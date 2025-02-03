展示廣告設計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
展示廣告設計軟體使用戶能夠專門為數位廣告活動創建各種尺寸的視覺效果。行銷和廣告團隊可以使用該軟體製作圖形廣告來宣傳其產品或提供號召性用語，所有這些都不需要設計師。使用展示廣告設計軟體，使用者可以建立靜態、動畫或互動式橫幅。他們可以上傳自己的圖像或使用這些工具通常提供的預製模板庫。 建立廣告後，使用者可以使用軟體提供的定位選項、關鍵字和再行銷功能來確保廣告到達正確的受眾群體。有效使用這些工具不需要任何現有技術知識，因為它們通常包括拖放編輯功能。還可以使用其他編輯功能，例如添加各種背景和圖像。該軟體通常允許圖像以多種文件格式保存。 此外，可以使用這些解決方案追蹤廣告效果，用戶可以進行即時更改以確保其廣告符合其特定目標。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，允許用戶創建社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示軟體公司，成立於2009 年，在布達佩斯、舊金山和里加設有辦事處。 35 億次次。
Animaker
animaker.com
Animaker 正在顛覆公司透過 DIY 專業直播和/或動畫影片在幾分鐘內培訓、教學、激勵、銷售、交流、查看和分發內容的方式。 Visa、強生、葛蘭素史克、麥當勞、戴爾科技等公司在 220 個國家擁有 1,500 萬用戶。無需技術專業知識，即可在幾分鐘內快速創建專業的 4k 品質影片（動畫或直播），用於入職、行銷、品牌推廣、簡化複雜概念等，使公司能夠輕鬆適應市場變化，創造競爭優勢。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate 是一個圖形設計平台，每個人都可以在其中創建看似花費數小時或幾分鐘的設計。 VistaCreate 是 Vista 系列產品的成員。 VistaCreate、99Designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服務設計、數位和印刷合作夥伴關係，提升了小型企業在實體和數位空間中的影響力，並幫助他們取得成功。 VistaCreate 幫助小型企業輕鬆製作專業且獨特的社交和數位內容。 Vista 的 99Designs 允許企業主與專業設計師合作，製作完美的標誌、網站、包裝或品牌資產。 VistaPrint 讓小型企業能夠列印所需的一切，從小冊子和貼紙到包裝和標誌。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來等著您。
Piktochart
piktochart.com
Piktochart 是一個直覺、易於使用的視覺交流平台，用於設計視覺效果和重新調整影片的用途。它的資訊圖表、簡報、傳單、海報和報告製作工具可幫助傳播者講述重要的故事並產生影響。透過有影響力的簡報來表達您的觀點，透過強大的報告說服您的利害關係人，並透過與觀眾對話的視覺效果在您的部落格或社群媒體平台上獲得更多參與度。從創建到發布的整個過程快速而簡單 - 選擇設計精美的模板，編輯或拖放您想要的元素，最後發布。就這麼簡單！其線上影片編輯工具使用戶能夠將長影片、網路研討會、虛擬事件、縮放或網路攝影機錄製內容轉換為客製化的小片段。可以自動添加字幕，影片是針對社交媒體量身定制的。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 圖像產生器是一款線上工具，旨在根據文字提示產生圖像。它允許用戶根據輸入創建人工智慧生成的藝術和圖像，幾乎立即可視化想法。 