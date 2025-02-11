展示廣告設計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蘇利南

Creatopy

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Creatopy 是一個由人工智慧驅動的創意自動化平台，可協助企業和機構輕鬆建立、個人化、擴展和投放有效的廣告。它簡化了廣告製作和交付流程，幫助設計師和行銷人員最大限度地提高效率並在廣告活動中取得有影響力的結果。您可以使用 Creatopy 執行以下操作： - 設計打破噪音的廣告 建立引人入勝的廣告並啟動有效的行銷活動。為您的設計添加動效，輕鬆建立影片和動畫 HTML5 廣告。使用點擊操作或小工具來建立與目標受眾建立聯繫的互動式富媒體廣告。 - 自動化工作流程以獲得最佳效能透過自動化製作大量廣告創意。使用資料來源產生變體，或透過操作和觸發器使用 zap 建立自訂工作流程。讓自動化在背景處理重複的設計任務。 - 立即產生多種尺寸和廣告變體 滿足對更多廣告日益增長的需求。現在您可以立即建立和編輯廣告集，處理特定的佈局方向，並以令人難以置信的速度建立廣告變體。 - 立即交付您的行銷活動 使用 Creatopy 加速行銷活動的啟動。以多種格式匯出廣告創意或產生廣告程式碼，只需點擊幾下即可觀看您的廣告活動在廣告網路上上線。 - 透過個人化創意瞄準受眾提供始終能引起受眾共鳴的廣告。使用動態規則和變數自訂訊息傳遞、位置和語言，以獲得帶來所需結果的個人化廣告體驗。 - 透過優化廣告提升廣告活動成效 將廣告創意的效果優化至最高標準。使用測試和活動分析工具，做出明智的決策，並即時調整您的廣告以提高效果。選擇適合您需求的方案！使用免費試用來嘗試這些計劃。不需要信用卡。