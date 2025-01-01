Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

✨ WebCatalog Desktop ✨ 使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。 下載 WebCatalog 了解更多

最受歡迎 最近新增 直營店配送軟體 - 最受歡迎的應用程式

直店配送（DSD）是指不依賴第三方物流提供者或運輸公司，直接創建、儲存並向零售商交付產品的方法。 DSD 軟體透過提供倉儲、路線選擇、物流管理和路線會計等功能來支援此流程，從而簡化整個供應鏈的營運。透過內部管理交付，公司可以提高供應鏈視覺性，更好地控制交付，並促進與客戶更好的溝通。通常，物流部門會與其他解決方案一起實施直接商店配送軟體，例如運輸軟體和供應鏈規劃工具。