繪圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒲隆地

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
繪圖軟體使用戶能夠使用數據和圖像創建複雜的圖表，包括流程圖和平面圖。這些工具通常提供範本來簡化圖表建立流程，同時也讓使用者靈活地從頭開始設計圖表。一些圖表程式可以與其他設計工具整合並提供協作平台，使多個使用者能夠同時查看和編輯圖表檔案。
提議新的應用程式
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw 是一款虛擬協作白板工具，可讓您輕鬆繪製具有手繪感覺的圖表。
Whimsical
whimsical.com
以思考速度進行視覺交流－協作流程圖、線框、便條和心智圖。
Miro
miro.com
Miro 是一個線上協作白板平台，使分散式團隊能夠有效地協同工作，從使用數位便籤進行集思廣益到規劃和管理敏捷工作流程。
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw 是一款虛擬協作白板工具，可讓您輕鬆繪製具有手繪感覺的圖表。 在Excalidraw+中，無論您是公司還是個人，您都可以建立一個工作區，在其中管理和組織您建立的所有繪圖。您的工作空間同事可以輕鬆存取這些繪圖，並安全地保存到雲端。預設啟用即時協作，無需額外的步驟。
diagrams.net
diagrams.net
sketchs.net 是開源、線上、桌面和容器可部署圖表軟體。 以前稱為draw.io
Lucid
lucid.app
Lucid 是唯一一款讓團隊能夠從想像未來到建立未來的視覺協作套件。
Moqups
moqups.com
Moqups 是一款精簡且直觀的 Web 應用程序，可協助您為任何類型的專案建立線框、模型、圖表和原型並進行協作。
Gliffy
gliffy.com
製作 UML 圖、流程圖、線框圖等。我們的免費圖表軟體和線上圖表工具可改善協作和溝通。
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
EdrawMax 是一款多功能圖表工具，可建立 280 多種類型的圖表，例如流程圖、組織結構圖、資訊圖表、甘特圖、p&id 等。
Creately
creately.com
用於協作集思廣益、規劃、執行和分析專案的可視化工作區軟體。即時協作、無限畫布和強大的圖表功能。
Sketch Web
sketch.com
Sketch 是一款一體化數位設計平台，具有協作設計工具、原型設計和開發人員交接。免費開始使用。
SmartDraw
smartdraw.com
簡單而強大的流程圖製作工具。
Widget Board
widget-board.com
Widget Board 是一款生產力工具，可讓您使用您最喜歡的小部件（例如任務、筆記、媒體、日期和時間、天氣、日曆等等）創建自訂板！
Cloudcraft
cloudcraft.co
將您的 AWS 環境視覺化為等距架構圖。將 EC2、ELB、RDS 等的區塊組合在一起。連接您的即時 AWS 環境。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一款線上協作白板，整合了各種工具，可提高團隊效率並釋放團隊想像力
Zen Flowchart
zenflowchart.com
最簡單的流程圖製作器。使用最簡單的流程圖建立器 Zen Flowchart 只需點擊幾下即可建立流程圖。
Cacoo
cacoo.com
線上圖表軟體，用於建立和安全共享流程圖、線框圖、UML 模型、網路圖等。超過 250 萬用戶。從免費帳戶開始！
ProcessOn
processon.com
免費線上流程圖心智圖 專業強大的作圖工具，支援多人即時線上協作，可用於原型圖、UML、BPMN、網路拓撲圖等多種圖形繪製
Aha!
aha.io
登入您的啊哈！工作區。還沒有帳戶？註冊世界排名第一的路線圖軟體的 30 天免費試用版。
Kumu
kumu.io
理解你混亂的世界。 Kumu 可以輕鬆地將複雜的資料組織成關係圖，這些關係圖看起來很漂亮，使用起來也很愉快。
IcePanel
icepanel.io
IcePanel 是一款 SaaS 工具，供技術團隊合作進行軟體架構設計。我們採用與現實世界中的資源相關的視覺方法，專為技術和非技術人員設計。
FlowMapp
flowmapp.com
簡單而強大的視覺使用者體驗平台。建立網站地圖、使用者流程和線框圖，以提供更有效率的使用者體驗規劃和網頁開發。 FlowMapp 讓團隊在一個地方即時規劃和設計數位體驗 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 使用者體驗與開發— 規劃— 團隊合作— 組織一切— 創建和展示高保真原型— 規劃與儲存內容— 與客戶溝通— 增加銷售額— 離線工作以下是FlowMapp 的工作原理→ https://www.flowmapp . com/ 範例和示範項目：https://bit.ly/flowmapp_sm 。免費開始 → https://www.flowmapp.com
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
適用於敏捷專案的產品和創意管理工具。即時、雙向 Trello、JIRA、GitHub、Pivotal Tracker 整合。免費試用 StoriesOnBoard。
Pingboard
pingboard.com
您組織的力量在於您的員工及其所形成的關係。使用 Pingboard 重新連接您的人員。
Allo
allo.io
