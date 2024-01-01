展示廣告設計軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 象牙海岸

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
展示廣告設計軟體使用戶能夠專門為數位廣告活動創建各種尺寸的視覺效果。行銷和廣告團隊可以使用該軟體製作圖形廣告來宣傳其產品或提供號召性用語，所有這些都不需要設計師。使用展示廣告設計軟體，使用者可以建立靜態、動畫或互動式橫幅。他們可以上傳自己的圖像或使用這些工具通常提供的預製模板庫。 建立廣告後，使用者可以使用軟體提供的定位選項、關鍵字和再行銷功能來確保廣告到達正確的受眾群體。有效使用這些工具不需要任何現有技術知識，因為它們通常包括拖放編輯功能。還可以使用其他編輯功能，例如添加各種背景和圖像。該軟體通常允許圖像以多種文件格式保存。 此外，可以使用這些解決方案追蹤廣告效果，用戶可以進行即時更改以確保其廣告符合其特定目標。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，允許用戶創建社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate（前 Crello）是一個圖形設計平台，任何人都可以快速創建適合任何行業或場合的引人入勝的項目 - 設計技能是可選的。首先從 150K 多個經過專業設計的範本中進行選擇，這些範本已經預先格式化並可自訂。只需點擊幾下即可快速編輯、調整圖像大小和刪除圖像背景。編輯影片內容並添加音樂以創建多維視覺效果。上傳您的照片或使用包含 7000 萬以上免版稅創意資源的龐大庫，包括優質圖像、影片和向量。您也可以使用品牌套件功能輕鬆為您的內容建立品牌。透過 VistaCreate，每個人都可以在幾分鐘內製作出看似花了數小時的設計。
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio 是一個全面的圖形和動態設計平台，使用戶能夠輕鬆創建引人注目的行銷資產。它具有用戶友好的介面和豐富的功能，包括設計、動畫和模型功能，簡化了創作過程，讓用戶節省時間和金錢。它擁有廣泛的內容庫，包括各種模板和模型，與流行工具的集成，使其成為創意團隊和行銷人員的必備工具。
Animaker
animaker.com
Animaker 正在顛覆公司透過 DIY 專業直播和/或動畫影片在幾分鐘內培訓、教學、激勵、銷售、交流、查看和分發內容的方式。 Visa、強生、葛蘭素史克、麥當勞、戴爾科技等公司在 220 個國家擁有 1,500 萬用戶。無需技術專業知識，即可在幾分鐘內快速創建專業的 4k 品質影片（動畫或直播），用於入職、行銷、品牌推廣、簡化複雜概念等，使公司能夠輕鬆適應市場變化，創造競爭優勢。
Fotor
fotor.com
Fotor 的 AI 圖像產生器是一款線上工具，旨在根據文字提示產生圖像。它允許用戶根據輸入創建人工智慧生成的藝術和圖像，幾乎立即可視化想法。 除了人工智慧影像生成功能外，Fotor 還提供一整套影像編輯工具。其中包括調整大小、裁剪、模糊、銳利化以及為影像添加文字或邊框。 除了傳統的編輯之外，用戶還可以將照片轉換為草圖或卡通、創建拼貼畫、合併圖像以及更改照片背景。該平台還提供了操作面部特徵、高檔圖像，甚至生成 PNG 檔案的工具。 Fotor 的功能擴展到創建用於行銷的徽標、傳單和海報，以及 YouTube 縮圖或 Instagram 貼文設計等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用程...
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示軟體公司，成立於2009 年，在布達佩斯、舊金山和里加設有辦事處。 35 億次次。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
Piktochart
piktochart.com
Piktochart 是一個直覺、易於使用的視覺交流平台，用於設計視覺效果和重新調整影片的用途。它的資訊圖表、簡報、傳單、海報和報告製作工具可幫助傳播者講述重要的故事並產生影響。透過有影響力的簡報來表達您的觀點，透過強大的報告說服您的利害關係人，並透過與觀眾對話的視覺效果在您的部落格或社群媒體平台上獲得更多參與度。從創建到發布的整個過程快速而簡單 - 選擇設計精美的模板，編輯或拖放您想要的元素，最後發布。就這麼簡單！其線上影片編輯工具使用戶能夠將長影片、網路研討會、虛擬事件、縮放或網路攝影機錄製內容轉換為客製化的小片段。可以自動添加字幕，影片是針對社交媒體量身定制的。
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
Wepik
wepik.com
設計讓您的業務變得輕鬆。 探索並嘗試我們的模板集合，這些模板易於使用且完全可自訂，非常適合您的小型企業。
Snappa
snappa.com
Snappa 可以輕鬆創建任何類型的線上圖形。為社交媒體、部落格、廣告等創建和發布圖像！
Creatopy
creatopy.com
Creatopy 是一個由人工智慧驅動的創意自動化平台，可協助企業和機構輕鬆建立、個人化、擴展和投放有效的廣告。它簡化了廣告製作和交付流程，幫助設計師和行銷人員最大限度地提高效率並在廣告活動中取得有影響力的結果。您可以使用 Creatopy 執行以下操作： - 設計打破噪音的廣告 建立引人入勝的廣告並啟動有效的行銷活動。為您的設計添加動效，輕鬆建立影片和動畫 HTML5 廣告。使用點擊操作或小工具來建立與目標受眾建立聯繫的互動式富媒體廣告。 - 自動化工作流程以獲得最佳效能透過自動化製作大量廣告創意。使用資料來源產生變體，或透過操作和觸發器使用 zap 建立自訂工作流程。讓自動化在背景處理重複...
