展示廣告設計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
展示廣告設計軟體使用戶能夠專門為數位廣告活動創建各種尺寸的視覺效果。行銷和廣告團隊可以使用該軟體製作圖形廣告來宣傳其產品或提供號召性用語，所有這些都不需要設計師。使用展示廣告設計軟體，使用者可以建立靜態、動畫或互動式橫幅。他們可以上傳自己的圖像或使用這些工具通常提供的預製模板庫。 建立廣告後，使用者可以使用軟體提供的定位選項、關鍵字和再行銷功能來確保廣告到達正確的受眾群體。有效使用這些工具不需要任何現有技術知識，因為它們通常包括拖放編輯功能。還可以使用其他編輯功能，例如添加各種背景和圖像。該軟體通常允許圖像以多種文件格式保存。 此外，可以使用這些解決方案追蹤廣告效果，用戶可以進行即時更改以確保其廣告符合其特定目標。
提議新的應用程式
Rocketium
rocketium.com
Rocketium 是一個敏捷的 CreativeOps 平台，可協助企業以更低的成本更快地將其通訊推向市場。憑藉著人工智慧驅動的創意製作、無縫創意營運和強大創意分析的綜合優勢，Rocketium 幫助企業利用現有團隊、流程和工具做更多事情。 Rocketium 由 021 Capital、1Crowd、Blume Ventures 和 Emergent Ventures 等知名投資者資助。 Rocketium 透過以下方式簡化企業創意營運： 1.人工智慧驅動的創意生產： 大規模製作客製化創意，並自動調整它們以適應不同管道的各種尺寸。透過簡單的電子表格匯入即可立即建立個人化和實驗變體。使用 AI 撰稿人產生用於實驗的上下文副本。根據平台指南優化格式和大小，並透過無縫整合直接發布。 2. 無縫的非設計操作： 透過無縫的非設計操作加速上線。鳥瞰行動中心的所有項目。產生創意簡報，了解團隊頻寬，並在看板上分配創意項目。集中、組織和優化媒體庫上的製作資產。直接對設計提出評論，消除多次來回的麻煩。透過自動化品牌合規性檢查，輕鬆實施品牌合規性。 3.強大的創意分析： 將所有廣告平台的效果資料集中在一個地方。得出創意層面的見解，以確定創意決策對績效的影響。使用豐富的小部件可視化見解，並與利害關係人共享儀表板或自訂生成的報告，以進行資料啟發的刷新。利用競爭對手和行業情報以及對過去行銷活動績效的洞察，將行銷活動預算分配給獲勝的創意人員。為設計師提供有洞察力支持的設計建議，以產生有效的創意。與 Amazon、Home Depot、Walmart、Henry Schein、Roche 等全球頂級品牌一起，透過敏捷的 CreativeOps 加速您的業務成長。 多家財富 500 強和全球 2000 強公司利用 Rocketium 來簡化其 CreativeOps。 2023 年，Rocketium 將生成式人工智慧的力量整合到其平台中，幫助企業實現下一階段的成長。
Snapied
snapied.com
Snapied是一個整合行銷平台，提供自動化社群媒體發文、電子郵件活動及圖形設計等功能，便於管理和協作。
Flexitive
flexitive.com
Flexitive 協助全球品牌和機構實現全通路設計生產和分銷的自動化。使用先進的響應式設計和動態創意製作技術，行銷和設計團隊可以共同努力擴展視覺傳達，並提供可在所有管道、尺寸和文件格式中使用的更高品質的設計。請參閱下面的靈活評論！
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報 (ROI)。自助服務 使用我們創新的自助服務平台，您可以自行管理您的廣告活動。您可以簡單地從頭開始建立自己的廣告，或使用我們眾多廣告範本之一，選擇它們的定位方式，選擇您希望它們出現的管道和網站，然後在報告部分查看結果。無論您選擇哪個選項，您都將獲得從線上廣告活動中獲得更好效果所需的一切。
Designstripe
designstripe.com
Designstripe是一個多功能的設計平台，提供工具和模板，協助用戶創建和管理各種設計項目，支持協作和雲端存取。
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo是一款在線HTML5橫幅製作工具，允許用戶無需編碼技能便可創建靜態和動畫橫幅廣告。
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi 是一個為數位行銷團隊和設計師打造的丹麥設計平台，使他們能夠製作用於展示和社交媒體的一流廣告。通常，製作 5 種格式的標準橫幅包需要 5 小時。我們發現，我們的用戶在過程中節省了高達 90% 的時間。 Zuuvi 讓您大規模製作一流的數位廣告。
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise 是一個創意管理平台，使廣告主和代理商能夠大規模建立、發布和優化數位廣告。透過簡化和自動化數位廣告製作，我們釋放了數位廣告的全部潛力。 Bannerwise 與最常見的需求方平台 (DSP) 集成，非常適合任何想要加強數位廣告遊戲並在更短的時間內從工作中獲得更多成果的行銷人員、設計師、活動經理或顧問。我們提供建立自訂動態廣告素材、橫幅內影片廣告以及自動分割和 A/B 測試解決方案的選項。
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing是一款雲端圖形設計應用，幫助用戶創建各類視覺內容，如傳單、海報和名片，並提供10000多個模板。
QwikBanners
qwikbanners.com
只需點擊幾下滑鼠即可開始展示網路廣告系列，在幾秒鐘內產生所有尺寸，無需編碼或設計技能
Viewst
viewst.com
趕上最後期限。規模內容。促進創意製作 一個可讓您大規模建立、協作和發布廣告的工作區。 Viewst 讓設計和行銷團隊能夠倍增創意數量和多樣性，更快進入市場並超越市場競爭。
