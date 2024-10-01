數位名片軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印尼

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位名片軟體允許專業人士分享聯絡資訊並與客戶、合作夥伴和潛在客戶進行數位化聯繫。這些卡片可以透過二維碼、匯出功能、文字或電子郵件共享，具體取決於所使用的軟體。與傳統的紙本名片不同，數位版本讓用戶可以捕獲潛在客戶、觸發自動跟進、儲存聯絡資訊並與企業 CRM 系統整合。該軟體可協助企業組織客戶聯繫數據並簡化後續工作，從而加強業務關係。憑藉儲存無限聯絡資料的能力，企業可以增強其網路能力，追蹤發展中的合作夥伴關係，並立即提供準確、最新的聯絡資訊。 對於銷售團隊來說，數位名片可以實現高效的潛在客戶捕獲和潛在客戶跟踪，使銷售代表能夠專注於達成交易和建立聯繫，而不是搜尋聯絡資訊。除了銷售之外，數位名片軟體還透過現代化名片收集和分發流程，使各行業的專業人士受益。例如，招募人員經常使用該軟體在社交活動中收集數位名片。上傳後，他們可以快速存取與潛在員工相關的聯絡資訊儲存庫，從而簡化招募流程。
提議新的應用程式
Popl
popl.co
Popl 是領先的團隊數位名片平台，為全球數百萬公司和專業人士提供創新解決方案。我們的平台使團隊能夠創建、分發和管理數位名片，確保品牌一致性、簡化潛在客戶收集和大規模企業級資料安全，使我們成為企業級客戶的首選。 Popl 與 5,000 多個應用程式無縫集成，為管理員提供了各種強大的工具來簡化他們的工作流程。透過我們的平台，您可以： - 將潛在客戶直接匯出到您的CRM 系統- 從Active Directory (HR) 平台同步團隊成員- 自動輸入資料以消除錯誤並節省時間- 創建行銷自動化以推動轉換和收入在Popl，我們致力於提供無與倫比的客戶服務和支援。要了解我們平台的強大功能，請點擊上面...
baningo
baningo.com
使用 baningo 將您的名片遊戲提升到一個新的水平！我們的數位名片是一種現代創新的解決方案，可幫助專業人士和企業更輕鬆地進行聯繫。 baningo 卡可讓您隨時保持最新的聯絡資訊、使用您的品牌個人化您的數位卡、管理團隊並減少紙張浪費。您可以透過連結、二維碼或 NFC 卡輕鬆分享您的聯絡資訊。告別雜亂的錢包，迎接數位名片的便利性！
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企業的多平台、基於雲端的聯絡人管理解決方案。 Sansan 以名片為中心，讓您輕鬆建立完整的聯絡人資料庫，並可在任何地方存取。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企業公司數位名片的首要解決方案。借助 HiHello，公司可以用專業的數位名片取代紙本名片，從而給客戶、合作夥伴和潛在客戶留下深刻的印象。 HiHello 的數位名片可以包括姓名、頭銜、公司、公司商標、圖片甚至影片和代名詞。卡片還包括電話號碼、地址、網站、社交媒體資料、YouTube 影片、註釋等資訊。 HiHello 的企業產品允許企業客製化名片以匹配其企業品牌，並對員工的數位名片擁有完全的管理控制權。公司管理員可以隨時編輯或修改卡片。我們簡化的入職流程使各種規模的公司都能輕鬆地向整個團隊推出數位名片解決方案。
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
被評為商業和行銷領域排名第一的二維碼產生器。使用徽標、高級分析、批量上傳、API 和形狀創建和管理 QR 碼，適用於網站、社交、應用程式、數位名片、表單、URL、vCard、Facebook、Instagram、YouTube 等。在線免費提供，具有數百種自訂選項。
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io 是一款具有內建分析功能的新型自訂 URL 縮短器。您完全應該考慮切換到它，因為它： * 快如閃電， * 隨附額外的工具，如動態二維碼產生器、虛擬名片管理器等， * 保護您的資料的私密性， * 具有精細的數據分析功能， * 每月僅需 10 歐元。
Lynkle
lynkle.com
Lynkle 是一張數位名片，讓您隨時隨地與任何人分享您的身分。 Lynkle 卡是一款可在桌面、iOS 和 Android 手機上安裝的網路應用程序，共享 Lynkle 卡的方式有無數種。 Lynkle 數位名片可以透過 QR 碼（在 Apple 或 Google 錢包中）、NFC 感應器親自分享，也可以透過簡訊、電子郵件、WhatsApp 等方式發送。擁有 Lynkle 數位名片的主要優勢之一是其內建的 CRM 和潛在客戶生成工具，可讓您與潛在客戶無縫交換聯絡資訊。
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY® 是一個數位名片平台，為傳統紙質名片提供現代、高效的替代方案。透過 CARTLY®，您可以建立和共享完全可自訂的虛擬名片，並且可以隨時隨地在任何裝置上存取這些名片。 CARTLY® 可讓您建立最多 50 張具有自動代表存取權限的數位卡，並控制卡片上欄位的權限。您也可以建立多個管理員或向現有使用者指派管理權限來管理您的帳戶。此外，您可以將使用者組織成無限的團隊，並追蹤每個使用者的統計資料和聯絡人。進階統計功能提供對視圖、裝置、點擊、互動、地理位置、二維碼掃描和聯絡人交換的深入了解。 CARTLY® 也是多語言的，提供法語、英語和德語選項，您可以直接從虛擬名片接收聯絡人資訊。名片連結...