除了人工智慧影像生成功能外，Fotor 還提供一整套影像編輯工具。其中包括調整大小、裁剪、模糊、銳利化以及為影像添加文字或邊框。 除了傳統的編輯之外，用戶還可以將照片轉換為草圖或卡通、創建拼貼畫、合併圖像以及更改照片背景。該平台還提供了操作面部特徵、高檔圖像，甚至生成 PNG 檔案的工具。 Fotor 的功能擴展到創建用於行銷的徽標、傳單和海報，以及 YouTube 縮圖或 Instagram 貼文設計等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用，例如編輯圖像中的文字、為照片著色以及從圖像中刪除物件或背景。除了照片編輯之外，Fotor 還提供類似的 AI 工具來產生和增強影片和 GIF，還允許用戶刪除浮水印或物件。
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio 是一個全面的圖形和動態設計平台，使用戶能夠輕鬆創建引人注目的行銷資產。它具有用戶友好的介面和豐富的功能，包括設計、動畫和模型功能，簡化了創作過程，讓用戶節省時間和金錢。它擁有廣泛的內容庫，包括各種模板和模型，與流行工具的集成，使其成為創意團隊和行銷人員的必備工具。
Clever Ads
cleverads.com
使用 Clever Ads Banner Creator 建立有效的 Google 展示廣告。無論您是想手動建立橫幅廣告，還是自動產生橫幅廣告：Clever Ads Banner Creator 都可以免費為您提供協助。
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper 是初學者數位行銷人員的一站式解決方案，涵蓋創建線上廣告活動的所有內容。
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite 是一個靈活且強大的無程式碼平台，無需編寫一行程式碼即可建立應用程式和互動式內容。行動應用程式、音訊指南、互動式內容、互動式資訊亭、網頁文件、銷售支援應用程式… PandaSuite 為獨特的體驗提供最大的創作自由。
Contentdrips
contentdrips.com
最簡單的個人品牌內容創建工具。它為您的 Instagram、LinkedIn 和 Facebook 廣告建立照片、短影片和無縫輪播貼文。
Bannernow
bannernow.com
BannerNow 是一個強大的平台，您可以在一個地方創建、管理、翻譯、分發和安排所有創意。透過 BannerNow，您可以在廣告中建立即時資料來源，確保您的受眾始終看到最新資訊。該平台為安排您的廣告活動提供了無縫解決方案。它允許您輕鬆規劃、組織和自動化行銷活動的部署。此外，還可以存取詳細的分析數據，包括展示次數、點擊次數、點擊率、可見度、觀看時間、影片播放時間、投資回報率等，以評估和增強您的廣告策略。
AdRapid
adrapid.com
Adrapid 平台專門開發為白標嵌入式展示廣告製作平台，適用於 DSP 和其他行銷自動化全通路平台
Viewst
viewst.com
趕上最後期限。規模內容。促進創意製作 一個可讓您大規模建立、協作和發布廣告的工作區。 Viewst 讓設計和行銷團隊能夠倍增創意數量和多樣性，更快進入市場並超越市場競爭。
Rocketium
rocketium.com
Rocketium 是一個敏捷的 CreativeOps 平台，可協助企業以更低的成本更快地將其通訊推向市場。憑藉著人工智慧驅動的創意製作、無縫創意營運和強大創意分析的綜合優勢，Rocketium 幫助企業利用現有團隊、流程和工具做更多事情。 Rocketium 由 021 Capital、1Crowd、Blume Ventures 和 Emergent Ventures 等知名投資者資助。 Rocketium 透過以下方式簡化企業創意營運： 1.人工智慧驅動的創意生產： 大規模製作客製化創意，並自動調整它們以適應不同管道的各種尺寸。