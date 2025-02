數位憑證管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬聖馬丁

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate 是世界上最用戶友好的憑證平台,使組織能夠輕鬆創建、頒發、管理、追蹤、分析和驗證數位憑證和徽章。憑藉超過 15 年的驗證經驗,我們的平台可確保個人教育和職業旅程的無縫驗證。功能包括數位憑證、開放徽章、數位錢包卡、Spotlight「認證專家」目錄和高級白色標籤。 Give My Certificate 每年獲得 600 萬份證書和來自 160 個國家的 200 萬份個人資料,是全球教育機構、培訓提供者、認證機構和雇主值得信賴的選擇。 Give My Certificate 提供與各種軟體解決方案的無縫集成,以簡化憑證授權流程。它支援 Moodle、Zoom、WordPress 等流行平台。此外,您還可以透過 Zapier 整合進一步增強您的整合能力。如果您喜歡自訂集成,Give My Certificate 提供了全面的 API,可讓您連接到您選擇的任何平台。