Social Card
joinsocialcard.com
Social Card 是一家數位名片供應商，正在改變企業網路和行銷服務的方式。作為一個數位平台，我們為各種規模的企業（尤其是諮詢和銷售等關係建立行業的企業）提供可持續的解決方案，以優化其活動行銷策略。借助我們創新的互動式數位名片，我們正在改變博覽會、聚會和其他社交活動中傳統的聯絡資訊交換方式。社交卡專為現代、環保的商業環境而設計，使行銷人員能夠針對特定活動創建客製化的品牌數位名片。我們深知每一次聯繫都是有價值的；因此，我們提供的解決方案可以減少連接在混亂的實體卡中丟失的可能性。我們的技術減少了環境足跡並增強了潛在客戶的流動，確保沒有機會從您的指縫中溜走。我們不僅僅是數位名片提供商。社交卡可幫...
Wave
wavecnct.com
Wave 是一款全面的數位名片解決方案，旨在幫助公司有效地創建、分發和管理其團隊的數位名片。借助 Wave，企業可以輕鬆地從傳統的紙本名片過渡到現代數位替代品。該平台允許公司根據其品牌指南和個人喜好創建和自訂其數位名片。他們可以從各種設計選項中進行選擇來展示他們的徽標、聯絡資訊、專業簡介和其他相關詳細資訊。用戶可以透過二維碼、電子郵件、文字或社交媒體輕鬆與他人分享他們的數位名片。 Wave 與 5,000 多個應用程式集成，一旦共享聯絡訊息，即可將新的潛在客戶匯出到您選擇的 CRM。 Wave 提供行政管理功能，讓公司在線上維護和更新其數位名片資料。透過集中式儀表板，企業可以新增或刪除員工、更...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode（原 Beaconstac）總部位於紐約州紐約市，協助超過 25,000 個全球品牌將其 QR 碼計畫整合到一個可擴展的平台中。這使他們能夠將二維碼見解與更廣泛的行動行銷策略聯繫起來。我們為 40 多個國家的客戶提供服務。我們是唯一符合 SOC2 和 GDPR 的 QR 碼解決方案。我們的一體化二維碼平台和生成器可協助您提高客戶參與度、衡量實體行銷管道的投資回報率、減少摩擦並簡化營運、節省成本並變得更加永續和環保。
CardZap
cardzap.me
「歡迎來到網路的未來。對於那些想要給人留下深刻印象並在擁擠的商業世界中脫穎而出的人來說，我們的應用程式是終極工具。借助CardZap 數位名片，您可以創建獨特且個性化的數位身份，以展示您的身份。化的影片介紹。加改動即可重新列印。最重要的是，CardZap 可以讓您控制共享內容以及與誰分享。您可以建立具有不同品牌的多張卡片，並選擇要分享的資訊量。因此，無論您是自由工作者、企業家，還是只是想提升自己的網路遊戲，對於任何想要給人留下良好第一印象並脫穎而出的人來說，我們的應用程式都是完美的解決方案。立即加入數位名片革命，開始前所未有的聯繫。
Cardynale
cardynale.com
Cardynale 是一家領先的 SaaS 公司，致力於將傳統名片轉變為動態的數位網路工具。我們的創新平台利用先進技術，為全球專業人士和企業提供無縫、高效的網路連接。 Cardynale 處於網路革命的前沿，已有超過 2,500 家公司（包括 EDF、Caisse d'Epargne、Safran、Enedis、Vinci、SNCF 和 Axa 等行業巨頭）使用我們的解決方案。我們的使命 在 Cardynale，我們的目標是釋放互聯名片的力量，使企業和專業人士能夠提升他們的網路能力。我們的使命是提供一種現代、環保的紙質名片替代品，以增強專業人士分享資訊和與他人聯繫的方式。我們的解決方案 Car...
Spreadly
spreadly.app
利用終極數位名片 Spreadly 最大限度地提高您的線上形象。透過我們具有視覺吸引力的登陸頁面和用戶友好的管理工具吸引更多客戶並增強關係。遵守 GDPR、追蹤您的分析並在一個帳戶內建立多個頁面。使用各種區塊類型（包括文字、地圖和文件）展示您的資訊。透過我們簡單的下載功能，人們可以輕鬆地將您添加到他們的聯絡人中，並發現使用 Spreadly 的更多好處。
Blinq.me
blinq.me
Blinq 是一個創新平台，徹底改變了專業人士聯繫和分享聯絡資訊的方式。作為全球排名第一的數位名片提供商，Blinq 提供傳統紙質名片的無縫且環保的替代方案。借助 Blinq，用戶可以創建客製化的數位卡，其中不僅包含他們的聯絡方式，還包含更豐富的個人資料，包括社交媒體、專業網站和其他數位平台的連結。這些卡片可以透過智慧型手機或其他數位裝置隨時與任何人輕鬆共享，從而促進在任何網路情況下的即時連接。 Blinq 因其易用性而脫穎而出，提供直覺的設計和用戶友好的介面，使其成為熱衷於以環保方式建立和維護業務網路的現代專業人士的必備工具。