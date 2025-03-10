數位尋路軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位尋路軟體使企業能夠為其客戶創建數位地圖和旅遊。該軟體主要服務於兩類人群：需要展示其佈局的企業（例如旅遊業）和使用地圖導航的客戶。使用該軟體創建的地圖可以透過行動應用程式、互動式觸控亭或基於網路的應用程式存取。機場、大學校園、購物中心、醫院、會議中心、歷史古蹟和博物館經常使用數位尋路軟體，因為這些地點通常很大，在沒有幫助的情況下很難導航。透過整合互動式地圖，使用者可以輕鬆找到他們目前的位置和所需的目的地，從而提高滿意度並改善場所內的交通流量。 使用數位尋路軟體的企業可以透過添加文字、圖像、視訊和音訊來客製化地圖或遊覽，以滿足其特定需求。該軟體還支援多種語言，以適應不同的受眾。此外，一些數位尋路解決方案包括分析功能，允許企業在訪客穿過綜合體時追蹤訪客的人口統計和行為。
提議新的應用程式
Robin
robinpowered.com
Robin 是一個辦公室管理平台，提供桌位和會議室預訂軟體，以自動化和分析幫助企業優化空間及提高效率。
Purple
purple.com
Purple應用於零售、醫療、酒店等行業，透過室內定位服務幫助企業提升訪客體驗和營運效率。
KABOB
kabob.io
Kabob是一個綜合零售技術平台，提供數字標牌、背景音樂、員工管理等應用，以支援連鎖商店的運營和客戶體驗。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin是一款室內3D地圖應用，提供導航與數據視覺化功能，支援實時更新的互動地圖管理。
Wemap
getwemap.com
Wemap是一個提供地圖創建、管理和共享工具的應用，適用於活動計劃、城市規劃等各種用途，支持互動式地圖和位置數據。
Appspace
appspace.com
Appspace是一個工作場所平台，提供數字標牌、空間預訂和訪客管理等工具，促進混合工作環境的交流與管理。
Calven
calven.com
Calven是一個工作場所科技平台，結合員工體驗與運營，幫助組織設計及管理混合工作環境，提升工作效率與辦公體驗。
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ是一款智能辦公解決方案，幫助組織管理辦公空間，促進靈活工作，並提供有關空間使用的實時數據分析。
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr是一個設施管理平台，簡化導航、停車和訪問控制，提高用戶體驗和運營效率，適用於各種環境。
Freespace
afreespace.com
Freespace 是一家英國擁有和註冊的公司，自2015 年以來一直處於工作場所設計和技術解決方案的前沿。 。我們專有的硬體 IP、內部設計的傳感器以及內部開發的軟體解決方案（包括員工應用程式和分析入口網站）使我們在競爭中脫穎而出。我們為全球 40 多家客戶提供服務，管理超過 185,000 個工作空間。主要優點： • 合適的尺寸，合適的設計：減少房地產費用並優化空間配置。 • 智慧樓宇自動化：降低碳排放並降低營運成本。 • 卓越的員工體驗：增強員工協作、生產力和福祉。我們的整合工作場所作業系統 (IWOS) 是一個完全擁有且獨立的 Freespace 解決方案，可在符合 ISO 27001 的生態系統中運作。它是一個模組化系統，使我們能夠提供完整的智慧建築解決方案或引入佔用感測器等單一元件來提供對空間使用情況的洞察。功能：- • 即時工作場所分析和見解• 感測器監控佔用情況、人數和空氣品質• 用於空間預訂和同事聯繫的員工應用程式• 互動式數位看板• 動態空間管理工具和整合• 能源和風險管理解決方案