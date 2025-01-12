展示廣告設計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖皮埃與密克隆群島

Snapied

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Snapied 是一款簡單但功能強大的線上圖形設計工具，可幫助專業人士和非設計師輕鬆快速地創建令人驚嘆的設計。 Q：Snapied 有何用途？答：創建設計可能非常困難。特別是對於沒有時間或金錢投資專業設計師的企業。您需要專業的設計才能在人群中脫穎而出。 Snapied 透過提供免費的圖形設計平台來幫助您實現這一目標，該平台易於使用，甚至可以讓非設計師輕鬆快速地創建令人驚嘆的設計。 Q：什麼是 Snapied？答：Snapied 是一個免費的圖形設計平台，可幫助專業人士和非設計師輕鬆快速地創建令人驚嘆的設計。立即嘗試：https://www.Snapied.com 以下是一些優點 - 易於使用：Snapied 是一個易於使用的線上圖形設計平台，可讓您免費創建和管理專業品質的行銷資料。幾乎所有類別的大量引用。背景刪除：一鍵刪除任何影像背景。多個頁面和圖層。建立多個工作區並邀請您的團隊協作工作。調色板：在完成設計之前嘗試不同的顏色組合。品牌與預設：儲存品牌的字體、顏色、標誌和標誌位置，以實現所有設計的統一外觀。 Snapied 不會限制您創建的品牌數量。字體：Snapied 允許您從常用字體清單中選擇字體，還允許您上傳字體檔案。調整設計大小：將影像調整為特定尺寸。將影像分割成更小的網格。最喜歡的項目：您可以標記您喜歡的模板、圖像、插圖、報價等以供以後使用。數以百萬計的圖標、插圖和元素。可嵌入的設計編輯器：是的，Snapied 的設計編輯器是可嵌入的。您有一個網站，並且希望能夠設計圖形。您需要一個白色標籤的圖形設計編輯器，以便它可以嵌入到您的網站或平台中。斯尼皮德適合你！下載選項： Snapied 目前提供以下匯入格式： JPG PNG SVG Webp PDF（單頁和多頁）透明影像，品質範圍從 1 倍到 5 倍。預設情況下，Snapied 以 300 dpi 下載圖像。