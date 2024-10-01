數位憑證管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 加彭

TruScholar

truscholar.io

Truscholar 是一個創新的數位證書平台，使教育機構和組織能夠安全地頒發、管理和驗證數位證書。它利用區塊鏈技術確保憑證的真實性和不變性，提供可靠且防篡改的解決方案。 Truscholar 賦予學習者對其數位證書的所有權和控制權，使他們能夠向未來的雇主或教育機構展示自己的技能和成就。透過 Truscholar，繁瑣且低效的傳統紙本憑證流程被簡化且面向未來的數位認證系統所取代。產品描述：Truscholar 為機構提供了一個用戶友好的介面，可以無縫地創建、頒發和儲存數位證書和徽章。它消除了對實體證書的需求，從而減少了管理開銷和成本。我們的平台支援多種證書類型，包括學位、文憑、證書和徽章，滿足...