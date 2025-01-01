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最受歡迎 最近新增 數位無障礙平台 - 最受歡迎的應用程式

數位無障礙平台執行多種必要功能，以確保數位介面（例如網站、應用程式、軟體）符合數位無障礙法規。這些平台充當滿足數位無障礙需求的一站式商店，確保殘疾人能夠正確存取和使用網站和其他數位應用程式。這些平台主要由開發團隊使用，有助於確保他們創建的介面既可訪問又相容。 一些公司聘請數位無障礙專家來監控使用這些平台的合規性和進度。通常，數位無障礙平台分為不同的模組，用於解決無障礙過程的特定部分，從測試和修復錯誤到持續的合規性監控。模組可能包括供開發團隊在編碼期間捕獲可訪問性錯誤的工具、用於進行逐步可訪問性測試的工具以及確保網站隨著時間的推移保持合規性的監控工具。 雖然數位無障礙平台提供了維護相容無障礙的數位介面的基本功能，但它們也可以與其他獨立工具整合以增強功能。 要獲得納入數位無障礙平台類別的資格，產品必須： * 根據網頁內容無障礙指南 (WCAG) 掃描並識別無障礙問題 * 自動修復常見問題 * 產生報表以解決更複雜的問題 * 提供儀表板或其他方法來監控可訪問性的變化和進度