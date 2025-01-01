直營店配送軟體 - 最受歡迎的應用程式

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直店配送（DSD）是指不依賴第三方物流提供者或運輸公司，直接創建、儲存並向零售商交付產品的方法。 DSD 軟體透過提供倉儲、路線選擇、物流管理和路線會計等功能來支援此流程，從而簡化整個供應鏈的營運。透過內部管理交付，公司可以提高供應鏈視覺性，更好地控制交付，並促進與客戶更好的溝通。通常，物流部門會與其他解決方案一起實施直接商店配送軟體，例如運輸軟體和供應鏈規劃工具。
提議新的應用程式
Pepperi
pepperi.com
Pepperi是一個B2B電子商務平台，幫助消費品品牌和批發商管理全渠道銷售，提供移動訂單、零售執行和貿易促銷等功能。
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
Mobi Work應用程式支援銷售團隊、提供零售訂貨解決方案及管理市場推廣團隊。
Nash
usenash.com
Nash是一個平台，幫助運營團隊優化、管理和擴展最後一公里物流，提供實時跟蹤和數據分析，支持派送決策。
inSitu Sales
insitusales.com
inSitu Sales 是一款雲端移動訂單管理系統，具備市場、路線管理及實時數據分析功能，並支持多種ERP整合，簡化銷售流程。