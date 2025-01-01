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數位尋路軟體 - 最受歡迎的應用程式

數位尋路軟體使企業能夠為其客戶創建數位地圖和旅遊。該軟體主要服務於兩類人群：需要展示其佈局的企業（例如旅遊業）和使用地圖導航的客戶。使用該軟體創建的地圖可以透過行動應用程式、互動式觸控亭或基於網路的應用程式存取。機場、大學校園、購物中心、醫院、會議中心、歷史古蹟和博物館經常使用數位尋路軟體，因為這些地點通常很大，在沒有幫助的情況下很難導航。透過整合互動式地圖，使用者可以輕鬆找到他們目前的位置和所需的目的地，從而提高滿意度並改善場所內的交通流量。 使用數位尋路軟體的企業可以透過添加文字、圖像、視訊和音訊來客製化地圖或遊覽，以滿足其特定需求。該軟體還支援多種語言，以適應不同的受眾。此外，一些數位尋路解決方案包括分析功能，允許企業在訪客穿過綜合體時追蹤訪客的人口統計和行為。

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Robin

Robin

robinpowered.com

Robin 是一個辦公室管理平台，提供桌位和會議室預訂軟體，以自動化和分析幫助企業優化空間及提高效率。

Purple

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purple.com

Purple應用於零售、醫療、酒店等行業，透過室內定位服務幫助企業提升訪客體驗和營運效率。

KABOB

KABOB

kabob.io

Kabob是一個綜合零售技術平台，提供數字標牌、背景音樂、員工管理等應用，以支援連鎖商店的運營和客戶體驗。

Mappedin

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mappedin.com

Mappedin是一款室內3D地圖應用，提供導航與數據視覺化功能，支援實時更新的互動地圖管理。

Wemap

Wemap

getwemap.com

Wemap是一個提供地圖創建、管理和共享工具的應用，適用於活動計劃、城市規劃等各種用途，支持互動式地圖和位置數據。

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace是一個工作場所平台，提供數字標牌、空間預訂和訪客管理等工具，促進混合工作環境的交流與管理。

Calven

Calven

calven.com

Calven是一個工作場所科技平台，結合員工體驗與運營，幫助組織設計及管理混合工作環境，提升工作效率與辦公體驗。

MAPIQ

MAPIQ

mapiq.com

MAPIQ是一款智能辦公解決方案，幫助組織管理辦公空間，促進靈活工作，並提供有關空間使用的實時數據分析。

Wayleadr

Wayleadr

wayleadr.com

Wayleadr是一個設施管理平台，簡化導航、停車和訪問控制，提高用戶體驗和運營效率，適用於各種環境。

Freespace

Freespace

afreespace.com

Freespace是一款提供空間預訂、同事連結及即時數據分析的員工應用程式，旨在優化工作環境與提升員工體驗。

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