Marq
marq.com
Marq（以前稱為 Lucidpress）幫助組織內的任何人滿足對內容不斷增長的需求。推動您的組織向前發展，並將創意團隊的願景與銷售和行銷團隊的工作無縫結合。使用 Marq，您可以創建小冊子、傳單、社交媒體、海報、名片等。由於其拖放模板和協作功能，它已成為當今忙碌的營銷人員的首選工具。 Marq 可讓您鎖定品牌、自動化內容並透過許多社交/數位和印刷管道匯出。
FotoJet
fotojet.com
FotoJet 是一款免費的線上拼貼製作器和圖形設計師，可協助您將照片變成令人驚嘆的拼貼、照片卡、社交媒體圖形、海報，然後透過Facebook、Twitter、Pinterest 或Tumblr 快速與家人和朋友分享，提供600 多種創意拼貼模板、80 多個經典拼貼佈局和 300 多個專業設計。它可以在任何瀏覽器中完美運行，無需下載和安裝！
ellty
ellty.com
簡單的線上圖形設計工具可以輕鬆創建任何類型的內容。為任何社交媒體、傳單、徽標、簡報等創建令人驚嘆的圖像。
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - 智慧人工智慧驅動的社群媒體平台！ Picmaker 擁有超過 100 萬用戶並且還在不斷增加，對於希望提升社交影響力的企業和個人來說，Picmaker 是一款終極的一體化解決方案。 發現熱門主題、創建令人驚嘆的設計、安排貼文、吸引受眾並分析指標——所有這些都在一處完成。此外，Picmaker 的人工智慧功能可協助您提供無盡的設計建議、智慧的貼文標題、發布的最佳時間、趨勢內容並在競爭中保持領先地位。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報...
Baseline
baseline.is
非常簡單的品牌平台。 Baseline 透過將品牌與自動化結合在一起，使與品牌相關的一切對每個人來說都變得超級簡單。它可以幫助您建立一個可靠的品牌指南，並提供易於遵循的步驟，然後使用您的品牌資產自動創建品牌設計和內容。
Snapied
snapied.com
Snapied 是一款簡單但功能強大的線上圖形設計工具，可幫助專業人士和非設計師輕鬆快速地創建令人驚嘆的設計。 Q：Snapied 有何用途？答：創建設計可能非常困難。特別是對於沒有時間或金錢投資專業設計師的企業。您需要專業的設計才能在人群中脫穎而出。 Snapied 透過提供免費的圖形設計平台來幫助您實現這一目標，該平台易於使用，甚至可以讓非設計師輕鬆快速地創建令人驚嘆的設計。 Q：什麼是 Snapied？答：Snapied 是一個免費的圖形設計平台，可幫助專業人士和非設計師輕鬆快速地創建令人驚嘆的設計。立即嘗試：https://www.Snapied.com 以下是一些優點 - 易於使用：...
