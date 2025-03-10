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數位孿生軟體創建實體資產的虛擬模型或模擬，從而實現即時效能監控。這些工具有助於模擬效能、預測維護需求並優化資產以實現最高效率。企業為其實體資產配備感測器，以產生數位孿生所需的數據。透過將資產轉換為支援物聯網的設備，他們可以有效地追蹤和監控機器。數位孿生軟體通常與物聯網設備管理軟體或電腦輔助工程 (CAE) 軟體一起使用。
提議新的應用程式
Agora World
agoraworld.io
Agora World是一個無需編碼的3D設計平台，讓用戶在短時間內創建和發布社交體驗，支持無限自定義和第三方整合。
Archilogic
archilogic.com
Archilogic是一個管理數位雙胞胎的平臺，幫助企業優化不動產；提供平面圖數位化、3D模型轉換及數據分析功能。
Trendspek
trendspek.com
Trendspek是一個雲端資產建模和分析平台，將數據轉換為可互動的3D數字雙胞胎，讓用戶遠程檢查資產狀況並獲取深入見解。
Altair One
altairone.com
Altair One是一個統一的數據分析平台，提供數據轉換、預測分析、實時處理及團隊協作功能，幫助組織提升數據利用效率。
Braincube
braincube.com
Braincube是一個智慧IIoT平台，提供實時數據分析和應用，幫助製造商優化運營並提高生產力。
ButterCMS
buttercms.com
ButterCMS是一款無頭CMS平台，提供API服務，簡化內容創建與管理，支援多種框架與語言，適合開發者與內容創作者.
Akselos
akselos.com
Akselos 是世界上最先進的數位孿生技術的創造者。該公司成立於 2012 年，業務遍及歐洲、美國和東南亞，其產品專門設計用於透過下一代模擬技術幫助保護世界關鍵基礎設施。
Metrikus
metrikus.io
無論您是使用建築數據進行分析、視覺化還是構建，這些數據的混亂狀態都會浪費您的時間、金錢和其他資源。我們的解決方案透過聚合和標準化來自一系列可信賴來源的數據，將混亂轉化為清晰，並讓您能夠準確地獲取所需的數據。透過我們的網頁應用程式或 API，您將獲得有意義的見解，幫助您和您的利害關係人做出更好的決策並專注於重大挑戰。
QAD
qad.com
Qad是雲中下一代製造和供應鏈解決方案的領先提供商。為了在一個動蕩的世界中取得成功，面臨需求供應和波動的破壞，製造商和供應鏈必須迅速響應變化，並無縫優化敏捷性，效率和對有效客戶服務的彈性。 QAD提供自適應應用程序以啟用這些自適應企業。 Qad在加利福尼亞州的聖塔芭芭拉（Santa Barbara）成立，在全球84個國家 /地區擁有客戶。成千上萬的公司已部署了QAD企業解決方案，包括企業資源計劃（ERP），數字商務（DC），供應商關係管理（SRM），數字供應鏈規劃（DSCP），全球貿易和運輸執行（GTTE），企業質量管理系統（EQMS），企業質量管理系統（EQMS），互聯勞動力和流動勞動力和流程智能。
vHive
vhive.ai
vHive 是唯一一款能夠幫助企業部署自主無人機蜂巢以創建其資產的數位孿生的軟體解決方案。如欲了解更多資訊：www.vHive.ai 或 [email protected]
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