數位尋路軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多哥

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位尋路軟體使企業能夠為其客戶創建數位地圖和旅遊。該軟體主要服務於兩類人群：需要展示其佈局的企業（例如旅遊業）和使用地圖導航的客戶。使用該軟體創建的地圖可以透過行動應用程式、互動式觸控亭或基於網路的應用程式存取。機場、大學校園、購物中心、醫院、會議中心、歷史古蹟和博物館經常使用數位尋路軟體，因為這些地點通常很大，在沒有幫助的情況下很難導航。透過整合互動式地圖，使用者可以輕鬆找到他們目前的位置和所需的目的地，從而提高滿意度並改善場所內的交通流量。 使用數位尋路軟體的企業可以透過添加文字、圖像、視訊和音訊來客製化地圖或遊覽，以滿足其特定需求。該軟體還支援多種語言，以適應不同的受眾。此外，一些數位尋路解決方案包括分析功能，允許企業在訪客穿過綜合體時追蹤訪客的人口統計和行為。
提議新的應用程式
Robin
robinpowered.com
想要減少混亂並提高清晰度嗎？自信地管理您的辦公空間。 Robin 是一個工作場所管理平台，簡化辦公室生產力流程。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助全球組織優化其空間。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等數千家公司依靠 Robin 的工作場所管理平台來最大限度地提高生產力並減少辦公室摩擦。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助優化他們的空間。
Purple
purple.com
紫色改善了遊客與複雜空間的連結。 Purple 的解決方案為零售、醫療保健、酒店、景點、機場和體育場等行業提供服務，在 120 個國家/地區使用，每天為 70,000 多個場館的超過 100 萬最終用戶提供服務。透過 Purple 的室內定位服務，企業能夠了解訪客是誰以及他們在現場時的行為方式，從而增強訪客體驗。透過這種洞察力，企業可以做出洞察力驅動的決策來優化營運並增加收入流。
Appspace
appspace.com
使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin 是室內 3D 地圖軟體的領先供應商。我們的平台提供強大的室內導航體驗，Mappedin CMS 作為基礎層。 CMS 是您的財產地圖的真實來源，它可以跨組織創建協作以即時維護準確的資料。 Mappedin 是一款功能強大的室內智慧地圖平台，可為您提供先進的地圖系統和直覺的尋路應用程式。我們的地圖編輯器是您的房產地圖的真實來源，它可以跨組織創建協作，以即時維護準確的地圖和位置資料。
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud 是一個綜合零售技術平台，旨在支援連鎖店和品牌。該平台提供了一套核心和擴展應用程序，幫助企業自動化和簡化其營運的各個方面。 Kabob 提供的核心應用程式包括： * 顯示器 - 數位看板管理解決方案，用於跨多個顯示器和裝置進行集中控制和內容同步。 * BGM（背景音樂）- 店內音訊管理，允許遠端控制和更新背景音樂和促銷訊息。 * 員工管理 - 用於培訓、安排和管理商店員工的工具。 除了核心應用程式之外，Kabob 還提供一系列擴展應用程式來支援行銷、營運和其他業務功能，例如： * 數位行銷 - 用於內容管理、全通路行銷和線上調查的工具。 * 自動化操作 - 訂單排隊、預訂和餐桌管理以及菜單板同步的解決方案。 * AIoT（人工智慧物聯網）—用於遠端設備管理、臉部偵測、社交距離監控和餐桌佔用追蹤的智慧型系統。 * 員工管理 - 用於培訓、安排和管理商店員工的工具。 Kabob 將自己定位為連鎖品牌的一站式平台，提供一整套基於雲端的解決方案，以簡化和自動化零售營運的各個方面。該平台聲稱提供跨平台支援、可擴展性以及與第三方系統的輕鬆整合。 該公司業務遍及全球，在中國大陸、台灣、新加坡和日本設有直接分支機構，並在加拿大和澳洲設有經銷商合作夥伴。 Kabob 服務於多種行業，包括快餐連鎖店、傳送帶壽司店、斯堪的納維亞家居品牌，甚至美國的 VR 咖啡館。 Kabob Retail Cloud 似乎是一個強大且多功能的零售技術平台，旨在幫助連鎖企業透過使用人工智慧、物聯網和基於雲端的解決方案來優化營運、增強客戶體驗並提高效率。
Wayleadr
wayleadr.com
在Wayleadr，我們相信您的員工到達工作的方式可以改變您的企業心情和價值。作為世界排名第一的到達平台，Wayleadr正在幫助更多的人更輕鬆，更快，壓力較小。 Wayleadr將您的物理空間（例如停車場，辦公桌和會議室）變成智能，映射和立即訪問的空間，創造了無摩擦的到達體驗，使所有類型的企業能夠提高效率，從而創造和諧並提高生產率。立即訪問Wayleadr.com，以了解為什麼如今的21世紀OpenAI，Uber和Sanofi等21世紀的公司選擇Wayleadr，以幫助他們的員工更容易到達。
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq 是一個工作場所體驗平台，使組織能夠管理辦公空間，同時完美同步房地產策略和員工體驗。我們為工作場所團隊提供使用者友善的工具，讓他們能夠根據即時數據自信地優化工作空間、管理靈活的工作政策並打造無縫的工作場所體驗。
Calven
calven.com
認識 Calven 歡迎來到工作場所技術平台，該平台透過融合員工體驗和工作場所運作來推動未來的工作。 Calven 透過解鎖混合工作方式為員工、雇主和團隊領導提供支持，無論我們在哪裡工作，都能實現令人驚嘆的工作場所體驗，並在需要時優化辦公室。我們使組織能夠設計、實施、管理和衡量未來的工作政策和流程，以創造盡可能最佳的員工和辦公室體驗。
Wemap
getwemap.com
Wemap 提供了一個完整的解決方案，可將您的內容（興趣點、事件）導入到地圖中，可靠地大規模提供服務，並以引人入勝且精心設計的用戶體驗將其呈現給您的用戶。與「建立您自己的」解決方案相比，使用 Wemap 具有許多優勢，包括更快的上市時間、更低的維護成本以及為所有設備提供最佳的用戶體驗。您可以實現這一切，同時仍保留對內容及其外觀的完全控制。 Wemap 使用獨特的技術透過地圖和擴增實境來引導和激勵您的受眾。從手動地圖到具有多種應用程式的工業規模的無限地圖，Wemap 平台擁有您所需的一切。
Freespace
afreespace.com
Freespace 是一家英國擁有和註冊的公司，自2015 年以來一直處於工作場所設計和技術解決方案的前沿。 。我們專有的硬體 IP、內部設計的傳感器以及內部開發的軟體解決方案（包括員工應用程式和分析入口網站）使我們在競爭中脫穎而出。我們為全球 40 多家客戶提供服務，管理超過 185,000 個工作空間。主要優點： • 合適的尺寸，合適的設計：減少房地產費用並優化空間配置。 • 智慧樓宇自動化：降低碳排放並降低營運成本。 • 卓越的員工體驗：增強員工協作、生產力和福祉。我們的整合工作場所作業系統 (IWOS) 是一個完全擁有且獨立的 Freespace 解決方案，可在符合 ISO 27001 的生態系統中運作。它是一個模組化系統，使我們能夠提供完整的智慧建築解決方案或引入佔用感測器等單一元件來提供對空間使用情況的洞察。功能：- • 即時工作場所分析和見解• 感測器監控佔用情況、人數和空氣品質• 用於空間預訂和同事聯繫的員工應用程式• 互動式數位看板• 動態空間管理工具和整合• 能源和風險管理解決方案