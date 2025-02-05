繪圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛維尼亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
繪圖軟體使用戶能夠使用數據和圖像創建複雜的圖表，包括流程圖和平面圖。這些工具通常提供範本來簡化圖表建立流程，同時也讓使用者靈活地從頭開始設計圖表。一些圖表程式可以與其他設計工具整合並提供協作平台，使多個使用者能夠同時查看和編輯圖表檔案。
提議新的應用程式
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax 是一款一體化圖表工具，可以滿足您的所有目的。它適用於 Windows、macOS、Linux 和線上使用。無論您需要繪製流程圖、心智圖、組織結構圖、甘特圖、平面圖或 ER 圖，您都可以在 EdrawMax 中找到您想要的東西。 EdrawMax提供超過210種圖表的解決方案。
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw 是一款虛擬協作白板工具，可讓您輕鬆繪製具有手繪感覺的圖表。 在Excalidraw+中，無論您是公司還是個人，您都可以建立一個工作區，在其中管理和組織您建立的所有繪圖。您的工作空間同事可以輕鬆存取這些繪圖，並安全地保存到雲端。預設啟用即時協作，無需額外的步驟。
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud 是一個變革智慧平台，可協助您加速實現業務轉型價值。它允許您基於對系統配置的共同理解，透過強大的影響力和依賴性分析，並連結到業務分析文檔，做出明智的變更決策。在人工智慧的支援下，它可以產生流程圖、創建完整的使用者故事、推薦解決方案以及與您的資料聊天。它將團隊聚集在一起並打破知識孤島。充滿信心地更快地實施變革。返工減少。用戶採用率飆升。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix 是一款創新的線上白板，可實現無縫的頭腦風暴、討論和協作創作。利用人工智慧的力量並重新定義您的遠距工作體驗。
Sketch Web
sketch.com
一體化數位設計平台 — 具備協作設計工具、原型設計和開發人員交接。 Sketch 是一款設計軟體套件，無論您是單獨工作還是協作工作，都可以幫助您大規模創建精美的產品。 借助 Sketch，您可以獲得一個用於設計的強大 Mac 應用程式、一個用於隨時隨地移交和管理文件的 Web 應用程序，以及一個用於隨時隨地製作工作原型的 iOS 應用程式。 觀看這段簡短的視頻，了解如何使用 Sketch 釋放您的創造力並改進您的工作流程。
FlowMapp
flowmapp.com
使用線上協作工具為精美的產品、網站和應用程式設計卓越的使用者體驗。 簡單而強大的視覺使用者體驗平台。建立網站地圖、使用者流程和線框圖，以提供更有效率的使用者體驗規劃和 Web 開發。 FlowMapp 讓團隊在一個地方即時規劃和設計數位體驗 如何使用FlowMapp？ — 使用者體驗與開發 — 規劃 — 團隊合作 — 整理一切 — 創建並展示高保真原型 — 規劃與儲存內容 — 與客戶溝通 — 增加銷售額 — 離線工作
Custellence
custellence.com
我們相信，同理心是任何組織最重要的競爭優勢。 Custellence 的使命是透過提供創造以客戶為中心的變革的最佳工具，在組織內增強同理心。 Custellence 是專為客戶旅程經理和 CX 專業人員打造的最易於使用的客戶旅程映射工具。該工具將直覺的介面與適當的旅程地圖智慧相結合，可以節省時間並給您信心。 Custellence 被全球 CX 專業人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的團隊使用。
Widget Board
widget-board.com
