展示廣告設計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Rocketium

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Rocketium 是一個敏捷的 CreativeOps 平台，可協助企業以更低的成本更快地將其通訊推向市場。憑藉著人工智慧驅動的創意製作、無縫創意營運和強大創意分析的綜合優勢，Rocketium 幫助企業利用現有團隊、流程和工具做更多事情。 Rocketium 由 021 Capital、1Crowd、Blume Ventures 和 Emergent Ventures 等知名投資者資助。 Rocketium 透過以下方式簡化企業創意營運： 1.人工智慧驅動的創意生產： 大規模製作客製化創意，並自動調整它們以適應不同管道的各種尺寸。透過簡單的電子表格匯入即可立即建立個人化和實驗變體。使用 AI 撰稿人產生用於實驗的上下文副本。根據平台指南優化格式和大小，並透過無縫整合直接發布。 2. 無縫的非設計操作： 透過無縫的非設計操作加速上線。鳥瞰行動中心的所有項目。產生創意簡報，了解團隊頻寬，並在看板上分配創意項目。集中、組織和優化媒體庫上的製作資產。直接對設計提出評論，消除多次來回的麻煩。透過自動化品牌合規性檢查，輕鬆實施品牌合規性。 3.強大的創意分析： 將所有廣告平台的效果資料集中在一個地方。得出創意層面的見解，以確定創意決策對績效的影響。使用豐富的小部件可視化見解，並與利害關係人共享儀表板或自訂生成的報告，以進行資料啟發的刷新。利用競爭對手和行業情報以及對過去行銷活動績效的洞察，將行銷活動預算分配給獲勝的創意人員。為設計師提供有洞察力支持的設計建議，以產生有效的創意。與 Amazon、Home Depot、Walmart、Henry Schein、Roche 等全球頂級品牌一起，透過敏捷的 CreativeOps 加速您的業務成長。 多家財富 500 強和全球 2000 強公司利用 Rocketium 來簡化其 CreativeOps。 2023 年，Rocketium 將生成式人工智慧的力量整合到其平台中，幫助企業實現下一階段的成長。