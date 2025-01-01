Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

✨ WebCatalog Desktop ✨ 使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。 下載 WebCatalog 了解更多

最受歡迎 最近新增 數字學習平台 - 最受歡迎的應用程式

數字學習平台提供引人入勝的體驗，使學生能夠與教育內容積極互動。教育工作者將這些平台納入他們的教學中，以使每個學習者更具吸引力和個性化。根據平台，講師可能會讓學生在課堂上使用該軟件或在家中分配額外的練習。這些平台中的許多平台現在具有自適應學習能力，根據個人的表現實時調整課程。 這些平台迎合各種教育目標，其中一些集中在科學或社會研究等特定學科上，而另一些則強調了跨課程技能，例如閱讀和寫作。它們適合從K – 12到高等教育機構的所有教育水平的教師和教授。