AdRapid
adrapid.com
Adrapid 平台專門開發為白標嵌入式展示廣告製作平台，適用於 DSP 和其他行銷自動化全通路平台
Bannernow
bannernow.com
BannerNow 是一個強大的平台，您可以在一個地方創建、管理、翻譯、分發和安排所有創意。透過 BannerNow，您可以在廣告中建立即時資料來源，確保您的受眾始終看到最新資訊。該平台為安排您的廣告活動提供了無縫解決方案。它允許您輕鬆規劃、組織和自動化行銷活動的部署。此外，還可以存取詳細的分析數據，包括展示次數、點擊次數、點擊率、可見度、觀看時間、影片播放時間、投資回報率等，以評估和增強您的廣告策略。
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper 是初學者數位行銷人員的一站式解決方案，涵蓋創建線上廣告活動的所有內容。
Clever Ads
cleverads.com
使用 Clever Ads Banner Creator 建立有效的 Google 展示廣告。無論您是想手動建立橫幅廣告，還是自動產生橫幅廣告：Clever Ads Banner Creator 都可以免費為您提供協助。
Contentdrips
contentdrips.com
最簡單的個人品牌內容創建工具。它為您的 Instagram、LinkedIn 和 Facebook 廣告建立照片、短影片和無縫輪播貼文。
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite是一個無需編碼的靈活平台，用來創建應用程序和互動內容，適合教育及營銷領域。
Marq
marq.com
Marq是一款基於網路的設計工具，用於創建行銷材料，如小冊子、傳單和社交媒體帖子，並具備實時協作和品牌管理功能。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一個在線平台，用於創建專業的動畫和直播視頻，適合教學、市場推廣和品牌宣傳，支持自定義和AI配音功能。
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio 是一個綜合的圖形與動態設計平台，讓用戶輕鬆創建市場推廣資產，具備設計、動畫和模擬功能。
Baseline
baseline.is
Baseline 是一款易於使用的品牌管理平台，它將品牌管理、數位資產管理 (DAM) 和內容創建統一在一個無縫的生態系統中。 Baseline 專為各種規模的企業（從新創公司到代理商和大型企業）而設計，使團隊能夠在所有接觸點創建、管理和部署一致的品牌體驗。 主要特點包括： * 品牌指南創建：輕鬆建立和分享專業品牌指南，確保整個組織的一致性。 * 數位資產管理 (DAM)：透過直覺的標籤和強大的搜尋功能集中、組織和共享品牌資產。 * 設計編輯器：透過直接存取您的品牌資產、顏色和字體來創建品牌設計。 * 範本庫：利用可自訂的品牌範本來製作各種行銷材料。 * 協作工具：透過角色為基礎的權限、審批工作流程和即時協作功能促進團隊合作。 * 版本控制：追蹤變更、管理修訂並輕鬆還原到資產的先前版本。 Baseline 因其經濟實惠的方法和易用性而脫穎而出。它專注於品牌一致性，而不令人頭痛。 無論您是建立品牌形象的小型企業、管理多個品牌的成長型公司，或是維護全球品牌一致性的大型企業，Baseline 都能提供工具和彈性來提升您的品牌管理流程。 憑藉其用戶友好的介面、強大的功能和可擴展的架構，Baseline 不僅僅是一個DAM 或設計工具- 它是一個完整的品牌體驗平台，可與您的業務一起成長，將品牌管理從挑戰轉變為競爭優勢。
Creatopy
creatopy.com
Creatopy是一個AI驅動的廣告設計平台，幫助企業輕鬆創建、個性化和擴展廣告，簡化廣告製作和交付流程。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate是一個圖形設計平台，使用者可以快速創建專業的視覺內容，提供多種模板和可定制選項。
FotoJet
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FotoJet是一個免費的在線拼貼製作和圖形設計工具，幫助用戶輕鬆創建拼貼、海報和社交媒體圖形，並可分享至各大平台。
Fotor
fotor.com
Fotor是一款在線工具，提供AI圖像生成和全面的照片編輯功能，包括調整、裁剪、添加文本及特效等。
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，使用戶能夠創建社交媒體圖形、簡報、海報和其他視覺內容，並提供範本和拖放編輯功能。
Piktochart
piktochart.com
Piktochart是一個易於使用的視覺通信平台，幫助用戶創建信息圖表、演示文稿和視頻內容，並支持協作和自定義設計。
Prezi
prezi.com
Prezi是一款線上內容設計工具，提供視頻、演示和視覺編輯功能，幫助用戶創建引人入勝的互動式演示文稿。
Simplified
simplified.com
簡化是一款集設計、撰寫文案、製作視頻和社群發布於一體的應用，旨在提高內容創建的效率與協作性。
Snappa
snappa.com
Snappa是一個易於使用的圖形設計工具，幫助用戶快速創建社交媒體、博客和廣告等各類在線圖像。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
Wepik
wepik.com
Wepik是一個設計平台，提供可自定義模板和直觀的編輯器，方便用戶創建演示文稿和社交媒體內容等視覺素材。
Picmaker
picmaker.com
Picmaker是一款多功能的設計工具，幫助用戶創建社交媒體圖形、海報和廣告，並提供模板、拖放自定義和分析功能。