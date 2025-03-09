數位銷售室軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位銷售室軟體為銷售專業人員配備了面向客戶的數位平台，旨在共享相關行銷資料、與客戶進行即時對話以及為潛在買家創建個人化建議。這些解決方案消除了買家的任何潛在摩擦，並使銷售團隊能夠透過將所有相關資訊整合到一個可訪問的位置來簡化提案流程。在數位入口網站中，客戶能夠查詢特定內容、簽署提案，銷售人員可以監控客戶與內容的交互，從而深入了解不同材料的有效性。
提議新的應用程式
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint 是一個集中管理客戶關係的工具，支持日程安排、會議和資料分享，整合多種銷售及客戶服務功能。
Paage
paage.io
數以千計的 AE 使用 Paage.io 來更快地完成交易。這一切都從「頁面」開始，這是一個迷你登陸頁面，您可以與買家共享，其中包括他們在內部向您推銷所需的所有資源。與其在收件匣中遺失帶有附件的長電子郵件，不如發送頁面並讓您的產品栩栩如生。
Katalyz
katalyz.co
Katalyz 是一個“交易室”，使收入團隊（銷售和客戶成功）能夠在共享專案空間（與您的 CRM 整合）內與客戶更有效地協作。機會（新帳戶或擴展）關閉速度加快 25%，變得更加可預測，同時避免無效的電子郵件循環、錯過最後期限和混亂的 CRM。
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon是一個實時的視頻購物沙箱，它通過個人按需直播將人類的互動帶入現代購物。 Eyezon 360是一種聯合複雜的解決方案，將人類互動帶入電子商務。 Eyezon將客戶與客戶旅程中的任何接觸點上的產品和品牌聯繫起來。它使零售商能夠從客戶體驗循環的任何階段推動轉換；創造真正的全渠道，個性化的購物體驗，建立關係和忠誠度。 Eyezon 360通過客戶驅動的現場購物體驗為電子商務帶來了真正的人類互動。實時字幕使所有人都可以購物並增加購物場合。
haeppie
haeppie.com
haeppie 專為銷售和客戶成功團隊打造 - 將買家旅程轉化為更多收入，並透過 haeppie Sales Spaces 讓所有決策者達成共識。創造個人化的互動空間，在幾秒鐘內完成更多交易。透過一個連結集中您的買家旅程，加快從冷接觸到入職的銷售週期。與您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）無縫集成，讓每個人都能快速輕鬆地使用 haeppie。一鍵共享演示後跟進、入職或交易信息，並整合您已使用的工具中的所有現有材料。
Klyck.io
klyck.io
Klyck.io是集中組織和分享銷售及營銷內容的平台，協助銷售團隊快速找到所需資源，並提升客戶參與度。
envivo.io
envivo.io
envivo 是一個數位銷售加速器，讓企業能夠輕鬆地為潛在客戶和現有客戶提供個人化優惠，從而在買家和賣家之間創建一個有吸引力的環境。 envivo 幫助您抓住從潛在客戶到交易的機會，一切都集中在一個地方，同時與您現有的 CRM 無縫整合。獲得您以前從未有過的關於銷售內容如何以及何時被消費的見解！您甚至可以整合您最喜歡的數位簽名技術來簽署文檔，並添加調度解決方案以允許潛在客戶輕鬆安排演示或會議。環境。從潛在客戶到交易。吸引人。高效的。優雅的。
DealLab
deallab.io
DealLab是一個銷售管理平台，專注於簡化協作、增強可見性與風險監控，幫助團隊提升銷售績效。
Valuecase
valuecase.com
昨天，銷售一片混亂，充斥著無盡的電子郵件、遺失的附件、行動計畫電子表格，以及不知所措的前景。如今，銷售是透過 Valuecase 完成的。因此，潛在客戶可以更快地移動，賣家最終知道機會是否仍在移動。各種規模的銷售和客戶成功團隊都選擇 Valuecase 來吸引客戶、簡化協作並在過程中發現前所未見的見解。文件？共同行動計畫？廣告？借助 Valuecase，它們都位於一個美麗的空間中，只需單擊即可與潛在客戶共享。從第一次接觸您的產品，到銷售，再到入職，等等。
Heybase
heybase.io
Heybase是一個數字銷售平台，提供共享空間以協助賣家創建個性化購買體驗並與潛在買家溝通和協作。
OneMob
onemob.com
OneMob是一個平台，使用戶能夠輕鬆創建、分享和跟踪微網站，專注於增強銷售和營銷的效果。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood是一個銷售支持平台，提供互動訓練和資源，幫助銷售團隊提高效率和一致性，促進快速成交。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及之後的流程。享受以下功能： - 展示您產品實力的產品陳列室- 簡單的拖放構建塊即可輕鬆創建大規模的精美陳列室- 客戶參與儀表板和通知- 您和客戶之間的共享任務- 來自產品表和合約的共享文件- 具有智慧議程的互動式視訊會議- 智慧時間軸- 錄製、轉錄和人工智慧分析的會議- 視訊訊息傳遞- 讓您的銷售代表立即工作的銷售流程模板- 高級安全性和隱私- CRM、Zoom 和Teams整合 - 存取等級管理 - 公共、註冊或私人空間
