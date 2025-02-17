數位銷售室軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 史瓦帝尼

Vidyard

vidyard.com

Vidyard是一種視頻銷售和營銷解決方案，可幫助企業創造引人入勝的結果的引人入勝的視頻體驗。它用於創建，共享和跟踪與買家建立關係並加速銷售週期的個性化視頻。 視頻突破了傳統的外展的噪音，確保代表在擁擠的收件箱和社交供稿中脫穎而出。它促進了人類的聯繫，推動了更高的參與度和與買家的信任。借助Vidyard的工具，代表可以優先考慮高額前景，與主要利益相關者建立關係，並更快地向前推動交易，同時以大規模進行個性化交流 以下是Vidyard的一些關鍵特徵： - 個性化的視頻創建：輕鬆錄製和共享個性化視頻，以滿足每個買家的獨特需求。 - 視頻自動化：自動創建和交付個性化視頻。 - 視頻託管和共享：在Vidyard的安全平台上託管您的視頻，並在所有渠道上輕鬆共享它們。 - 視頻分析：跟踪視頻觀看次數，參與度和下降率，以了解觀眾如何與內容互動。 - CRM集成：將Vidyard與您的CRM集成，以簡化您的工作流程並確保在所有接觸點上保持一致的消息傳遞。 Vidyard支持具有無縫集成，實時分析的銷售團隊以及在所有接觸點上傳遞一致，高質量消息傳遞的能力。無論是在勘探，培養還是關閉，Vidyard都確保每個代表都有成功的工具，可以在整個團隊中擴大表現。 Vidyard以視頻為英雄，可以幫助每個銷售代表成為表現最佳的人，推動參與度並加快銷售成果。 使用Vidyard，企業可以： - 有效地創建管道：通過個性化的，視覺上令人信服的外展破壞噪音，以推動參與度，響應率和預定的會議。 - 優先考慮高額前景：使用可行的見解在正確的時間專注於合適的買家，從而最大程度地影響影響。 - 主動處理反對意見：將關鍵的利益相關者提早進入對話中，以解決反對意見，然後再升級並保持交易前進。 - 建立關係：建立有意義的聯繫和與關鍵利益相關者的信任 - 即使在繁忙的日曆上沒有直接的FaceTime。 - 更有效地管理交易：在視頻中使用嵌入式CTA的購買者行動，加速交易速度和下一步。 在使用Vidyard的企業中，受到數千個虛擬銷售和營銷團隊的信任，產生了更多的潛在客戶，賣家贏得了更多的交易。