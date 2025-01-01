數位無障礙平台 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。
數位無障礙平台執行多種必要功能，以確保數位介面（例如網站、應用程式、軟體）符合數位無障礙法規。這些平台充當滿足數位無障礙需求的一站式商店，確保殘疾人能夠正確存取和使用網站和其他數位應用程式。這些平台主要由開發團隊使用，有助於確保他們創建的介面既可訪問又相容。 一些公司聘請數位無障礙專家來監控使用這些平台的合規性和進度。通常，數位無障礙平台分為不同的模組，用於解決無障礙過程的特定部分，從測試和修復錯誤到持續的合規性監控。模組可能包括供開發團隊在編碼期間捕獲可訪問性錯誤的工具、用於進行逐步可訪問性測試的工具以及確保網站隨著時間的推移保持合規性的監控工具。 雖然數位無障礙平台提供了維護相容無障礙的數位介面的基本功能，但它們也可以與其他獨立工具整合以增強功能。 要獲得納入數位無障礙平台類別的資格，產品必須： * 根據網頁內容無障礙指南 (WCAG) 掃描並識別無障礙問題 * 自動修復常見問題 * 產生報表以解決更複雜的問題 * 提供儀表板或其他方法來監控可訪問性的變化和進度
提議新的應用程式
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一個雲端測試平台，允許開發人員在各種實際設備和瀏覽器上測試網站和移動應用，無需維護內部測試基礎設施。
Silktide
silktide.com
Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。
Accessibility Cloud
accessibilitycloud.com
可訪問性雲是一個測試和監控網站及文件可訪問性的平臺，符合各種可訪問性標準和法律。
accessiBe
accessibe.com
accessiBe是一款AI工具，幫助網站符合可訪問性標準，提供審計、監控和自訂介面等功能，增強用戶的可訪問體驗。
Pluro
pluro.ai
Pluro 是一款簡化網站無障礙設計的應用，提供 AI 驅動的功能與工具，幫助開發人員輕鬆掃描及修復無障礙問題。
AudioEye
audioeye.com
AudioEye是一個雲端數字可訪問性平台，幫助企業創建符合無障礙標準的網站和應用程序，改善殘疾人士的訪問體驗。
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb是一款數字可訪問性解決方案，幫助殘疾人士獲取網站資訊，並確保符合可訪問性標準如WCAG和ADA。
UserWay
userway.org
UserWay 是一個數字可訪問性平台，幫助網站符合可訪問性標準，為所有用戶提供平等的在線體驗。
DubBot
dubbot.com
DubBot 是一款網站管理軟體，提供網站質量檢查與可及性測試，能揭示拼字錯誤、斷鏈接及可及性問題等網站漏洞，簡化管理流程。
Level Access
levelaccess.com
Level Access 是一個提供數字可訪問性解決方案的平台，幫助組織遵循可訪問性標準，確保其網站和應用程式可被所有用戶訪問。
AllAccessible
allaccessible.org
AllAccessible 提供無障礙住宿的即時訪問，協助使用者根據需求和偏好自訂上網體驗，符合網頁內容無障礙指導方針。
Fable
makeitfable.com
Fable幫助組織專注於優化用戶體驗，協助數位團隊提升產品的無障礙性，讓超過10億的殘障人士受惠。
AceADA
aceada.com
AceADA 提供網站可訪問性工具，幫助企業降低法律風險，簡化合規流程，便於用戶管理可訪問性相關任務。
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove是一個雲端數位平台，提供網站治理工具，幫助優化內容質量、可訪問性和SEO，改善數字體驗。
Monsido
monsido.com
Monsido是一款網頁治理解決方案，提供工具以提升網站質量、可訪問性和SEO，幫助組織創建更友好的使用者體驗。
Documenta11y
documenta11y.com
Documenta11y是一款幫助組織創建和管理可訪問文檔的應用，支持多種格式並符合可訪問性標準。
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC是一個數字可訪問性平台，幫助組織確保其網站和網頁應用程式對所有用戶，包括殘疾人士，均可訪問。
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak是一個數字體驗平台，幫助企業創造個性化的網絡體驗，支持內容管理及數字可訪問性，以促進增長和客戶參與。
Pope Tech
pope.tech
Pope Tech 是一個網站可訪問性工具，幫助用戶識別並解決可訪問性問題，以改善網頁內容的可用性和包容性。
AAArdvark
aaardvarkaccessibility.com
AAArdvark是一款綜合測試、監控、問題管理和報告的平台，幫助數字可及性專業人士更輕鬆地管理可及性項目。
Sitemorse
sitemorse.com
Sitemorse是一個網站合規與測試平台，能自動監測和管理網站效能、可及性及內容品質，提供簡易的自助管理及性能基準評估。
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics是一款內容優化工具，能分析和提高文本的可讀性、清晰度和質量，幫助用戶簡化內容創作過程，改善SEO效果。
Equally AI
equally.ai
同樣AI是一款自動化合規軟體，幫助企業確保網站符合ADA和WCAG標準，增強用戶的可訪問性，並提供個性化瀏覽選項。