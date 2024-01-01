繪圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 格陵蘭

Gliffy

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Gliffy 的圖表應用程式讓您可以輕鬆地按照您的想法進行溝通和協作。無論您是在 Confluence 和 Jira 中使用 Gliffy，還是使用我們的獨立圖表工具 Gliffy Online，您都會找到直覺的圖表繪製方法。只需點擊幾下，即可拖曳至具有專業外觀的流程圖、UML 圖、實體關係圖等。另外，您現在可以使用 Mermaid js 程式碼建立圖表。在腦力激盪時使用範本製作心智圖或概念圖。在您的團隊已使用的工具中嵌入易於更新的組織結構圖。視覺化您的雲端架構或 IT 網絡，並將其添加到您團隊的文檔中，並使用 Gliffy 的資料連結功能將現實生活中的資料直接添加到您的圖表中。無論您有什麼計...