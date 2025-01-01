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數字學習平台 - 最受歡迎的應用程式

數字學習平台提供引人入勝的體驗，使學生能夠與教育內容積極互動。教育工作者將這些平台納入他們的教學中，以使每個學習者更具吸引力和個性化。根據平台，講師可能會讓學生在課堂上使用該軟件或在家中分配額外的練習。這些平台中的許多平台現在具有自適應學習能力，根據個人的表現實時調整課程。 這些平台迎合各種教育目標，其中一些集中在科學或社會研究等特定學科上，而另一些則強調了跨課程技能，例如閱讀和寫作。它們適合從K – 12到高等教育機構的所有教育水平的教師和教授。

提議新的應用程式


Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

Canvas Student是一款幫助學生管理學術課程的應用，提供課程資料、作業提交和小組互動功能，支持隨時隨地學習。

GitHub

GitHub

github.com

GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Desmos計算器是一個多功能的數學工具，允許用戶繪製圖形、進行統計分析和可視化數據關係。

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Desmos科學計算器是一款免費的在線計算工具，支持複雜數學操作如百分比、分數、指數、對數和統計計算。

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

BYJU'S考試準備是一個數位學習平台，幫助學生為各類競爭考試準備，提供視頻課程、練習測試、當前事務和定制學習計劃。

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU’S是一個線上學習應用程序，透過視頻課程和個性化指導，幫助學生深入學習與理解各種概念。

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academy是數位科技教育平台，提供線上課程和資源，幫助學習者提高知識和技能，並支持教師教學。

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet是一個數字畫布，允許用戶創建、共享和協作各種內容，適用於教育及專業環境。用戶可以使用文本、圖像、視頻等多媒體形式表達想法。

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat是一個學習者響應系統，幫助教師創建互動性強的課程，支持數學符號，並提供安全的出勤跟踪功能。

Clever

Clever

clever.com

Clever是一個單一登入平台，幫助美國K-12學校簡化登入過程，讓教師和學生更專注於學習。

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity是一個數字教科書平台，透過互動資源提升數學領域的學習成效，提供個性化的學習體驗。

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

附近Pod是一個互動學習平台，融合即時評估和多媒體資源，支持教室內外的學習經驗。

Labster

Labster

labster.com

Labster是一個虛擬實驗室平台，提供安全的互動科學體驗，幫助學生理解STEM概念，支持教育機構的學習需求。

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn是一個學習應用，提供數學和英語語言的互動練習，擁有超過10,000個遊戲與工作表，適合不同年齡的孩子。

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning是一個教育平台，提供超過25,000本數字書籍及課堂管理工具，支持線上和離線學習，促進有效的學習過程。

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle是一個教育工具，讓教師將視頻轉換為互動課程，通過測驗和評論增強學習體驗。

Veda

Veda

veda-app.com

Veda是一個完整的學校和大學管理資訊系統及數位學習平台，提供雲端基礎的學校軟體和數位學習解決方案。

Baamboozle

Baamboozle

baamboozle.com

Baamboozle是一個方便的數位學習平台，提供數以百萬計的互動教育遊戲，支援多種語言，適用於課堂及在線學習。

Factile

Factile

playfactile.com

Factile是一款線上Jeopardy遊戲製作工具，提供自訂遊戲板和超過200萬個公用遊戲，支持多種題型和互動模式，適合教室和休閒娛樂。

Cerego

Cerego

cerego.com

Cerego是一個以AI為基礎的學習平台，提供針對學生的個性化學習計劃，加強記憶和知識應用能力。

StrongMind

StrongMind

strongmind.com

StrongMind 與學校合作，提供數位課程及教育科技工具，旨在解決學校挑戰並提升學生學習成就。

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela 是一個教育平台，提供各年級學生多元的學習內容，支援不同程度的閱讀，並整合數位資源以加強教學。

Codio

Codio

codio.com

Codio是一個雲端平台，提供互動式課程內容，幫助提高計算機科學課程的學習成果，支持自動評分及多設備訪問。

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox是一個個性化的學習平台，提供數學和閱讀課程，適應學生需要，支持教師監控學生進展。

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

ClickView是一個教育平台，提供各種教學視頻和資源，方便教師和學生支持基於課程的學習。

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara是一款用於K-12學校的課堂管理軟體，幫助教師管理Google Workspace中的學生學習和任務。

ClickView Australia

ClickView Australia

clickview.com.au

ClickView Australia應用程式提供映射至澳大利亞課程的教育視頻資源，支持教師和學生的教學與學習需求。

LessonUp

LessonUp

lessonup.com

LessonUp 是一個在線教學平台，幫助教師創建互動課程，支持面對面及遠程教學，並提供可自定義的教學工具與資源。

Edaptio

Edaptio

edaptio.com

Edaptio LearnU 是一個互動線上教育平台，提供作業、測驗、進度追蹤、討論和視頻會議等功能，助於教學和學習。

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Kiddom是一個整合課程、教學和評估的平台，支持教師創造個性化學習經驗，並提供實時數據分析和溝通工具。

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook是一款教育應用程序，提供結構化的識字教學與個性化學習體驗，旨在幫助用戶提高閱讀技能。

GoReact

GoReact

goreact.com

GoReact 是一款基於視頻的學習工具，幫助學生通過互動反饋和評估提升技能，並促進個性化學習。

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud 是一個全方位的教學平台，旨在提高學生參與感和課堂可及性，提供投票、測驗、講座錄製等多種工具。

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme是一個專業發展平台，通過視頻教練、同行反饋和合作學習提高教育工作者的教學實踐和反思能力。

Fobizz

Fobizz

fobizz.com

Fobizz是一個為德國教師提供數字工具、AI解決方案及專業發展機會的平台，包括線上課程、教學材料及互動工具。

Freckle

Freckle

freckle.com

Freckle是一款自適應練習應用，幫助教育者區分數學和ELA學習，提供量身定制的練習和即時回饋，促進學生的學習效果。

NoRedInk

NoRedInk

noredink.com

NoRedInk是一個教育平台，為4至12年級學生提供語法和寫作教學，包括個性化練習和自適應學習功能。

Amplio

Amplio

ampliolearning.com

Amplio是一個特殊教育解決方案，結合學習管理系統與實證課程，支持個性化學習與數據分析，促進學生成長。

Yellowdig

Yellowdig

yellowdig.co

Yellowdig是一個教育平台，促進學生之間的互動與協作學習，通過遊戲化系統和AI技術增強學習經驗。

Wayfinder

Wayfinder

withwayfinder.com

Wayfinder 是一款針對 K-12 學生的教育應用，幫助他們建立意義、目的和歸屬感，提供課程和技能訓練支持。

eSpark Learning

eSpark Learning

esparklearning.com

eSpark Learning是一個個性化的教育平台，提供閱讀和數學的互動活動，幫助學生按照自己的步伐學習，同時為教育者提供進度數據。

SMART Lumio

SMART Lumio

smarttech.com

Lumio是一個基於網頁的教學平台，將傳統課程轉化為互動式學習體驗，並與現有工具無縫整合，簡化教學流程。

Pivot Interactives

Pivot Interactives

pivotinteractives.com

Pivot Interactives 應用程式幫助教師和學生進行互動學習，探索科學概念和實驗，增進學習效果。

Peekapak

Peekapak

peekapak.com

Peekapak是一個社會情感學習平台，透過故事、課程及遊戲幫助學生學習情緒智力及生活技能，支援教師監測學習進度。

CampusKnot

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CampusKnot 是一款教學互動與回應軟體，幫助教師評估課堂動態，促進學生參與和學習合作。

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