PandaSuite
pandasuite.com
最具互動性的無程式碼產生器。 PandaSuite 由 Parisian 團隊開發並於 2015 年推出，是一個簡單而富有創意的 SaaS 平台，無需一行程式碼即可建立應用程式和互動體驗。使用 PandaSuite Studio 進行視覺創作：設計螢幕、使用 +40 個元件並創建動畫。部署為 Web 應用程式、行動裝置/平板電腦（iOS、Android）和桌面（MacOS、Windows）的本機應用程式。免費開始並從 79/月/應用程式開始部署。
Clever Ads
cleverads.com
使用 Clever Ads Banner Creator 建立有效的 Google 展示廣告。無論您是想手動建立橫幅廣告，還是自動產生橫幅廣告：Clever Ads Banner Creator 都可以免費為您提供協助。
Viewst
viewst.com
趕上最後期限。規模內容。促進創意製作 一個可讓您大規模建立、協作和發布廣告的工作區。 Viewst 讓設計和行銷團隊能夠倍增創意數量和多樣性，更快進入市場並超越市場競爭。
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing 是基於雲端的圖形設計軟體，可協助使用者透過 10,000 多個令人驚嘆的設計範本來設計傳單、海報、小冊子、名片、邀請卡、生物數據或履歷表、社群媒體廣告等。不需要圖形設計技能。它是免費、快速且易於使用。 PhotoADKing 讓廣告圖形設計變得簡單。
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — 線上 HTML5 橫幅製作器，可讓您建立動畫和靜態 HTML5/AMP HTML/GIF 橫幅，無需編碼技能。建立您自己的自訂橫幅廣告或使用專業範本 - 節省您的時間和金錢。
Designstripe
designstripe.com
一鍵式社群媒體設計。 Instagram、Facebook、LinkedIn 和 X 的品牌和點播社交媒體貼文。該公司成立於 2020 年初，其願景是創建一個完全端到端的虛擬設計工作室，以了解您的品牌和資訊。今天，我們幫助每個人，從社群媒體行銷人員到小型企業，再到新創公司，透過世界一流的視覺效果、品牌連貫性和一致性，輕鬆發展他們的行銷。
Contentdrips
contentdrips.com
最簡單的個人品牌內容創建工具。它為您的 Instagram、LinkedIn 和 Facebook 廣告建立照片、短影片和無縫輪播貼文。
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper 是初學者數位行銷人員的一站式解決方案，涵蓋創建線上廣告活動的所有內容。
Bannernow
bannernow.com
BannerNow 是一個強大的平台，您可以在一個地方創建、管理、翻譯、分發和安排所有創意。透過 BannerNow，您可以在廣告中建立即時資料來源，確保您的受眾始終看到最新資訊。該平台為安排您的廣告活動提供了無縫解決方案。它允許您輕鬆規劃、組織和自動化行銷活動的部署。此外，還可以存取詳細的分析數據，包括展示次數、點擊次數、點擊率、可見度、觀看時間、影片播放時間、投資回報率等，以評估和增強您的廣告策略。
AdRapid
adrapid.com
Adrapid 平台專門開發為白標嵌入式展示廣告製作平台，適用於 DSP 和其他行銷自動化全通路平台
Rocketium
rocketium.com
Rocketium 是一個敏捷的 CreativeOps 平台，可協助企業以更低的成本更快地將其通訊推向市場。憑藉著人工智慧驅動的創意製作、無縫創意營運和強大創意分析的綜合優勢，Rocketium 幫助企業利用現有團隊、流程和工具做更多事情。 Rocketium 由 021 Capital、1Crowd、Blume Ventures 和 Emergent Ventures 等知名投資者資助。 Rocketium 透過以下方式簡化企業創意營運： 1. 人工智慧驅動的創意製作：大規模製作客製化創意，並自動適應不同管道的各種尺寸。透過簡單的電子表格匯入即可立即建立個人化和實驗變體。使用 AI 撰稿人...
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise 是一個創意管理平台，使廣告主和代理商能夠大規模建立、發布和優化數位廣告。透過簡化和自動化數位廣告製作，我們釋放了數位廣告的全部潛力。 Bannerwise 與最常見的需求方平台 (DSP) 集成，非常適合任何想要加強數位廣告遊戲並在更短的時間內從工作中獲得更多成果的行銷人員、設計師、活動經理或顧問。我們提供建立自訂動態廣告素材、橫幅內影片廣告以及自動分割和 A/B 測試解決方案的選項。
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi 是一個為數位行銷團隊和設計師打造的丹麥設計平台，使他們能夠製作用於展示和社交媒體的一流廣告。通常，製作 5 種格式的標準橫幅包需要 5 小時。我們發現，我們的用戶在過程中節省了高達 90% 的時間。 Zuuvi 讓您大規模製作一流的數位廣告。
Flexitive
flexitive.com
Flexitive 協助全球品牌和機構實現全通路設計生產和分銷的自動化。使用先進的響應式設計和動態創意製作技術，行銷和設計團隊可以共同努力擴展視覺傳達，並提供可在所有管道、尺寸和文件格式中使用的更高品質的設計。請參閱下面的靈活評論！
QwikBanners
qwikbanners.com
只需點擊幾下滑鼠即可開始展示網路廣告系列，在幾秒鐘內產生所有尺寸，無需編碼或設計技能