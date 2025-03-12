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最受歡迎 最近新增 數位孿生軟體 - 最受歡迎的應用程式

數位孿生軟體創建實體資產的虛擬模型或模擬，從而實現即時效能監控。這些工具有助於模擬效能、預測維護需求並優化資產以實現最高效率。企業為其實體資產配備感測器，以產生數位孿生所需的數據。透過將資產轉換為支援物聯網的設備，他們可以有效地追蹤和監控機器。數位孿生軟體通常與物聯網設備管理軟體或電腦輔助工程 (CAE) 軟體一起使用。