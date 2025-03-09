Freespace

afreespace.com

Freespace 是一家英國擁有和註冊的公司，自2015 年以來一直處於工作場所設計和技術解決方案的前沿。 。我們專有的硬體 IP、內部設計的傳感器以及內部開發的軟體解決方案（包括員工應用程式和分析入口網站）使我們在競爭中脫穎而出。我們為全球 40 多家客戶提供服務，管理超過 185,000 個工作空間。主要優點： • 合適的尺寸，合適的設計：減少房地產費用並優化空間配置。 • 智慧樓宇自動化：降低碳排放並降低營運成本。 • 卓越的員工體驗：增強員工協作、生產力和福祉。我們的整合工作場所作業系統 (IWOS) 是一個完全擁有且獨立的 Freespace 解決方案，可在符合 ISO 27001 的生態系統中運作。它是一個模組化系統，使我們能夠提供完整的智慧建築解決方案或引入佔用感測器等單一元件來提供對空間使用情況的洞察。功能：- • 即時工作場所分析和見解• 感測器監控佔用情況、人數和空氣品質• 用於空間預訂和同事聯繫的員工應用程式• 互動式數位看板• 動態空間管理工具和整合• 能源和風險管理解決方案