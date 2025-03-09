繪圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
繪圖軟體使用戶能夠使用數據和圖像創建複雜的圖表，包括流程圖和平面圖。這些工具通常提供範本來簡化圖表建立流程，同時也讓使用者靈活地從頭開始設計圖表。一些圖表程式可以與其他設計工具整合並提供協作平台，使多個使用者能夠同時查看和編輯圖表檔案。
提議新的應用程式
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
VisualSitemaps自動生成網站的視覺地圖，提供高解析度截圖，幫助用戶進行網站結構分析、內容規劃及SEO優化。
Kumu
kumu.io
Kumu 是一款應用程式，幫助用戶將複雜數據組織成可視化的關係圖，便於理解和使用。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一個在線白板平台，方便用戶進行實時協作、思想映射、以及原型設計，支持多種創作和數據可視化任務。
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web是一個數位設計平台，提供設計、原型製作和文件管理工具，支持團隊協作與共享。
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp是一款專業的UX設計工具，幫助團隊可視化用戶體驗，創建用戶流、站點地圖和原型，並支持實時協作。
Custellence
custellence.com
我們相信，同理心是任何組織最重要的競爭優勢。 Custellence 的使命是透過提供創造以客戶為中心的變革的最佳工具，在組織內增強同理心。 Custellence 是專為客戶旅程經理和 CX 專業人員打造的最易於使用的客戶旅程映射工具。該工具將直覺的介面與適當的旅程地圖智慧相結合，可以節省時間並給您信心。 Custellence 被全球 CX 專業人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的團隊使用。
Widget Board
widget-board.com
Widget板是一個生產力工具，讓用戶創建自定義面板，整合任務、筆記、日曆等小部件，便於管理項目和數據。
Slickplan
slickplan.com
Slickplan是一款網站規劃和內容管理工具，提供視覺化佈局和在線內容計劃，促進團隊協作和內容創建。
Overflow.io
overflow.io
Overflow 是世界上第一個為產品設計團隊量身打造的使用者流程圖工具。它為設計師提供了一種新的、有影響力的方式來有效地傳達他們的作品，同時透過互動式使用者流程演示充分吸引觀眾。
Qlerify
qlerify.com
Qlerify是一個AI驅動的加速工具，幫助組織將業務工作流程轉為代碼，提升開發效率，並支持團隊之間的協作。
IcePanel
icepanel.io
IcePanel是一個SaaS工具，支持技術團隊協作設計軟件體系結構，提供可視化界面和預製組件庫以簡化開發過程。
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper是一款網站分析和優化工具，能生成視覺站點地圖、檢查網站結構和內容，並幫助改善SEO性能。
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud 是一個變革智慧平台，可協助您加速實現業務轉型價值。它允許您基於對系統配置的共同理解，透過強大的影響力和依賴性分析，並連結到業務分析文檔，做出明智的變更決策。在人工智慧的支援下，它可以產生流程圖、創建完整的使用者故事、推薦解決方案以及與您的資料聊天。它將團隊聚集在一起並打破知識孤島。充滿信心地更快地實施變革。返工減少。用戶採用率飆升。
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoardIt是用戶故事映射工具，透過數位便條協助遠程團隊協作，並支持與多種敏捷工具整合。
Engage Process
engageprocess.com
傳統的流程管理軟體（BPM 工具）在團隊繪製流程後立即開始行動。 Engage Process Modeler 透過提供一個車間就緒的地圖平台來簡化此過程，該平台可以自動設計並與房間中的團隊一起檢查流程。我們的視覺化方法對任何人來說都很容易理解，確保您的工藝車間能夠立即被捕捉到。新增時間、成本、應用程式、風險、角色、文件連結等上下文資料來完成您的流程。 Engage Process Modeler 完全是 SaaS，無需安裝。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite是一款在現場創建和編輯專業圖紙的應用，支持計算成本、生成報價並協作共享。
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab是一款線上實體關係圖工具，使用者可無需編碼設計數據庫，並支持數據庫模式的可視化和導出。
Zen UML
zenuml.com
Zen UML是一個多平台的圖形編程工具，支持創建序列圖、流程圖等UML圖，以簡化軟件系統的可視化和管理。
Querychart
querychart.io
Querychart是一款免費的網頁應用程式，使用者可通過輸入數據獲得流程圖和圖表，簡化數據分析過程。
Rarchy
rarchy.com
Rarchy 提供了一套網站規劃工具，包括專為機構和團隊設計的視覺化網站地圖和使用者流程。核心產品是我們的免費視覺網站地圖編輯器，它允許您從頭開始建立網站地圖或透過我們的視覺網站地圖產生器匯入現有的網站頁面。然後，您可以以五種不同的視覺格式查看您的網站，使用拖放介面進行更改，並自動擷取目前頁面設計的螢幕截圖。您的網站地圖可以匯出為 XML（準備上傳到搜尋引擎）、CSV 或 PDF 格式。 Rarchy 非常適合團隊，讓您可以在一個地方協作、修改和傳達對網站的變更。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy是一款圖解工具，使用者可以創建流程圖、UML圖和組織結構圖，並與Confluence和Jira等平台無縫整合。
Aha!
