數位孿生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安道爾

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位孿生軟體創建實體資產的虛擬模型或模擬，從而實現即時效能監控。這些工具有助於模擬效能、預測維護需求並優化資產以實現最高效率。企業為其實體資產配備感測器，以產生數位孿生所需的數據。透過將資產轉換為支援物聯網的設備，他們可以有效地追蹤和監控機器。數位孿生軟體通常與物聯網設備管理軟體或電腦輔助工程 (CAE) 軟體一起使用。
提議新的應用程式
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供對模擬和數據分析技術以及可擴展 HPC 和雲端資源的動態、協作訪問，所有這些都集中在一個地方。
ButterCMS
buttercms.com
行銷人員和開發人員喜愛的 API 優先、基於雲端的無頭 CMS 平台。 ButterCMS 是您的內容後端。與 21 種不同的框架和程式語言整合。開發人員可以為內容創作者建立強大的可自訂元件，從而釋放他們的時間。內容創作者可以輕鬆建立頁面並將內容發佈到多個網站、應用程式和在地化，而無需開發人員協助。
vHive
vhive.ai
vHive 是唯一一款能夠幫助企業部署自主無人機蜂巢以創建其資產的數位孿生的軟體解決方案。如欲了解更多資訊：www.vHive.ai 或 [email protected]
Trendspek
trendspek.com
Trendspek 是一個基於雲端的資產建模和分析平台，可將資料（無人機影像、感測器、熱、GPS、BIM、LiDAR）轉換為可透過網路瀏覽器安全存取的互動式 3D 數位孿生。在您的辦公桌上進行目視檢查，以毫米級細節全面了解資產狀況。無需實地考察即可獲取詳細見解。使用強大的工具來分析結構缺陷。並排查看模型以觀察變化。透過密切監控趨勢來增強預測性維護。資產所有者和工程師使用它來最大限度地降低風險並優化工作流程。 - 在數小時而不是數週內檢查資產 - 減少現場人員 - 成本降低高達 90% - 覆蓋 90% 以上的資產（而不是 20% 的代表性檢查）
Braincube
braincube.com
Braincube 是一款智慧 IIoT 平台套件，包含專為業界設計的商業和專家應用程式。 Braincube 的平台和現成的應用程式使製造商能夠從資料流和大數據分析中找到即時和長期的價值。其操作軟體透過邊緣提供即時狀況的即時可見性，並透過雲端提供分析應用程式中心，以更好地優化效能。結合邊緣和雲，從 IIoT 平台獲得最佳結果：根據即時建議進行調整併提高未來效能。無論您是努力持續改進和提高生產力、透過機器學習降低成本、資產監控和預測性維護策略，還是透過圖表、表格和儀表板進行視覺化，從強大的應用程式商店中進行選擇，以幫助您實現特定於環境的目標。 Braincube 提供一站式服務來控制您的資料並改變您的營運。
Agora World
agoraworld.io
Agora World 是用於 3D 內容創建的 WordPress 或 Canva。我們提供精簡、無程式碼且完全可自訂的 3D 設計平台和多人基礎設施，可在短短 1 小時內創建和發布專業的沉浸式社交體驗。我們處理所有「幕後」技術，簡化元宇宙或多人遊戲體驗創建，並讓使用者專注於設計。我們不僅將開發時間從幾個月縮短到幾分鐘，而且還使流程具有成本效益。我們平台的多功能性支援自訂 C# 編碼、第三方整合、無限定制，只需 3 行程式碼即可將體驗嵌入到您的網站中。我們剛剛完成了Startup Wise Guys XR 加速器計劃，獲得了來自Cesium 的資助，用於簡化數位孿生的創建，並在天普大學BYOBB 2022 上獲得了大獎。我們還在幫助世界您可以建立自己的控制項。
QAD
qad.com
QAD 是下一代雲端製造和供應鏈解決方案的領先供應商。為了在動盪的世界中取得成功，面對供應中斷和需求波動，製造商和供應鏈必須快速響應變化並無縫優化敏捷性、效率和彈性，以提供有效的客戶服務。 QAD 提供自適應應用程式來支援這些自適應企業。 QAD 成立於加州聖塔芭芭拉，客戶遍及全球 84 個國家。數千家企業已部署QAD企業解決方案，包括企業資源規劃（ERP）、數位商務（DC）、供應商關係管理（SRM）、數位供應鏈規劃（DSCP）、全球貿易和運輸執行（GTTE）、企業品質管理系統(EQMS)，連結勞動力和流程智慧。
Archilogic
archilogic.com
Archilogic 是一個全面的數位孿生管理平台，適合旨在優化房地產投資組合的企業。該平台對於需要高效空間管理和利用的行業特別有用。該平台的主要功能包括用於數位化平面圖的入門服務、用於管理和更新這些平面圖的本地應用程式集合以及允許與第三方系統和服務整合的市場。 Archilogic 使用戶能夠維護其數位平面圖的所有權，利用人工智慧來管理和視覺化其空間組合，並輕鬆地保持其平面圖的最新狀態。在部署和支援方面，Archilogic透過基於Web的平台進行操作，並提供多種支援方式。其中包括透過發布進行的產品更新、展示中的產品使用範例、部落格上的有用提示和技巧、為開發人員提供的資源以及需要時的技術援助。透過 Archilogic，管理房地產投資組合變得更加精簡和有效率。
Metrikus
metrikus.io
無論您是使用建築數據進行分析、視覺化還是構建，這些數據的混亂狀態都會浪費您的時間、金錢和其他資源。我們的解決方案透過聚合和標準化來自一系列可信賴來源的數據，將混亂轉化為清晰，並讓您能夠準確地獲取所需的數據。透過我們的網頁應用程式或 API，您將獲得有意義的見解，幫助您和您的利害關係人做出更好的決策並專注於重大挑戰。
Akselos
akselos.com
Akselos 是世界上最先進的數位孿生技術的創造者。該公司成立於 2012 年，業務遍及歐洲、美國和東南亞，其產品專門設計用於透過下一代模擬技術幫助保護世界關鍵基礎設施。