Widget Board 是一款生產力工具，可讓您使用您最喜歡的小部件（例如任務、筆記、媒體、日期和時間、天氣、日曆等等）創建自訂板！心智圖和集思廣益您的想法，管理您的專案並創建任何內容的集合 - 一切都在一個地方。只需將小部件和文件拖放到新板上即可。
Slickplan
slickplan.com
Slickplan 是 Awmous, LLC 的產品，Awmous, LLC 是一家軟體開發公司，專注於為各種規模的企業創建基於 Web 的 SaaS 解決方案。
Overflow.io
overflow.io
Overflow 是世界上第一個為產品設計團隊量身打造的使用者流程圖工具。它為設計師提供了一種新的、有影響力的方式來有效地傳達他們的作品，同時透過互動式使用者流程演示充分吸引觀眾。
Qlerify
qlerify.com
Qlerify 是一款由人工智慧驅動的加速工具，可協助組織將業務工作流程轉化為程式碼，速度提高達 100 倍。 Qlerify 使非技術用戶能夠以開發人員喜歡的格式快速創建技術規範，並且可以立即使用它更快地創建更好的軟體。 Qlerify 將共同創作工作區與人工智慧自動生成系統需求、流程模型、資料模型、軟體架構設計和原始程式碼相結合——開發人員所需的所有工件，節省了大量的時間和成本。 Qlerify 工具在有限範圍內完全免費，可供小型團隊使用。 Qlerify 的一些功能： 1. 超快且用戶友好的共同編輯介面，允許許多利益相關者共同創建流程模型/用戶旅程、數據模型並以思考的速度同時收集系統需求 2. 人工智慧內容生成增加速度更快，指導使用者並啟動研討會 3. AI 生成樣板程式碼可節省寶貴的開發時間4. 開發人員所需的可配置資料類型，例如使用者故事、UI 草圖、業務規則、KPI、資料模型等5. 支持強大的功能用於快速啟動開發的敏捷框架，例如 Scrum、使用者故事映射、事件風暴、敏捷資料建模、領域驅動設計和簡化的 BPM。 5. 遠端協作支持，例如與來賓用戶分享內容、撤消/重做更改或版本之間無限制的回滾/前滾、克隆內容、添加評論和喜歡或使用MoSCoW 優先級或用戶故事映射共同確定優先級等。 /www.qlerify 免費試用。
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
在幾秒鐘內自動產生可視網站地圖。 ↳ 規劃內容 ↳ 追蹤 QA 和競爭對手 ↳ 創建流程 自動產生任何公共或私人網站的精美視覺網站地圖 + 高解析度螢幕截圖，從而快速輕鬆地執行 UI、UX、SEO 和行銷研究的深入網站審核。只需輸入 URL，即可獲得整個網站基於縮圖的視覺架構。更新了！我們剛剛推出了「永遠免費」>> https://VISUALFLOWS.io
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper 的 Web 治理套件讓您可以控制 Web 最強大的視覺化網站對應工具。我們的網路爬蟲將創建視覺化網站地圖，顯示頁面層次結構、內容、內部連結、分析和評論，以實現高效協作。使用我們的網站地圖編輯器新增分類、重新排列層次結構以及匯出資料以匯入到 CMS 中。使用我們的基準 V.A.C.Q 分數來衡量您的可見度、可存取性和內容品質。
IcePanel
icepanel.io
IcePanel 是一款 SaaS 工具，供技術團隊合作進行軟體架構設計。我們採用與現實世界中的資源相關的視覺方法，專為技術和非技術人員設計。
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard 是簡單的使用者故事映射工具。數位便利貼讓遠距團隊之間的設計和開發協作變得輕鬆。分享真正將產品連結在一起的使用者敘述。然後透過將看板與 Jira、Trello、Azure DevOps、VersionOne 或 Pivotal Tracker 同步來視覺化功能運作。在 cardboardit.com 上取得 14 天免費試用。
Engage Process
engageprocess.com
