識，因為它們通常包括拖放編輯功能。還可以使用其他編輯功能，例如添加各種背景和圖像。該軟體通常允許圖像以多種文件格式保存。 此外，可以使用這些解決方案追蹤廣告效果，用戶可以進行即時更改以確保其廣告符合其特定目標。