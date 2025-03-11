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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
展示廣告設計軟體使用戶能夠專門為數位廣告活動創建各種尺寸的視覺效果。行銷和廣告團隊可以使用該軟體製作圖形廣告來宣傳其產品或提供號召性用語，所有這些都不需要設計師。使用展示廣告設計軟體，使用者可以建立靜態、動畫或互動式橫幅。他們可以上傳自己的圖像或使用這些工具通常提供的預製模板庫。 建立廣告後，使用者可以使用軟體提供的定位選項、關鍵字和再行銷功能來確保廣告到達正確的受眾群體。有效使用這些工具不需要任何現有技術知識，因為它們通常包括拖放編輯功能。還可以使用其他編輯功能，例如添加各種背景和圖像。該軟體通常允許圖像以多種文件格式保存。 此外，可以使用這些解決方案追蹤廣告效果，用戶可以進行即時更改以確保其廣告符合其特定目標。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，使用戶能夠創建社交媒體圖形、簡報、海報和其他視覺內容，並提供範本和拖放編輯功能。
Fotor
fotor.com
Fotor是一款在線工具，提供AI圖像生成和全面的照片編輯功能，包括調整、裁剪、添加文本及特效等。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一個在線平台，用於創建專業的動畫和直播視頻，適合教學、市場推廣和品牌宣傳，支持自定義和AI配音功能。
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate是一個圖形設計平台，使用者可以快速創建專業的視覺內容，提供多種模板和可定制選項。
Simplified
simplified.com
簡化是一款集設計、撰寫文案、製作視頻和社群發布於一體的應用，旨在提高內容創建的效率與協作性。
Prezi
prezi.com
Prezi是一款線上內容設計工具，提供視頻、演示和視覺編輯功能，幫助用戶創建引人入勝的互動式演示文稿。
Piktochart
piktochart.com
Piktochart是一個易於使用的視覺通信平台，幫助用戶創建信息圖表、演示文稿和視頻內容，並支持協作和自定義設計。
Wepik
wepik.com
Wepik是一個設計平台，提供可自定義模板和直觀的編輯器，方便用戶創建演示文稿和社交媒體內容等視覺素材。
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio 是一個綜合的圖形與動態設計平台，讓用戶輕鬆創建市場推廣資產，具備設計、動畫和模擬功能。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
Snappa
snappa.com
Snappa是一個易於使用的圖形設計工具，幫助用戶快速創建社交媒體、博客和廣告等各類在線圖像。
Creatopy
creatopy.com
Creatopy是一個AI驅動的廣告設計平台，幫助企業輕鬆創建、個性化和擴展廣告，簡化廣告製作和交付流程。
FotoJet
fotojet.com
FotoJet是一個免費的在線拼貼製作和圖形設計工具，幫助用戶輕鬆創建拼貼、海報和社交媒體圖形，並可分享至各大平台。
Marq
marq.com
Marq是一款基於網路的設計工具，用於創建行銷材料，如小冊子、傳單和社交媒體帖子，並具備實時協作和品牌管理功能。
Baseline
baseline.is
Baseline是一個易於使用的品牌管理平台，結合了品牌管理、數字資產管理及內容創建，幫助各類型企業維持一致的品牌體驗。
Picmaker
picmaker.com
Picmaker是一款多功能的設計工具，幫助用戶創建社交媒體圖形、海報和廣告，並提供模板、拖放自定義和分析功能。
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing是一款雲端圖形設計應用，幫助用戶創建各類視覺內容，如傳單、海報和名片，並提供10000多個模板。
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite是一個無需編碼的靈活平台，用來創建應用程序和互動內容，適合教育及營銷領域。
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads 提供廣告製作和管理服務，讓用戶可精確定位目標受眾，並提供報告分析以優化廣告效果。
Snapied
snapied.com
Snapied是一個整合行銷平台，提供自動化社群媒體發文、電子郵件活動及圖形設計等功能，便於管理和協作。
Clever Ads
cleverads.com
Clever Ads 橫幅創建工具可以幫助用戶輕鬆製作有效的 Google 顯示廣告，支持手動或自動生成，且免費提供。
Rocketium
rocketium.com
Rocketium是一個創意運營平台，利用AI技術幫助企業快速且低成本地製作和管理行銷內容，並提供分析工具以優化表現。
Designstripe
designstripe.com
Designstripe是一個多功能的設計平台，提供工具和模板，協助用戶創建和管理各種設計項目，支持協作和雲端存取。
Viewst
viewst.com
Viewst 是一個協作平台，幫助設計和行銷團隊快速創建及發布廣告，提高創意產量和多樣性，並加快市場推廣速度。
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo是一款在線HTML5橫幅製作工具，允許用戶無需編碼技能便可創建靜態和動畫橫幅廣告。
Contentdrips
contentdrips.com
Contentdrips 是一個簡單的內容創作工具，專為個人品牌設計，可製作照片、短片和無縫滑動帖文，用於 Instagram、LinkedIn 和 Facebook 廣告。
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi是一個丹麥設計平台，支持數位行銷團隊和設計師高效製作優質廣告，節省最多90%的時間。
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise是一個數位廣告管理平台，幫助用戶創建、發佈及優化數字廣告，簡化廣告製作過程，提高生產效率。
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper是一款幫助用戶管理和優化在線廣告活動的應用程序，提供分析、任務自動化及戰略見解等工具。
Bannernow
bannernow.com
BannerNow 是一個強大的平台，能夠創建、管理、翻譯、分發及排程創意，並提供即時數據分析以提升廣告策略。
AdRapid
adrapid.com
Adrapid是一個數字廣告製作平台，旨在幫助用戶管理、優化和分析其廣告系列，提高廣告效率和效果。
Flexitive
flexitive.com
Flexitive是一個自動化設計生產和分發的平台，幫助品牌和代理商創建響應式內容，簡化跨渠道的視覺傳達。
QwikBanners
qwikbanners.com
QwikBanners 是一款數位工具，幫助用戶簡單快速地創建和自定義橫幅，適合各種營銷和廣告需求，無需設計經驗。
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