透過簡單的電子表格匯入即可立即建立個人化和實驗變體。使用 AI 撰稿人產生用於實驗的上下文副本。根據平台指南優化格式和大小，並透過無縫整合直接發布。 2. 無縫的非設計操作： 透過無縫的非設計操作加速上線。鳥瞰行動中心的所有項目。產生創意簡報，了解團隊頻寬，並在看板上分配創意項目。集中、組織和優化媒體庫上的製作資產。直接對設計提出評論，消除多次來回的麻煩。透過自動化品牌合規性檢查，輕鬆實施品牌合規性。 3.強大的創意分析： 將所有廣告平台的效果資料集中在一個地方。得出創意層面的見解，以確定創意決策對績效的影響。使用豐富的小部件可視化見解，並與利害關係人共享儀表板或自訂生成的報告，以進行資料啟發的刷新。利用競爭對手和行業情報以及對過去行銷活動績效的洞察，將行銷活動預算分配給獲勝的創意人員。為設計師提供有洞察力支持的設計建議，以產生有效的創意。與 Amazon、Home Depot、Walmart、Henry Schein、Roche 等全球頂級品牌一起，透過敏捷的 CreativeOps 加速您的業務成長。 多家財富 500 強和全球 2000 強公司利用 Rocketium 來簡化其 CreativeOps。 2023 年，Rocketium 將生成式人工智慧的力量整合到其平台中，幫助企業實現下一階段的成長。
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing 是基於雲端的圖形設計軟體，可協助使用者透過 10,000 多個令人驚嘆的設計範本來設計傳單、海報、小冊子、名片、邀請卡、生物數據或履歷表、社群媒體廣告等。不需要圖形設計技能。它是免費、快速且易於使用。 PhotoADKing 讓廣告圖形設計變得簡單。
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise 是一個創意管理平台，使廣告主和代理商能夠大規模建立、發布和優化數位廣告。透過簡化和自動化數位廣告製作，我們釋放了數位廣告的全部潛力。 Bannerwise 與最常見的需求方平台 (DSP) 集成，非常適合任何想要加強數位廣告遊戲並在更短的時間內從工作中獲得更多成果的行銷人員、設計師、活動經理或顧問。我們提供建立自訂動態廣告素材、橫幅內影片廣告以及自動分割和 A/B 測試解決方案的選項。
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi 是一個為數位行銷團隊和設計師打造的丹麥設計平台，使他們能夠製作用於展示和社交媒體的一流廣告。通常，製作 5 種格式的標準橫幅包需要 5 小時。我們發現，我們的用戶在過程中節省了高達 90% 的時間。 Zuuvi 讓您大規模製作一流的數位廣告。
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — 線上 HTML5 橫幅製作器，可讓您建立動畫和靜態 HTML5/AMP HTML/GIF 橫幅，無需編碼技能。建立您自己的自訂橫幅廣告或使用專業範本 - 節省您的時間和金錢。
Designstripe
designstripe.com
Designstripe 成為全球創意人士的燈塔，提供一套旨在增強創造力的工具，並為藝術家提供展示才華的平台。 Designstripe 擁有插圖、模型和智慧佈局等多種產品，可滿足廣泛的設計需求。無論您是想為您的專案添加引人注目的視覺效果還是尋求創新的設計解決方案，Designstripe 都能滿足您的需求。該公司為其擁有來自10 個國家/地區的多元化人才團隊而感到自豪，他們透過遠距工作交付出色的工作，同時保持健康的工作與生活平衡，提供靈活的時間表、慷慨的PTO 和年度團隊靜修。對於那些尋求創意和支持性工作環境的人來說，透過 Designstripe 探索職業機會可能是一段令人興奮的旅程的開始。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報 (ROI)。自助服務 使用我們創新的自助服務平台，您可以自行管理您的廣告活動。您可以簡單地從頭開始建立自己的廣告，或使用我們眾多廣告範本之一，選擇它們的定位方式，選擇您希望它們出現的管道和網站，然後在報告部分查看結果。無論您選擇哪個選項，您都將獲得從線上廣告活動中獲得更好效果所需的一切。
