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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。
數位無障礙工具為數位無障礙流程的特定階段提供有針對性的解決方案，確保殘障人士能夠有效存取和使用網站和網路應用程式。 對於殘疾人來說，網路存取通常需要額外技術的幫助，其中數位無障礙工具發揮著至關重要的作用。這些工具可能是獨立產品或插件。開發和設計團隊利用其中一些來監控網站並對可衡量的可訪問性指標進行審核。其他工具（例如螢幕閱讀器和文字閱讀器）是為最終用戶設計的，可協助他們即時修改或增強網站體驗。 此類別包含提供特定輔助功能的工具，而不是數位輔助平台中的綜合功能。 要獲得數位無障礙工具類別的資格，產品必須： 是一個獨立的產品或插件，提供解決數位無障礙流程中特定步驟的工具，例如無障礙測試、自動錯誤修復以及增強殘疾訪客的使用者體驗。
提議新的應用程式
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一個雲端測試平台，允許開發人員在各種實際設備和瀏覽器上測試網站和移動應用，無需維護內部測試基礎設施。
Accessibly
accessiblyapp.com
可訪問是一款輔助網站和應用程序可訪問性的工具，幫助達成WCAG和ADA合規性，提供多種可自訂的可訪問性功能。
Silktide
silktide.com
Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。
All in One Accessibility
skynettechnologies.com
綜合無障礙性應用，透過70多項功能提升網站可及性，支持各類障礙用戶，並遵循ADA及WCAG標準。
WAVE WebAIM
wave.webaim.org
WAVE是一種網頁可訪問性評估工具，幫助用戶識別網頁內容中的可訪問性問題，並提供改進建議。
WhoCanUse
whocanuse.com
WhoCanUse是一個工具，幫助人們理解顏色對視覺障礙者的影響，促進網絡內容的可及性。
accessiBe
accessibe.com
accessiBe是一款AI工具，幫助網站符合可訪問性標準，提供審計、監控和自訂介面等功能，增強用戶的可訪問體驗。
ColorsWall
colorswall.com
ColorsWall 是一個存儲色彩調色板的應用程式，包括品牌顏色代碼、隨機調色板生成，以及設計顏色組合的工具，適合網站配色。
AudioEye
audioeye.com
AudioEye是一個雲端數字可訪問性平台，幫助企業創建符合無障礙標準的網站和應用程序，改善殘疾人士的訪問體驗。
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb是一款數字可訪問性解決方案，幫助殘疾人士獲取網站資訊，並確保符合可訪問性標準如WCAG和ADA。
UserWay
userway.org
UserWay 是一個數字可訪問性平台，幫助網站符合可訪問性標準，為所有用戶提供平等的在線體驗。
DubBot
dubbot.com
DubBot 是一款網站管理軟體，提供網站質量檢查與可及性測試，能揭示拼字錯誤、斷鏈接及可及性問題等網站漏洞，簡化管理流程。
AChecker
achecks.org
AChecker是一款網頁可訪問性評估工具，幫助開發者檢測網頁內容的可訪問性並提供改進建議。
ExcellentWebCheck
excellentwebcheck.com
ExcellentWebCheck 是一個全面的網站無障礙測試與監控平台，旨在提升網站可及性、適合手機使用及搜索引擎優化。
Evinced
evinced.com
Evinced是一款數字可訪問性軟體，幫助企業識別和改善其網站及移動應用的可訪問性問題，確保所有人都能使用。
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper是一款網站分析和優化工具，能生成視覺站點地圖、檢查網站結構和內容，並幫助改善SEO性能。
Colorable
colorable.jxnblk.com
Colorable是一個互動網頁工具，幫助用戶評估和創建符合可及性標準的顏色組合，確保前景文本與背景的對比度足夠，以提高可讀性。
Monsido
monsido.com
Monsido是一款網頁治理解決方案，提供工具以提升網站質量、可訪問性和SEO，幫助組織創建更友好的使用者體驗。
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC是一個數字可訪問性平台，幫助組織確保其網站和網頁應用程式對所有用戶，包括殘疾人士，均可訪問。
AccessiWay
accessiway.com
AccessiWay是一款數字可訪問性應用，幫助企業改善網站可訪問性，確保符合法規，提升殘疾人士的網絡使用體驗。
QualiBooth
qualibooth.com
QualiBooth 是一款網頁無障礙解決方案，提供即時掃描和持續監控，幫助企業輕鬆達成 ADA 和 WCAG 合規。
User1st
user1st.com
User1st提供網頁可訪問性解決方案，幫助組織符合可訪問性標準，增強數字平台的可用性，適用於各類型用戶。
Rocket Validator
rocketvalidator.com
Rocket驗證器是一個自動化工具，用於快速檢測網站的可訪問性和HTML問題，提供詳細報告，支援多設備驗證。
Contrast Ratio
siegemedia.com
該應用程序幫助用戶檢查網站背景與字體顏色之間的對比度，確保符合WCAG可訪問性標準。
InclusiveDocs
inclusivedocs.com
InclusiveDocs 是一個數位出版平台，將內容轉換為適合殘障人士的可訪問格式，並提供文檔可訪問性測試和監控工具。
Equally AI
equally.ai
同樣AI是一款自動化合規軟體，幫助企業確保網站符合ADA和WCAG標準，增強用戶的可訪問性，並提供個性化瀏覽選項。
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