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
Allego
allego.com
Allego是一個現代銷售增能平台，提供工具以提升銷售團隊的生產力、協作與學習。支援視頻課程及自動化任務。
Salesroom
salesroom.com
體驗 Salesroom（我們的人工智慧視訊會議平台）的強大功能。 Salesroom 不僅追蹤買家參與度，還教授虛擬溝通最佳實務。透過即時存取您的知識庫，Salesroom 旨在提高代表在會議中的表現以及整個團隊的配額達成情況。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan 正在幫助世界領先品牌改善未來的購買體驗。我們提供的一切都旨在智慧、靈活，並輕鬆適應獨特的業務流程，並提供人們和品牌喜愛的高度個人化的體驗。我們的使命是幫助企業提供引人入勝、個人化、提供價值的品牌購買體驗，並引導人們自信地做出最佳決策。 Nike、Guess、Prudential 和 Starwood Hotels 等創新公司相信 Bigtincan 能夠幫助面向客戶的團隊聰明地準備、參與、衡量並持續改善客戶的購買體驗。
Prelay
prelay.com
Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果呢？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台審批還是聘請產品專家，Prelay 都能簡化您複雜的交易流程並最大限度地發揮最有價值的內部資源的影響，以便您作為一個團隊可以更快地增加收入。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一個收入支援平台，使收入團隊能夠推動可持續的收入成長。 GTM Buddy 致力於幫助新一代更聰明的賣家。想像這樣一個世界：人工智慧負責在正確的時間標記和顯示正確的內容，以幫助賣家就地進行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆工作。
Dealintent
dealintent.com
Dealintent 是一款由人工智慧驅動的數位銷售室軟體，可協助銷售團隊創建超個人化的銷售室，從而吸引買家並增加達成交易的機會。透過 Dealintent，您可以使用人工智慧來揭示買家個性、識別管道中的高意圖交易並增加與買家的互動。如果您是 B2B 銷售團隊的一員，您可以使用 Dealintent 來： 豐富交易：使用人工智慧發現有關買家的專業和個性見解。 Dealintent 無需搜尋 LinkedIn 或網路等多個平台，並可在幾秒鐘內為您提供相關的買家聯絡資訊和公司見解。創建數位銷售宣傳：Dealintent 使用品牌和個人化的互動式數位銷售室宣傳取代以電子郵件附件形式發送的銷售宣傳。作為數位銷售室共享的銷售推廣使銷售團隊能夠與買家共享共同的銷售行動計劃，追蹤買家活動和分享，並透過聊天、電話和會議與買家保持持續聯繫，以實現更好的轉換。提高預測準確性：Dealintent 幫助銷售團隊根據買家活動、提案份額、銷售共同行動計劃的完成情況等來識別買家意圖。這樣可以根據買家活動和參與程度進行更強勁的銷售預測。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Twig
twig.so
Twig 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在幫助使用者快速輕鬆地從技術文件中找到所需的答案，而無需花費數小時篩選無休無止的文件頁面。 該工具透過語義分析文件、知識庫、過去的支援票證和其他資料來源來運作，為客戶的複雜問題提供準確的答案。 這顯著降低了高達 30% 的客戶支援成本。 Twig 的人工智慧模型接受了公開資料的訓練，使其能夠自信地找到並推薦對使用者問題的相關答案。 推薦的回覆包括引文，透過向用戶展示在哪裡可以找到更多資訊來增加回覆的可信度。 Twig 還透過自動化繁瑣的任務並提供強大的工具，以人類同理心取代繁忙的工作，幫助支援人員提高工作效率。 它使客服人員能夠透過提高回應品質的最低標準並幫助他們注意到回應中的潛在風險來提高客戶參與的品質。 Twig 可以與最受歡迎的文件和知識庫產品集成，並清理數據，刪除任何個人識別資訊 (PII) 以確保隱私保護。 Twig 是一款人工智慧工具，旨在透過提供準確、相關且快速的技術問題回應來顯著增強客戶體驗。
GetAccept
getaccept.com
GetAccept是一個數字銷售平台，幫助銷售團隊簡化文檔流程，加速交易，並增強客戶體驗。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard是一個視頻銷售和行銷解決方案，幫助企業創建個性化視頻以增強與客戶的關係，並提升銷售成效。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。
Showpad
showpad.com
Showpad是一個內容管理和銷售支持平台，幫助銷售團隊獲取和管理內容，以促進與買家的互動和提升收入。
Recapped
recapped.io
Recaped 使團隊能夠在銷售的最後一哩路（包括試點管理和入職培訓）中直接與客戶協作。上傳相關內容供客戶參與，為客戶分配後續步驟並指定截止日期（和自動提醒），並確保每個人最終都保持在同一頁上。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。