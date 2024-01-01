數位銷售室軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位銷售室軟體為銷售專業人員配備了面向客戶的數位平台，旨在共享相關行銷資料、與客戶進行即時對話以及為潛在買家創建個人化建議。這些解決方案消除了買家的任何潛在摩擦，並使銷售團隊能夠透過將所有相關資訊整合到一個可訪問的位置來簡化提案流程。在數位入口網站中，客戶能夠查詢特定內容、簽署提案，銷售人員可以監控客戶與內容的交互，從而深入了解不同材料的有效性。
提議新的應用程式
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家總部位於安大略省基奇納的軟體公司，開發用於託管和分析視訊效能的軟體。公司成立於2010年5月。
Showpad
showpad.com
Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
DealHub.io
dealhub.io
由領先的 CPQ 和 CLM 推動營收成長。一個統一的平台，用於產生報價和合約、吸引買家並獲得即時買家洞察。
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客戶的速度加快 25%。立即建立共同行動計劃，幫助您更快地完成交易，了解交易中實際發生的情況，並為您的支持者提供支援。
Salesroom
salesroom.com
體驗 Salesroom（我們的人工智慧視訊會議平台）的強大功能。 Salesroom 不僅追蹤買家參與度，還教授虛擬溝通最佳實務。透過即時存取您的知識庫，Salesroom 旨在提高代表在會議中的表現以及整個團隊的配額達成情況。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
ClientPoint
clientpoint.net
我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Heybase
heybase.io
Heybase 是一款數位銷售室軟體，提供協作共享空間，賣家可以在其中創建個人化的買家體驗，並在單一數位位置與潛在買家溝通。賣家可以使用拖放編輯器嵌入個人化銷售資料，與買家合作，並使用 Heybase 分析買家參與度。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一個內容體驗平台和軟體，使行銷人員能夠為買家旅程的每個階段創建帶有內容的數位體驗。
Valuecase
valuecase.com
昨天，銷售一片混亂，充斥著無盡的電子郵件、遺失的附件、行動計畫電子表格，以及不知所措的前景。如今，銷售是透過 Valuecase 完成的。因此，潛在客戶可以更快地移動，賣家最終知道機會是否仍在移動。各種規模的銷售和客戶成功團隊都選擇 Valuecase 來吸引客戶、簡化協作並在過程中發現前所未見的見解。文件？共同行動計畫？廣告？借助 Valuecase，它們都位於一個美麗的空間中，只需單擊即可與潛在客戶共享。從第一次接觸您的產品，到銷售，再到入職，等等。
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使...
envivo.io
envivo.io
envivo 是一個數位銷售加速器，讓企業能夠輕鬆地為潛在客戶和現有客戶提供個人化優惠，從而在買家和賣家之間創建一個有吸引力的環境。 envivo 幫助您抓住從潛在客戶到交易的機會，一切都集中在一個地方，同時與您現有的 CRM 無縫整合。獲得您以前從未有過的關於銷售內容如何以及何時被消費的見解！您甚至可以整合您最喜歡的數位簽名技術來簽署文檔，並添加調度解決方案以允許潛在客戶輕鬆安排演示或會議。環境。從潛在客戶到交易。吸引人。高效的。優雅的。
DealLab
deallab.io
DealLab.io 將整個交易整合到一個協作平台中，同時獲取有關「如何」推進交易以及「做什麼」來完成交易的情報。發現危險信號並處理風險，避免在混亂的電子郵件線程和過時的文件上花費無數時間。簡化溝通，始終讓利害關係人保持一致並承擔責任。透過提高交易可見度、組織最佳實踐、完善的後續步驟和共同行動計劃模板，提高銷售團隊的獲勝率並縮短創收時間。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
Dealintent
dealintent.com
Dealintent 使用人工智慧來揭示買家個性並產生個人化的數位銷售室，從而激發買家興趣並識別銷售管道中的高意向交易
Twig
twig.so
Twig AI 從說明文件、私人資料來源和過去的支援票中讀取、分析和寫入對客戶查詢的回應
Paage
paage.io
數以千計的 AE 使用 Paage.io 來更快地完成交易。這一切都從「頁面」開始，這是一個迷你登陸頁面，您可以與買家共享，其中包括他們在內部向您推銷所需的所有資源。與其在收件匣中遺失帶有附件的長電子郵件，不如發送頁面並讓您的產品栩栩如生。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 將您的 PDF、簡報、影片和其他內容轉換為具有即時品牌推廣、分析等功能的互動式 Web 體驗
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon是一個直播視訊購物沙盒，透過個人隨選直播將人際互動帶入現代購物。
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
Prelay
prelay.com
Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台審...
Katalyz
katalyz.co
Katalyz 是一個“交易室”，使收入團隊（銷售和客戶成功）能夠在共享專案空間（與您的 CRM 整合）內與客戶更有效地協作。機會（新客戶或擴張）關閉速度加快 25%，變得更加可預測，同時避免無效的電子郵件循環、錯過最後期限和混亂的 CRM。
haeppie
haeppie.com
haeppie 專為銷售和客戶成功團隊打造 - 將買家旅程轉化為更多收入，並透過 haeppie Sales Spaces 讓所有決策者達成共識。創造個人化的互動空間，在幾秒鐘內完成更多交易。透過一個連結集中您的買家旅程，加快從冷接觸到入職的銷售週期。與您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）無縫集成，讓每個人都能快速輕鬆地使用 haeppie。一鍵共享演示後跟進、入職或交易信息，並整合您已使用的工具中的所有現有材料。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 的銷售支援平台透過相關、可信賴且引人注目的內容幫助銷售代表建立客戶關係並增加收入。
Klyck.io
klyck.io
Klyck 是您組織、尋找和分享資訊的首選內容解決方案。集中您團隊的知識，提供對所有內容的快速、輕鬆存取。在針對每種情況量身定制的自訂頁面中使用您的內容，以節省時間、金錢和無盡的電子郵件線程。透過將您的內容和知識結合在一起，Klyck 可以幫助您在需要時找到所需的內容。
GetAccept
getaccept.com
我們的一體化軟體可輕鬆滿足您的數位銷售需求！立即註冊您的免費帳戶並更快完成交易。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定義了銷售、行銷和服務流程，使團隊能夠更聰明、更快速地合作，以獲得最佳結果。 Bigtincan Content Hub 憑藉先進的人工智慧驅動功能和自動化支援購買流程的每個階段，使團隊能夠透過提供更好的客戶體驗來推動業務成果的改善。同時，Bigtincan Content Hub 讓銷售、服務和行銷團隊能夠隨時隨地在任何裝置上以最佳、最成功的銷售內容推動銷售流程。 Bigtincan Content Hub 是業界第一個銷售支援自動化平台。其人工智慧驅動的即時自動化增強了客戶體驗，並為銷售和行銷團隊提供了交付更好業務成果所需的工具。它旨在滿足行...