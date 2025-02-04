展示廣告設計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖赫勒拿島

Snapied

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Snapied 是您進行所有行銷活動的一處地方。 Snapied 是一個行銷平台，可協助行銷人員從一個地方自動化並執行所有行銷活動。自動化您的社群媒體貼文、電子郵件活動、部落格內容等。 透過自動調度創建和追蹤社群媒體內容。從一個地方管理所有社交媒體行銷的最簡單方法#Snapied 以下是一些優點 - - 易於使用：Snapied 是一個易於使用的線上圖形設計平台，可讓您免費建立和管理專業品質的行銷資料。 幾乎所有類別的大量引用。 - 背景刪除：一鍵刪除任何影像背景。 - 多個頁面和圖層。 - 建立多個工作區並邀請您的團隊協作工作。 - 調色板：在完成設計之前嘗試不同的顏色組合。 - 品牌與預設：儲存品牌的字體、顏色、標誌和標誌位置，以實現所有設計的統一外觀。 Snapied 不會限制您創建的品牌數量。 - 字體：Snapied 允許您從常用字體清單中選擇字體，也允許您上傳字體檔案。 - 調整設計大小：將影像調整為特定尺寸。 - 將影像分割成更小的網格。 - 最喜歡的項目：您可以標記您喜歡的模板、圖像、插圖、報價等以供以後使用。 - 數百萬個圖示、插圖和元素。 - 可嵌入的設計編輯器：是的，Snapied 的設計編輯器是可嵌入的。您有一個網站，並且希望能夠設計圖形。您需要一個白色標籤的圖形設計編輯器，以便它可以嵌入到您的網站或平台中。斯尼皮德適合你！