aha.io
Aha!是一款產品開發軟體，提供工具支持產品經理有效管理策略、簡化流程和增強團隊合作。
Allo
allo.io
滿足您的第一個遠程工作區。從字面上看，讓每個人都進入同一頁面。告別您乏味的文字交流。嘗試溝通，進化 - 更具互動性，沉浸式和樂趣。 與您的團隊合作的新方法。白板，視頻會議，文檔和項目管理。 Allo是想法像白板一樣流動的地方，但保持井井有條。計劃，分享和協作而沒有混亂。 為什麼選擇Allo？ *統一的駕駛艙視圖：告別多個應用程序的混亂。使用集中式樞紐，用戶可以集成所有工具，構建自定義儀表板，並具有統一的搜索和收件箱。 * OKR掌握：設置，跟踪和實現目標和關鍵結果。 Allo為目標帶來了清晰度，幫助團隊保持一致和專注。 *項目管理完善：從成立到完成，輕鬆管理項目。協作，分配任務並達到里程碑。 *視覺白板：捕獲和可視化思想。從集思廣益會議到項目文檔，白板將想法帶入了生活。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo是一款在線圖表工具，用於實時協作，支持流程圖、線框等圖表的創建和分享，適合團隊和個人使用。
Cloudcraft
cloudcraft.co
Cloudcraft是一款雲體系結構圖解工具，幫助用戶可視化、管理其雲基礎設施，支持AWS和Azure，適用於DevOps團隊和安全人員。
Creately
creately.com
Creately是一個視覺協作平台，支持團隊從構思到執行，提供各種框架、流程圖和模板以促進項目管理和協作。
diagrams.net
diagrams.net
diagrams.net是一個開源的圖表製作軟體，支持各種圖類型，提供用戶自定義和協作功能，適用於多平台使用。
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax是一款多功能圖表工具，支持創建流程圖、思維地圖、組織圖等，兼容多平台並提供多種導出格式。
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw是一個免費開源的協作白板，允許用戶無需註冊即可進行即時繪圖和視覺化，適用於團隊和個人。
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+ 是一款虛擬協作白板工具，允許用戶創建和管理手繪風格的圖表，支持實時協作和多種導出格式。
Miro
miro.com
米羅（Miro）是一個視覺協作平台，讓分散的團隊可以在線上共同創建、設計和討論專案，支援即時協作和文檔編輯。
Lucid
lucid.co
Lucid是一個視覺協作套件，幫助團隊進行虛擬白板、智能圖表和雲端可視化，以將計劃從初步構想到成功實施。
Moqups
moqups.com
Moqups是一個在線視覺協作工具，結合白板、圖表和設計功能，適用於創建線框、模型、範本等多種視覺材料。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard是一個訂閱軟體平台，簡化人力資源管理，促進遠端工作人員之間的聯繫和溝通。
Samepage
samepage.io
Samepage是一個雲端協作平台，集成團隊聊天、視頻會議、任務管理和文件共享，促進團隊溝通和項目管理。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw是一款集圖表繪製、白板和數據可視化於一身的應用，支援團隊實時協作，簡化文檔創建過程。
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
StoriesOnBoard是一款支持敏捷產品管理的工具，幫助團隊創建與可視化用戶故事地圖，並促進協作與任務優先級管理。
Whimsical
whimsical.com
異想天開是一個協作工具，提供文檔、流程圖、思維導圖等功能，幫助團隊清晰組織和共享產品資訊。
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Zen Flowchart是一款簡單易用的在線流程圖製作工具，用戶可以輕鬆創建流程圖、思維圖和其他視覺圖表。
ProcessOn
processon.com
ProcessOn是一個線上協作圖表平台，允許用戶創建流程圖、原型圖、BPMN、UML和心智圖，以簡化工作流程和促進溝通。