傳統的流程管理軟體（BPM 工具）在團隊繪製流程後立即開始行動。 Engage Process Modeler 透過提供一個車間就緒的地圖平台來簡化此過程，該平台可以自動設計並與房間中的團隊一起檢查流程。我們的視覺化方法對任何人來說都很容易理解，確保您的工藝車間能夠立即被捕捉到。新增時間、成本、應用程式、風險、角色、文件連結等上下文資料來完成您的流程。 Engage Process Modeler 完全是 SaaS，無需安裝。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite 讓您在幾分鐘內輕鬆地在iPad、Android 平板電腦或Windows 裝置上建立具有專業外觀的工程圖，然後自動產生算量，計算成本和利潤，甚至根據這些工程圖產生獲勝提案，所有這一切都是在工作期間進行的。超過 150 萬名設計師、銷售人員、檢查員和技術人員已使用 ArcSite 贏得更多業務、節省現場時間並與團隊合作。
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab 是一個線上 ER 圖工具，可讓您直觀地設計資料庫。無需編寫任何程式碼即可匯入現有 SQL 或開發新資料庫。視覺化您的架構以與您的團隊共享和協作。完成後匯出 SQL 或 PDF/映像。全部免費！
Zen UML
zenuml.com
ZenUML 是多平台圖即程式碼解決方案，適用於序列圖、流程圖*等。
Querychart
querychart.io
Querychart 是一款免費的 Web 應用程序，使用戶能夠使用資料輕鬆生成流程圖，從而無需手動繪圖。憑藉類似於 Excel 的使用者體驗，使用者可以將資料直接輸入到電子表格中以建立圖表。這種簡化的流程不僅加快了速度，也確保了視覺化的一致性。
Rarchy
rarchy.com
Rarchy 提供了一套網站規劃工具，包括專為機構和團隊設計的視覺化網站地圖和使用者流程。核心產品是我們的免費視覺網站地圖編輯器，它允許您從頭開始建立網站地圖或透過我們的視覺網站地圖產生器匯入現有的網站頁面。然後，您可以以五種不同的視覺格式查看您的網站，使用拖放介面進行更改，並自動擷取目前頁面設計的螢幕截圖。您的網站地圖可以匯出為 XML（準備上傳到搜尋引擎）、CSV 或 PDF 格式。 Rarchy 非常適合團隊，讓您可以在一個地方協作、修改和傳達對網站的變更。
Moqups
moqups.com
Moqups 是一種視覺化協作工具，它將白板、圖表和設計功能結合在一個線上應用程式中。即時思考、規劃和溝通，為任何專案創建各種視覺材料：線框圖、模型、圖表、心智圖、儀表板和原型。 超過 200 萬名產品經理、業務分析師、使用者體驗專業人員、高階主管和跨職能團隊使用 Moqups 來完成複雜專案的基礎工作。我們的解決方案擁有您需要的所有功能，沒有您不需要的功能，鼓勵每個人做出貢獻——無論他們的專業知識如何。
Aha!
aha.io
啊哈！是全球領先的產品開發軟體。我們幫助超過 100 萬產品製造商將他們的策略變為現實。我們的工具套件包括啊哈！路線圖，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知識，啊哈！發展。產品團隊依靠我們的專業知識、指導範本和 Aha! 的培訓計劃。學院成為他們最好的。我們很自豪能夠成為一家與眾不同的高成長 SaaS 公司。該業務自籌資金、獲利且 100% 偏遠。我們被公認為最適合工作的完全遠端公司之一，倡導 Bootstrap Movement，並透過 Aha! 向有需要的人捐贈了超過 100 萬美元。關心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在幫助產品經理提供簡化且協調良好的產品策略，並具有可根據特定工作流程要求進行客製化的強大環境。 * 審閱者經常提到該工具的廣泛功能、根據組織需求進行客製化的能力、快速且有用的技術支援以及與 Jira 和 SFDC 等其他平台的有效整合。 * 審查者遇到了自訂選項的限制，特別是字體樣式和庫存圖示、初始設定階段的顯著複雜性、陡峭的學習曲線以及報告功能的限制，特別是無法建立有關記錄變更的報告。
Allo
allo.io
認識您的第一個遠距工作空間。從字面上看，讓每個人都在同一頁上。告別繁瑣的文字溝通。試著進化的溝通方式－更互動、身臨其境且有趣。 與團隊協作的新方式。白板、視訊會議、文件和專案管理集中於一處。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo 是您簡化視覺傳達的首選圖表工具。憑藉其多功能且用戶友好的介面，您可以輕鬆創建圖表、流程圖和線框圖，使其成為團隊和個人創作者的理想選擇，無論身在何處。 Cacoo 與 Google Drive、Confluence 和 Visio 等應用程式集成，還可存取龐大的模板和形狀庫。透過嵌入、連結和匯出選項輕鬆共享工作。
