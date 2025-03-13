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最受歡迎 最近新增 數位尋路軟體 - 最受歡迎的應用程式

數位尋路軟體使企業能夠為其客戶創建數位地圖和旅遊。該軟體主要服務於兩類人群：需要展示其佈局的企業（例如旅遊業）和使用地圖導航的客戶。使用該軟體創建的地圖可以透過行動應用程式、互動式觸控亭或基於網路的應用程式存取。機場、大學校園、購物中心、醫院、會議中心、歷史古蹟和博物館經常使用數位尋路軟體，因為這些地點通常很大，在沒有幫助的情況下很難導航。透過整合互動式地圖，使用者可以輕鬆找到他們目前的位置和所需的目的地，從而提高滿意度並改善場所內的交通流量。 使用數位尋路軟體的企業可以透過添加文字、圖像、視訊和音訊來客製化地圖或遊覽，以滿足其特定需求。該軟體還支援多種語言，以適應不同的受眾。此外，一些數位尋路解決方案包括分析功能，允許企業在訪客穿過綜合體時追蹤訪客的人口統計和行為。