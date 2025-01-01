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數位孿生軟體 - 最受歡迎的應用程式

數位孿生軟體創建實體資產的虛擬模型或模擬，從而實現即時效能監控。這些工具有助於模擬效能、預測維護需求並優化資產以實現最高效率。企業為其實體資產配備感測器，以產生數位孿生所需的數據。透過將資產轉換為支援物聯網的設備，他們可以有效地追蹤和監控機器。數位孿生軟體通常與物聯網設備管理軟體或電腦輔助工程 (CAE) 軟體一起使用。

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Agora World

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agoraworld.io

Agora World是一個無需編碼的3D設計平台，讓用戶在短時間內創建和發布社交體驗，支持無限自定義和第三方整合。

Archilogic

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archilogic.com

Archilogic是一個管理數位雙胞胎的平臺，幫助企業優化不動產；提供平面圖數位化、3D模型轉換及數據分析功能。

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trendspek.com

Trendspek是一個雲端資產建模和分析平台，將數據轉換為可互動的3D數字雙胞胎，讓用戶遠程檢查資產狀況並獲取深入見解。

Altair One

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altairone.com

Altair One是一個統一的數據分析平台，提供數據轉換、預測分析、實時處理及團隊協作功能，幫助組織提升數據利用效率。

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Braincube是一個智慧IIoT平台，提供實時數據分析和應用，幫助製造商優化運營並提高生產力。

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buttercms.com

ButterCMS是一款無頭CMS平台，提供API服務，簡化內容創建與管理，支援多種框架與語言，適合開發者與內容創作者.

Akselos

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akselos.com

Akselos是一款用於結構分析和預測性維護的數位雙胞胎技術平台，提供精確的模擬和分析工具，提升工程流程效率。

Metrikus

Metrikus

metrikus.io

Metrikus是一個數據整合平台，提供工作場所管理見解，幫助優化空間利用率和運營效率，提高生產力。

QAD

QAD

qad.com

QAD是一款雲端的製造和供應鏈管理ERP解決方案，提供生產計劃、供應鏈優化和即時分析功能，適用於多國際企業。

vHive

vHive

vhive.ai

vHive 是一個唯一的軟體解決方案，幫助企業部署自主無人機群，以創建資產的數位雙胞胎。

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