Flexitive
flexitive.com
Flexitive 協助全球品牌和機構實現全通路設計生產和分銷的自動化。使用先進的響應式設計和動態創意製作技術，行銷和設計團隊可以共同努力擴展視覺傳達，並提供可在所有管道、尺寸和文件格式中使用的更高品質的設計。請參閱下面的靈活評論！
Snapied
snapied.com
Snapied 是您進行所有行銷活動的一處地方。 Snapied 是一個行銷平台，可協助行銷人員從一個地方自動化並執行所有行銷活動。自動化您的社群媒體貼文、電子郵件活動、部落格內容等。 透過自動調度創建和追蹤社群媒體內容。從一個地方管理所有社交媒體行銷的最簡單方法#Snapied 以下是一些優點 - - 易於使用：Snapied 是一個易於使用的線上圖形設計平台，可讓您免費建立和管理專業品質的行銷資料。 幾乎所有類別的大量引用。 - 背景刪除：一鍵刪除任何影像背景。 - 多個頁面和圖層。 - 建立多個工作區並邀請您的團隊協作工作。 - 調色板：在完成設計之前嘗試不同的顏色組合。 - 品牌與預設：儲存品牌的字體、顏色、標誌和標誌位置，以實現所有設計的統一外觀。 Snapied 不會限制您創建的品牌數量。 - 字體：Snapied 允許您從常用字體清單中選擇字體，也允許您上傳字體檔案。 - 調整設計大小：將影像調整為特定尺寸。 - 將影像分割成更小的網格。 - 最喜歡的項目：您可以標記您喜歡的模板、圖像、插圖、報價等以供以後使用。 - 數百萬個圖示、插圖和元素。 - 可嵌入的設計編輯器：是的，Snapied 的設計編輯器是可嵌入的。您有一個網站，並且希望能夠設計圖形。您需要一個白色標籤的圖形設計編輯器，以便它可以嵌入到您的網站或平台中。斯尼皮德適合你！
QwikBanners
qwikbanners.com
只需點擊幾下滑鼠即可開始展示網路廣告系列，在幾秒鐘內產生所有尺寸，無需編碼或設計技能
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - 智慧人工智慧驅動的社群媒體平台！ Picmaker 擁有超過 100 萬用戶並且還在不斷增加，對於希望提升社交影響力的企業和個人來說，Picmaker 是一款終極的一體化解決方案。 發現熱門主題、創建令人驚嘆的設計、安排帖子、吸引觀眾並分析指標——所有這些都在一個地方完成。此外，Picmaker 的人工智慧功能可協助您提供無盡的設計建議、智慧的貼文標題、發布的最佳時間、趨勢內容並在競爭中保持領先地位。
Wepik
wepik.com
設計讓您的業務變得輕鬆。 探索並嘗試我們的模板集合，這些模板易於使用且完全可自訂，非常適合您的小型企業。
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及 1500 萬其他用戶使用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功能，允許發布商設定自動線上簡報和分析的時間，以追蹤已發佈內容的有效性。
Snappa
snappa.com
Snappa 可以輕鬆創建任何類型的線上圖形。用戶可以為社交媒體、部落格、廣告等創建和發布圖像！ Snappa 可協助非設計師快速建立線上圖形。其影片提供了有關 Snappa、社交媒體和內容行銷的有用提示和技巧。用戶可以使用 Snappa 設計 YouTube 縮圖、Facebook 封面照片、Instagram 貼文、部落格圖片、展示廣告等等！ Snappa 於 2015 年成立，當時它注意到許多小型企業難以創建高品質的線上圖形。可用的工具不僅複雜，而且非常耗時。聘請平面設計師也是不可能的。 從那時起，它一直在優化其圖形設計工具，使其盡可能快速且易於使用。 如今，Snappa 被成千上萬的行銷人員、企業家和非設計師用來為社群媒體、展示廣告、部落格文章等創建各種圖形。
