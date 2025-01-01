找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位銷售室軟體為銷售專業人員配備了面向客戶的數位平台，旨在共享相關行銷資料、與客戶進行即時對話以及為潛在買家創建個人化建議。這些解決方案消除了買家的任何潛在摩擦，並使銷售團隊能夠透過將所有相關資訊整合到一個可訪問的位置來簡化提案流程。在數位入口網站中，客戶能夠查詢特定內容、簽署提案，銷售人員可以監控客戶與內容的交互，從而深入了解不同材料的有效性。
提議新的應用程式
Showpad
showpad.com
Showpad是一個內容管理和銷售支持平台，幫助銷售團隊獲取和管理內容，以促進與買家的互動和提升收入。
Heybase
heybase.io
Heybase是一個數字銷售平台，提供共享空間以協助賣家創建個性化購買體驗並與潛在買家溝通和協作。
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint 是一個集中管理客戶關係的工具，支持日程安排、會議和資料分享，整合多種銷售及客戶服務功能。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。
Salesroom
salesroom.com
Salesroom是一個具AI功能的視訊會議平台，能追蹤買家互動並提供虛擬溝通的最佳實踐，協助提升業務表現。
Recapped
recapped.io
Recapped 讓團隊能夠與客戶直接合作，管理銷售過程中的試用和上線，並分配任務、截止日期及自動提醒。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard是一個視頻銷售和行銷解決方案，幫助企業創建個性化視頻以增強與客戶的關係，並提升銷售成效。
Twig
twig.so
Twig 是一款 AI 工具，幫助用戶快速從技術文檔中找到所需答案，降低客服成本並提高服務質量。
envivo.io
envivo.io
envivo是一款數字銷售加速器，幫助企業為潛在客戶個性化報價，整合CRM，優化銷售流程和文件簽署。
Aligned
alignedup.com
Aligned是一個數位銷售平台，幫助銷售團隊進行協作，簡化客戶溝通與流程，加快交易速度，提升買家參與度。
Allego
allego.com
Allego是一個現代銷售增能平台，提供工具以提升銷售團隊的生產力、協作與學習。支援視頻課程及自動化任務。
Valuecase
valuecase.com
Valuecase 是一款幫助銷售及客戶成功團隊的應用程式，整合文件、行動計劃和交流，讓客戶互動更簡單、透明。
DealLab
deallab.io
DealLab是一個銷售管理平台，專注於簡化協作、增強可見性與風險監控，幫助團隊提升銷售績效。
OneMob
onemob.com
OneMob是一個平台，使用戶能夠輕鬆創建、分享和跟踪微網站，專注於增強銷售和營銷的效果。
Paage
paage.io
Paage.io 是一款幫助業務快速成交的應用，提供可分享的迷你登陸頁面，讓買方獲得所需資源，簡化溝通過程。
Dealintent
dealintent.com
Dealintent是一款AI驅動的數位銷售室軟體，幫助銷售團隊創建個性化的銷售室，提升客戶互動並增加成交機會。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Prelay
prelay.com
Prelay 是一個團隊銷售平台，幫助企業簡化複雜交易，整合內部資源，提升銷售效率，減少延遲與盲點。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood是一個銷售支持平台，提供互動訓練和資源，幫助銷售團隊提高效率和一致性，促進快速成交。
SPCE
spce.com
SPCE 是一款數位協作平台，允許用戶安全邀請夥伴，分享內容並追蹤買家歷程，常用於 B2B 的行銷、銷售和客戶成功。
Katalyz
katalyz.co
Katalyz 是一個「交易室」應用，幫助銷售與客戶成功團隊在整合 CRM 的共享項目空間中提高與客戶的協作效率，縮短交易時間。
eyezon
eyezonthis.com
eyezon是一個即時視頻購物平台，透過按需直播將消費者與產品及品牌連接，提升購物互動及體驗。
haeppie
haeppie.com
haeppie 是一款為銷售與客戶成功團隊設計的應用程式，能夠便捷地管理買家旅程，整合CRM，快速分享資訊以促進成交。
GetAccept
getaccept.com
GetAccept是一個數字銷售平台，幫助銷售團隊簡化文檔流程，加速交易，並增強客戶體驗。
Klyck.io
klyck.io
Klyck.io是集中組織和分享銷售及營銷內容的平台，協助銷售團隊快速找到所需資源，並提升客戶參與度。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy是一個由AI驅動的收入支持平台，為銷售團隊提供即時內容、訓練和數據，以提高銷售效率與效果。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan是一個銷售支持平台，利用AI技術提升銷售團隊的生產力，簡化工作流程並改善客戶互動。
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