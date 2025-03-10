QAD

qad.com

Qad是雲中下一代製造和供應鏈解決方案的領先提供商。為了在一個動蕩的世界中取得成功，面臨需求供應和波動的破壞，製造商和供應鏈必須迅速響應變化，並無縫優化敏捷性，效率和對有效客戶服務的彈性。 QAD提供自適應應用程序以啟用這些自適應企業。 Qad在加利福尼亞州的聖塔芭芭拉（Santa Barbara）成立，在全球84個國家 /地區擁有客戶。成千上萬的公司已部署了QAD企業解決方案，包括企業資源計劃（ERP），數字商務（DC），供應商關係管理（SRM），數字供應鏈規劃（DSCP），全球貿易和運輸執行（GTTE），企業質量管理系統（EQMS），企業質量管理系統（EQMS），互聯勞動力和流動勞動力和流程智能。