數位風險保護 (DRP) 平台 - 最受歡迎的應用程式 - 斯里蘭卡

Privacy Bee

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還記得您 5 年前創建帳戶的文件共享網站嗎？您是否曾經返回並刪除了您的帳戶，或者您是否只是放棄了它，再也沒有回來？如果是後者，那就意味著五年後你仍然在該公司的資料庫中。一些數據幾年前就被免費提供給了一家公司（但後來被遺忘了），但大部分的數據是透過龐大的數據經紀人網路進行買賣。這是一個價值數十億美元的監控產業，但很少人知道它的存在。 Privacy Bee 是您的資料保護合作夥伴。我們清除您的高階主管和員工的個人和工作數據，將其從公司資料庫中刪除，以免落入壞人之手。我們透過聯繫企業和超過 150,000 個網站代表您提出刪除請求來實現這一目標。每次刪除後，您最敏感的業務資料就不太可能被駭客攻擊！...