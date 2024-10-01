數位孿生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 關島

Agora World

agoraworld.io

Agora World 是用於 3D 內容創建的 WordPress 或 Canva。我們提供精簡、無程式碼且完全可自訂的 3D 設計平台和多人基礎設施，可在短短 1 小時內創建和發布專業的沉浸式社交體驗。我們處理所有「幕後」技術，簡化元宇宙或多人遊戲體驗創建，並讓使用者專注於設計。我們不僅將開發時間從幾個月縮短到幾分鐘，而且還使流程具有成本效益。我們平台的多功能性支援自訂 C# 編碼、第三方整合、無限定制，只需 3 行程式碼即可將體驗嵌入到您的網站中。我們剛剛完成了Startup Wise Guys XR 加速器計劃，獲得了來自Cesium 的資助，用於簡化數位孿生的創建，並在天普大學BYO...