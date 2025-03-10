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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位憑證管理軟體為人力資源人員、經理和團隊成員提供了一種高效、安全的方法來處理數位憑證、憑證和徽章。這些解決方案不是列印和郵寄證書等傳統方法，而是使用戶能夠以數位方式建立、共享和儲存所有憑證。 此類軟體通常包含具有各種模板和公司品牌選項的庫。此外，這些平台還與企業學習管理系統 (LMS)、LinkedIn 和其他社交媒體平台無縫集成，從而增強了對所獲得證書的追蹤和分享。 此外，數位憑證管理工具優先考慮用戶資料的安全存儲，確保遵守 GDPR、CCPA 和其他隱私標準等法規。這保證了所有文件和認證都可以輕鬆訪問，同時保持高度安全。
提議新的應用程式
Credly
credly.com
Credly是一個數字證書平台，幫助組織創建、管理和跟蹤數字徽章及憑據。
Sertifier
sertifier.com
Sertifier是一個數字憑證平台，幫助企業和機構創建、管理及驗證數字證書和徽章，並提供分析和安全存儲功能。
Give My Certificate
givemycertificate.com
給我的證書是一個簡化證書創建、發行和管理的數字平台，支持高度自定義，並提供安全的驗證功能。
TruScholar
truscholar.io
TruScholar是一個數字憑證平台，幫助教育機構安全地發放、管理和驗證數字證書，並賦予用戶擁有和控制證書的能力。
Certifier
certifier.io
Certifier是一個數字憑證管理平台，簡化證書的創建、發放和管理，並提供分析工具和多種模板供用戶自訂。
Expiration Reminder
expirationreminder.net
到期提醒應用程式幫助用戶自動跟蹤和管理文檔、證書和保險的到期，提供自動提醒和數據整合功能。
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge是一款易於使用的數字證書管理軟體，幫助教育機構設計、發送和管理可驗證的證書。
Accredible
accredible.com
有資格是一個數字證書平台，支持安全發行、管理和驗證證書，並提供個性化選項供教育機構和企業使用。
CredSure
credsure.io
CredSure是一個數位憑證管理平台，支持組織發行、管理和驗證數字證書及徽章，確保安全性與可追踪性。
Certopus
certopus.com
Certopus是一個數字憑證管理平台，用於創建、發行和管理可驗證的數字證書和徽章，確保安全和便攜性。
Accredify
accredify.io
認可是一個數字平台，提供數字文件的發行和驗證，幫助組織簡化文檔管理，增強信任與透明度。
NetCredential
netcredential.com
NetCredential 簡化數位證書的建立、傳遞、分享與驗證，幫助組織自動化整合，雇主確認證書的合法性，學習者與世界分享成就。
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