Marq
marq.com
Marq（以前稱為 Lucidpress）幫助組織內的任何人滿足對內容不斷增長的需求。推動您的組織向前發展，並將創意團隊的願景與銷售和行銷團隊的工作無縫結合。使用 Marq，您可以創建小冊子、傳單、社交媒體、海報、名片等。由於其拖放模板和協作功能，它已成為當今忙碌的營銷人員的首選工具。 Marq 可讓您鎖定品牌、自動化內容並透過許多社交/數位和印刷管道匯出。
FotoJet
fotojet.com
FotoJet 是一款免費的線上拼貼製作器和圖形設計師，可協助您將照片變成令人驚嘆的拼貼、照片卡、社交媒體圖形、海報，然後透過Facebook、Twitter、Pinterest 或Tumblr 快速與家人和朋友分享，提供600 多種創意拼貼模板、80 多個經典拼貼佈局和 300 多個專業設計。它可以在任何瀏覽器中完美運行，無需下載和安裝的麻煩！
Creatopy
creatopy.com
Creatopy 是一個由人工智慧驅動的創意自動化平台，可協助企業和機構輕鬆建立、個人化、擴展和投放有效的廣告。它簡化了廣告製作和交付流程，幫助設計師和行銷人員最大限度地提高效率並在廣告活動中取得有影響力的結果。您可以使用 Creatopy 執行以下操作： - 設計打破噪音的廣告 建立引人入勝的廣告並啟動有效的行銷活動。為您的設計添加動效，輕鬆建立影片和動畫 HTML5 廣告。使用點擊操作或小工具來建立與目標受眾建立聯繫的互動式富媒體廣告。 - 自動化工作流程以獲得最佳效能透過自動化製作大量廣告創意。使用資料來源產生變體，或透過操作和觸發器使用 zap 建立自訂工作流程。讓自動化在背景處理重複的設計任務。 - 立即產生多種尺寸和廣告變體 滿足對更多廣告日益增長的需求。現在您可以立即建立和編輯廣告集，處理特定的佈局方向，並以令人難以置信的速度建立廣告變體。 - 立即交付您的行銷活動 使用 Creatopy 加速行銷活動的啟動。以多種格式匯出廣告創意或產生廣告程式碼，只需點擊幾下即可觀看您的廣告活動在廣告網路上上線。 - 透過個人化創意瞄準受眾提供始終能引起受眾共鳴的廣告。使用動態規則和變數自訂訊息傳遞、位置和語言，以獲得帶來所需結果的個人化廣告體驗。 - 透過優化廣告提升廣告活動成效 將廣告創意的效果優化至最高標準。使用測試和活動分析工具，做出明智的決策，並即時調整您的廣告以提高效果。選擇適合您需求的方案！使用免費試用來嘗試這些計劃。不需要信用卡。
Baseline
baseline.is
Baseline 是一款易於使用的品牌管理平台，它將品牌管理、數位資產管理 (DAM) 和內容創建統一在一個無縫的生態系統中。 Baseline 專為各種規模的企業（從新創公司到代理商和大型企業）而設計，使團隊能夠在所有接觸點創建、管理和部署一致的品牌體驗。 主要特點包括： * 品牌指南創建：輕鬆建立和分享專業品牌指南，確保整個組織的一致性。 * 數位資產管理 (DAM)：透過直覺的標籤和強大的搜尋功能集中、組織和共享品牌資產。 * 設計編輯器：透過直接存取您的品牌資產、顏色和字體來創建品牌設計。 * 範本庫：利用可自訂的品牌範本來製作各種行銷材料。 * 協作工具：透過角色為基礎的權限、審批工作流程和即時協作功能促進團隊合作。 * 版本控制：追蹤變更、管理修訂並輕鬆還原到資產的先前版本。 Baseline 因其經濟實惠的方法和易用性而脫穎而出。它專注於品牌一致性，而不令人頭痛。 無論您是建立品牌形象的小型企業、管理多個品牌的成長型公司，或是維護全球品牌一致性的大型企業，Baseline 都能提供工具和彈性來提升您的品牌管理流程。 憑藉其用戶友好的介面、強大的功能和可擴展的架構，Baseline 不僅僅是一個DAM 或設計工具- 它是一個完整的品牌體驗平台，可與您的業務一起成長，將品牌管理從挑戰轉變為競爭優勢。