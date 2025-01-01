繪圖軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
繪圖軟體使用戶能夠使用數據和圖像創建複雜的圖表，包括流程圖和平面圖。這些工具通常提供範本來簡化圖表建立流程，同時也讓使用者靈活地從頭開始設計圖表。一些圖表程式可以與其他設計工具整合並提供協作平台，使多個使用者能夠同時查看和編輯圖表檔案。
提議新的應用程式
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw是一個免費開源的協作白板，允許用戶無需註冊即可進行即時繪圖和視覺化，適用於團隊和個人。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺協作平台，讓分散的團隊可以在線上共同創建、設計和討論專案，支援即時協作和文檔編輯。
Whimsical
whimsical.com
異想天開是一個協作工具，提供文檔、流程圖、思維導圖等功能，幫助團隊清晰組織和共享產品資訊。
diagrams.net
diagrams.net
diagrams.net是一個開源的圖表製作軟體，支持各種圖類型，提供用戶自定義和協作功能，適用於多平台使用。
Lucid
lucid.co
Lucid是一個視覺協作套件，幫助團隊進行虛擬白板、智能圖表和雲端可視化，以將計劃從初步構想到成功實施。
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+ 是一款虛擬協作白板工具，允許用戶創建和管理手繪風格的圖表，支持實時協作和多種導出格式。
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax是一款多功能圖表工具，支持創建流程圖、思維地圖、組織圖等，兼容多平台並提供多種導出格式。
Widget Board
widget-board.com
Widget板是一個生產力工具，讓用戶創建自定義面板，整合任務、筆記、日曆等小部件，便於管理項目和數據。
Moqups
moqups.com
Moqups是一個在線視覺協作工具，結合白板、圖表和設計功能，適用於創建線框、模型、範本等多種視覺材料。
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web是一個數位設計平台，提供設計、原型製作和文件管理工具，支持團隊協作與共享。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy是一款圖解工具，使用者可以創建流程圖、UML圖和組織結構圖，並與Confluence和Jira等平台無縫整合。
Creately
creately.com
Creately是一個視覺協作平台，支持團隊從構思到執行，提供各種框架、流程圖和模板以促進項目管理和協作。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw是一款集圖表繪製、白板和數據可視化於一身的應用，支援團隊實時協作，簡化文檔創建過程。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一個在線白板平台，方便用戶進行實時協作、思想映射、以及原型設計，支持多種創作和數據可視化任務。
Cloudcraft
cloudcraft.co
Cloudcraft是一款雲體系結構圖解工具，幫助用戶可視化、管理其雲基礎設施，支持AWS和Azure，適用於DevOps團隊和安全人員。
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Zen Flowchart是一款簡單易用的在線流程圖製作工具，用戶可以輕鬆創建流程圖、思維圖和其他視覺圖表。
ProcessOn
processon.com
ProcessOn是一個線上協作圖表平台，允許用戶創建流程圖、原型圖、BPMN、UML和心智圖，以簡化工作流程和促進溝通。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo是一款在線圖表工具，用於實時協作，支持流程圖、線框等圖表的創建和分享，適合團隊和個人使用。
Kumu
kumu.io
Kumu 是一款應用程式，幫助用戶將複雜數據組織成可視化的關係圖，便於理解和使用。
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp是一款專業的UX設計工具，幫助團隊可視化用戶體驗，創建用戶流、站點地圖和原型，並支持實時協作。
Aha!
aha.io
Aha!是一款產品開發軟體，提供工具支持產品經理有效管理策略、簡化流程和增強團隊合作。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite是一款在現場創建和編輯專業圖紙的應用，支持計算成本、生成報價並協作共享。
IcePanel
icepanel.io
IcePanel是一個SaaS工具，支持技術團隊協作設計軟件體系結構，提供可視化界面和預製組件庫以簡化開發過程。
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
StoriesOnBoard是一款支持敏捷產品管理的工具，幫助團隊創建與可視化用戶故事地圖，並促進協作與任務優先級管理。
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab是一款線上實體關係圖工具，使用者可無需編碼設計數據庫，並支持數據庫模式的可視化和導出。
Allo
allo.io
Allo是一個整合化的遠端工作空間，讓團隊可以實時協作、進行視頻會議、文件管理和專案管理，提升工作效率。
Querychart
querychart.io
Querychart是一款免費的網頁應用程式，使用者可通過輸入數據獲得流程圖和圖表，簡化數據分析過程。
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoardIt是用戶故事映射工具，透過數位便條協助遠程團隊協作，並支持與多種敏捷工具整合。
Zen UML
zenuml.com
Zen UML是一個多平台的圖形編程工具，支持創建序列圖、流程圖等UML圖，以簡化軟件系統的可視化和管理。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard是一個訂閱軟體平台，簡化人力資源管理，促進遠端工作人員之間的聯繫和溝通。
Samepage
samepage.io
Samepage是一個雲端協作平台，集成團隊聊天、視頻會議、任務管理和文件共享，促進團隊溝通和項目管理。
Overflow.io
overflow.io
Overflow是一款專為產品設計團隊打造的用戶流程圖工具，幫助設計師有效地與受眾交流並展示用戶流程。
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper是一款網站分析和優化工具，能生成視覺站點地圖、檢查網站結構和內容，並幫助改善SEO性能。
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
VisualSitemaps自動生成網站的視覺地圖，提供高解析度截圖，幫助用戶進行網站結構分析、內容規劃及SEO優化。
Qlerify
qlerify.com
Qlerify是一個AI驅動的加速工具，幫助組織將業務工作流程轉為代碼，提升開發效率，並支持團隊之間的協作。
Slickplan
slickplan.com
Slickplan是一款網站規劃和內容管理工具，提供視覺化佈局和在線內容計劃，促進團隊協作和內容創建。
Rarchy
rarchy.com
Rarchy是一款網站規劃工具，提供可視化網站地圖和用戶流程的編輯功能，適用於團隊協作和修改網站設計。
Engage Process
engageprocess.com
Engage Process 是一款簡化流程建模的 SaaS 應用，提供即時視覺化的流程設計和檢查功能，方便團隊在工作坊中使用。
Custellence
custellence.com
Custellence是一款易於使用的客戶旅程映射工具，幫助企業可視化和優化客戶體驗，促進團隊合作和策略調整。
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud是一個變更情報平台，幫助企業加快業務轉型決策、分析依賴關係、管理Salesforce配置，促進團隊協作。