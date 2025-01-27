數位風險保護 (DRP) 平台 - 最受歡迎的應用程式 - 奧蘭群島

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位風險保護 (DRP) 平台是一種網路安全解決方案，可保護組織的數位資產免受超出其傳統安全邊界的外部威脅。 這些工具提供了統一、有效的方式來管理數位風險，包括網路釣魚攻擊、品牌假冒、內部威脅和智慧財產權盜竊。透過簡化流程，DRP 平台使組織能夠主動保護其品牌聲譽、數位資產和敏感資訊。它們作為安全團隊識別、監控、減輕和管理整個線上環境風險的綜合解決方案。
提議新的應用程式
Mandiant
mandiant.com
Mandiant 利用來自第一線的創新技術和專業知識，提供保護組織免受網路安全攻擊的解決方案。
Optery
optery.com
在一處將您自己從數十個資料代理程式中移除。免費註冊以接收您的個人化暴露報告。升級到付費計劃，我們將為您提交刪除資訊。我們涵蓋 150 多個數據經紀人——比任何其他服務都多——並提供 30 天無條件退款保證！
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack 是 Solarwinds® Web Help Desk 和 Dameware Remote Support 的組合。它們的整合可以透過自動化和簡化幫助台和 IT 遠端支援任務來節省您的時間。主要功能： • 集中式票務和事件管理• 具有自動發現和集中式庫存的IT 資產管理(ITAM) • 用於自助服務的內置知識庫• IT 變更管理和可定制的審批工作流程• 報告、SLA 警報和客戶調查•遠端控制 Windows®、Mac OS® X 和 Linux® 系統 • 用於系統監控、事件日誌檢視和網路診斷的內建工具，無需啟動完整的遠端會話 • 遠端存取以支援防火牆外的最終用戶
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra 的 PhishLabs 是一家網路威脅情報公司，透過策劃威脅情報和全面緩解來提供數位風險保護。 PhishLabs 為全球領先的品牌和公司提供品牌假冒、帳戶接管、資料外洩和社群媒體威脅防護的一套完整解決方案。欲了解更多信息，請訪問 https://www.phishlabs.com。 Fortra（幫助系統的新面貌）的關鍵部分 PhishLabs 很榮幸成為 Fortra 全面網路安全產品組合的一部分。 Fortra 透過將互補產品結合在一起以創新方式解決問題，簡化了當今複雜的網路安全環境。這些整合的、可擴展的解決方案可以解決您在保護組織時面臨的快速變化的挑戰。借助 PhishLabs 和其他機構的強大保護，Fortra 是您堅定的盟友，在您網路安全之旅的每一步中為您提供支持。
CrowdStrike
crowdstrike.com
從端點到雲端的統一雲端安全性。透過全球唯一的 CNAPP 建構雲端安全的統一代理和無代理方法，以實現完整的可見性和保護，阻止雲端漏洞並整合脫節的單點產品。我們保護您的雲端。你經營你的生意。
Guardz
guardz.com
Guardz 是一款領先的統一網路安全解決方案，專為託管服務供應商(MSP) 設計，使他們能夠利用人工智慧和多層方法來打擊網路釣魚、勒索軟體攻擊、資料遺失和用戶風險，從而保護客戶免受不斷變化的數位威脅。我們的技術透過在單一管理平台中自動執行跨用戶資料、裝置、電子郵件和雲端目錄的偵測和回應流程來簡化網路安全。在 Guardz，我們致力於讓您安心並實現業務連續性。將頂級網路安全技術與深厚的保險專業知識相結合，確保您的安全措施持續監控、管理和最佳化。
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future 是全球最大的威脅情報公司。 Recorded Future 的情報雲提供跨對手、基礎設施和目標的端到端情報。 Recorded Future 透過開放網路、暗網和技術來源對網路進行索引，提供對不斷擴大的攻擊面和威脅態勢的即時可見性，使客戶能夠快速、自信地採取行動，以降低風險並安全地推動業務發展。 Recorded Future 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處和員工，與超過 75 個國家/地區的 1,800 多家企業和政府組織合作，提供即時、公正且可操作的情報。請造訪 Recordedfuture.com 以了解更多資訊。
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar 是一個擴展威脅情報 (XTI) SaaS 平台，結合了外部攻擊面管理 (EASM)、數位風險防護服務 (DRPS) 和網路威脅情報 (CTI)。 SOCRadar 讓組織能夠透過無誤報、可操作且情境化的威脅情報來最大限度地提高 SOC 團隊的效率。
Brandefense
brandefense.io
Brandefense 是一種組織導向的主動數位風險保護解決方案。我們的人工智慧驅動技術不斷掃描網路世界，包括暗網、深層網路和表面網絡，以發現未知事件，自動確定風險優先順序並提供可立即使用的可操作情報，以提高安全性。
Privacy Bee
privacybee.com
還記得您 5 年前創建帳戶的文件共享網站嗎？您是否曾經返回並刪除了您的帳戶，或者您是否只是放棄了它，再也沒有回來？如果是後者，那就意味著五年後你仍然在該公司的資料庫中。一些數據幾年前就被免費提供給了一家公司（但後來被遺忘了），但大部分的數據是透過龐大的數據經紀人網路進行買賣。這是一個價值數十億美元的監控產業，但很少人知道它的存在。 Privacy Bee 是您的資料保護合作夥伴。我們清除您的高階主管和員工的個人和工作數據，將其從公司資料庫中刪除，以免落入壞人之手。我們透過聯繫企業和超過 150,000 個網站代表您提出刪除請求來實現這一目標。每次刪除後，您最敏感的業務資料就不太可能被駭客攻擊！立即聯絡以獲得市場上最全面的資料隱私服務。