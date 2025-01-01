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最受歡迎 最近新增 數位輔助工具 - 最受歡迎的應用程式

數位無障礙工具為數位無障礙流程的特定階段提供有針對性的解決方案，確保殘障人士能夠有效存取和使用網站和網路應用程式。 對於殘疾人來說，網路存取通常需要額外技術的幫助，其中數位無障礙工具發揮著至關重要的作用。這些工具可能是獨立產品或插件。開發和設計團隊利用其中一些來監控網站並對可衡量的可訪問性指標進行審核。其他工具（例如螢幕閱讀器和文字閱讀器）是為最終用戶設計的，可協助他們即時修改或增強網站體驗。 此類別包含提供特定輔助功能的工具，而不是數位輔助平台中的綜合功能。 要獲得數位無障礙工具類別的資格，產品必須： 是一個獨立的產品或插件，提供解決數位無障礙流程中特定步驟的工具，例如無障礙測試、自動錯誤修復以及增強殘疾訪客的使用者體驗。