Cloudcraft
cloudcraft.co
用於建立、視覺化和管理雲端架構以獲得最佳效能的排名第一的服務。 Cloudcraft AWS 圖設計器可讓您透過等距或二維雲架構圖最大限度地提高效率，所有這些圖表均透過智慧元件針對 AWS 進行了最佳化。觸手可及的強大雲端視覺化。
Creately
creately.com
Creately是一個視覺協作平台。它使團隊能夠在同一視覺空間中從構思到規劃和執行。直觀地將想法添加到各種框架、映射流程、流程或整個組織，創建技術架構文檔，該平台附帶的 10,000 多個模板具有無限的可能性。
diagrams.net
diagrams.net
sketchs.net 是開源、線上、桌面和容器可部署圖表軟體。 以前稱為draw.io
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw 是一款免費的開源協作白板。不要浪費時間尋找最好的工具或最好的模板。就畫吧。無需註冊，無需彈出視窗或 cookie 同意。只需白板、基本工具和人工智慧功能即可快速創建完美結果。團隊和專業人士通常會升級到 Excalidraw+，享受無限的雲端工作空間和附加功能，例如演示、額外的生成式 AI 提示、增強的協作功能、存取管理等。 Excalidraw+ 是團隊和個人透過即時線上構思、無縫視覺化、多功能共享選項以及其他團隊和企業功能將想法和機會轉化為現實的有效工具。了解有關 Excalidraw+ 的更多資訊 https://plus.excalidraw.com/excalidraw-for-teams 並嘗試 14 天免費試用。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy 的圖表應用程式讓您可以輕鬆地按照您的想法進行溝通和協作。無論您是在 Confluence 和 Jira 中使用 Gliffy，還是使用我們的獨立圖表工具 Gliffy Online，您都會找到直覺的圖表繪製方法。只需點擊幾下，即可拖曳至具有專業外觀的流程圖、UML 圖、實體關係圖等。另外，您現在可以使用 Mermaid js 程式碼建立圖表。在腦力激盪時使用範本製作心智圖或概念圖。在您的團隊已使用的工具中嵌入易於更新的組織結構圖。視覺化您的雲端架構或 IT 網絡，並將其添加到您團隊的文檔中，並使用 Gliffy 的資料連結功能將現實生活中的資料直接添加到您的圖表中。無論您有什麼計劃、專案管理或夢想，Gliffy 都可以幫助您將其變為現實。直接在 Confluence Cloud 中與您的團隊即時繪製圖表，以實現更輕鬆、更有效率的工作會話。 Gliffy 是 Atlassian 生態系統中最受歡迎的圖表應用程序，僅 Confluence 就有超過 1800 萬用戶在使用圖表。 Gliffy 受到各種規模團隊的信賴，使其成為領先的企業圖表解決方案。您可以透過 Atlassian Marketplace 開始試用或在 gliffy.com 上註冊 Gliffy Online 為期兩週的免費試用，以了解 Gliffy 是否適合您的團隊。
Lucid
lucid.co
Lucid 是一款視覺化協作套件，可協助團隊預見和建構未來。虛擬白板、智慧圖表和雲端視覺化使組織能夠將計劃從最初的想法到成功交付。它在 180 多個國家/地區有數百萬用戶使用。 96% 的財富 500 強企業使用 Lucidchart，客戶包括 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile。 Lucid 的合作夥伴包括 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等產業領導者。這家總部位於猶他州的公司自 2010 年成立以來，因其商業和工作場所文化而獲得了無數獎項。 自第一天起，Lucid 團隊就一直鬥志旺盛、勇於創新，並取得了巨大的成功。公司恪守其核心價值觀，包括超越自我的團隊合作、一切行為的創新、個人賦權、主動性、主人翁精神以及每個領域的熱情和卓越。
Kumu
kumu.io
理解你混亂的世界。 Kumu 可以輕鬆地將複雜的資料組織成關係圖，這些關係圖看起來很漂亮，而且使用起來很愉快。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一個訂閱軟體平台，為員工與員工主要位於遠端或分佈在多個地點的公司提供解決方案。 Pingboard 的功能可協助人力資源、營運、內部溝通和其他高階領導專業人員組成的部門傳達與整個公司相關的訊息。 Pingboard 還具有一些功能，可以幫助組織中的每個人了解誰是誰以及誰做什麼，然後以有意義的方式與這些同事聯繫。
Samepage
samepage.io
Samepage 透過將團隊聊天、視訊會議、螢幕分享、任務管理、文件共享和即時團隊文件協作結合在一個基於雲端的協作中，促進溝通、專案管理、召開會議、線上協作等工作區。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw 是一款統一的視覺化應用程序，它將圖表繪製、白板和資料視覺化結合到企業友好的解決方案中。作為一個團隊即時規劃、執行和審查在無縫工作空間中與您的團隊合作，讓您將自由形式的腦力激盪與其他視覺效果結合。建立簡報品質文件 使用直覺的工具和範本建立從流程圖到平面圖的各種圖表。可視化資料從資料生成圖表並將資料新增至形狀以增強現有的視覺效果。您可以連接到 AWS 或 Azure 配置，從 Active Directory 產生組織結構圖，或匯入 Jira 資料以啟動腦力激盪會議。 SMARTDRAW 是企業的簡單選擇 - 輕鬆授權：SmartDraw 的網站授權可讓您以低廉的固定價格覆蓋整個組織。這意味著您不必不斷地數人頭。 - 輕鬆管理：SmartDraw 與您現有的文件解決方案（例如 OneDrive、SharePoint 和 Google Drive）無縫整合。它利用您已為使用者建立的相同資料夾結構和權限等級。此外，SmartDraw 支援 SSO，這讓您可以輕鬆管理使用者。 - 安全性和可靠性：SmartDraw 符合企業應用程式的所有安全性和可靠性標準。 SmartDraw 的客戶從大學和政府機構到超過 85% 的財富 500 強企業。
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
適用於敏捷專案的產品和創意管理工具。即時、雙向 Trello、JIRA、GitHub、Pivotal Tracker 整合。免費試用 StoriesOnBoard。
Whimsical
whimsical.com
Whimsical 是迭代產品工作區。我們透過文件工具幫助團隊更快建立清晰度和共享理解，以解決任何產品挑戰。 異想天開有： - 嵌入視覺效果並連接所有項目工件的文檔 - 用於建立流程圖和使用者流程的流程圖 - 具有拖放組件的線框 - 心智圖用於澄清和組織想法 - 異想天開的人工智慧透過生成圖啟動解決方案 - 來自產品領導者和團隊的經過驗證的範本和範例
Zen Flowchart
zenflowchart.com
最簡單的流程圖製作器。使用最簡單的流程圖建立器 Zen Flowchart 只需點擊幾下即可建立流程圖。
ProcessOn
processon.com
ProcessOn 是一個線上協作繪圖平台，可讓您建立各種圖表，包括流程圖、模型、BPMN、UML 和心智圖。我們認為圖表可以幫助我們更好地理解和記憶抽象和晦澀的事物。當你向別人解釋一些複雜的事情時，使用圖表而不是大量的文字是一個好主意。
Miro
miro.com
Miro 是一個創新的視覺化工作空間，使任何規模的分散式團隊能夠共同夢想、設計和建立未來。借助 Miro 智慧畫布的魔力，團隊可以在任何地方視覺化概念、想法和解決方案，而無需乾擦標記。即使在遠端、分散式或混合式工作環境中，也能與您的團隊同步、流暢並感受並肩工作的連結。 Miro 的客戶喜歡用 Miro 來： * 舉辦線上會議和團隊研討會 * 在無限的板上集思廣益新想法和設計 * 編輯、註釋和標記文件和 PDF * 使用 Apple Pencil 進行數位筆記（並減少紙張使用！） * 輕鬆收集資源、照片、文件、連結和參考資料 * 規劃和管理敏捷工作流程和 scrum 儀式 * 建立使用者旅程、繪製流程並開發角色 * 在協作空間中教授和促進互動課程 * 創造一個想法和靈感的願景板 Miro 讓您隨時隨地進行創作。憑藉 200 多個預製模板、拖放介面以及對協作者的無限限制，在 Miro Board 上工作既快速又有趣。