認識您的第一個遠距工作空間。從字面上看，讓每個人都在同一頁上。告別繁瑣的文字溝通。試著進化的溝通方式－更互動、身臨其境且有趣。 與您的團隊協作的新方式。白板、視訊會議、文件和專案管理集中於一處。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite 讓您在幾分鐘內輕鬆地在iPad、Android 平板電腦或Windows 裝置上建立具有專業外觀的工程圖，然後自動產生算量，計算成本和利潤，甚至根據這些工程圖產生獲勝提案，所有這一切都是在工作期間進行的。超過 150 萬名設計師、銷售人員、檢驗員和技術人員已使用 ArcSite 贏得更多業務、節省現場時間並與團隊合作。
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab 是一個線上 ER 圖工具，可讓您直觀地設計資料庫。無需編寫任何程式碼即可匯入現有 SQL 或開發新資料庫。視覺化您的架構以與您的團隊共享和協作。完成後匯出 SQL 或 PDF/映像。全部免費！
Samepage
samepage.io
登入 Samepage 並與您的團隊即時協作。聊天、分享文件、分配任務、管理專案等等。
Rarchy
rarchy.com
Rarchy 提供了一套網站規劃工具，包括專為機構和團隊設計的視覺化網站地圖和使用者流程。核心產品是我們的免費視覺網站地圖編輯器，它允許您從頭開始建立網站地圖或透過我們的視覺網站地圖產生器匯入現有的網站頁面。然後，您可以以五種不同的視覺格式查看您的網站，使用拖放介面進行更改，並自動擷取目前頁面設計的螢幕截圖。您的網站地圖可以匯出為 XML（準備上傳到搜尋引擎）、CSV 或 PDF 格式。 Rarchy 非常適合團隊，讓您可以在一個地方協作、修改和傳達對網站的變更。
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard 是簡單的使用者故事映射工具。數位便利貼讓遠距團隊之間的設計和開發協作變得輕鬆。分享真正將產品連結在一起的使用者敘述。然後透過將看板與 Jira、Trello、Azure DevOps、VersionOne 或 Pivotal Tracker 同步來視覺化功能運作。在 cardboardit.com 上取得 14 天免費試用。
Overflow.io
overflow.io
Overflow 是世界上第一個為產品設計團隊量身打造的使用者流程圖工具。它為設計師提供了一種新的、有影響力的方式來有效地傳達他們的作品，同時透過互動式使用者流程演示充分吸引觀眾。
Slickplan
slickplan.com
Slickplan 是 Awmous, LLC 的產品，Awmous, LLC 是一家軟體開發公司，專注於為各種規模的企業創建基於 Web 的 SaaS 解決方案。
Custellence
custellence.com
我們相信，同理心是任何組織最重要的競爭優勢。 Custellence 的使命是透過提供創造以客戶為中心的變革的最佳工具，在組織內增強同理心。 Custellence 是專為客戶旅程經理和 CX 專業人員打造的最易於使用的客戶旅程映射工具。該工具將直覺的介面與適當的旅程地圖智慧相結合，可以節省時間並給您信心。 Custellence 被全球 CX 專業人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的團隊使用。
Querychart
querychart.io
Querychart 是一款免費的 Web 應用程序，使用戶能夠使用資料輕鬆生成流程圖，從而無需手動繪圖。憑藉類似於 Excel 的使用者體驗，使用者可以將資料直接輸入到電子表格中以建立圖表。這種簡化的流程不僅加快了速度，也確保了視覺化的一致性。
Zen UML
zenuml.com
ZenUML 是多平台圖即程式碼解決方案，適用於序列圖、流程圖*等。
Engage Process
engageprocess.com
傳統的流程管理軟體（BPM 工具）在團隊繪製流程後立即開始行動。 Engage Process Modeler 透過提供一個車間就緒的地圖平台來簡化此過程，該平台可以自動設計並與房間中的團隊一起檢查流程。我們的視覺化方法對任何人來說都很容易理解，確保您的工藝車間能夠立即被捕獲。新增時間、成本、應用程式、風險、角色、文件連結等上下文資料來完成您的流程。 Engage Process Modeler 完全是 SaaS，無需安裝。
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud 是一個變革智慧平台，可協助您加速實現業務轉型價值。它允許您基於對系統配置的共同理解，透過強大的影響力和依賴性分析，並連結到業務分析文檔，做出明智的變更決策。在人工智慧的支援下，它可以產生流程圖、創建完整的使用者故事、推薦解決方案以及與您的資料聊天。它將團隊聚集在一起並打破知識孤島。充滿信心地更快地實施變革。返工減少。用戶採用率飆升。
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper 的 Web 治理套件讓您可以控制 Web 最強大的視覺化網站對應工具。我們的網路爬蟲將創建視覺化網站地圖，顯示頁面層次結構、內容、內部連結、分析和評論，以實現高效協作。使用我們的網站地圖編輯器新增分類、重新排列層次結構以及匯出資料以匯入到 CMS 中。使用我們的基準 V.A.C.Q 分數來衡量您的可見度、可存取性和內容品質。
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
在幾秒鐘內自動產生可視網站地圖。 ↳ 規劃內容 ↳ 追蹤 QA 和競爭對手 ↳ 創建流程 自動產生任何公共或私人網站的精美視覺網站地圖 + 高解析度螢幕截圖，從而快速輕鬆地執行 UI、UX、SEO 和行銷研究的深入網站審核。只需輸入 URL，即可獲得整個網站基於縮圖的視覺架構。更新！我們剛剛推出了「永遠免費」>> https://VISUALFLOWS.io
Qlerify
qlerify.com
Qlerify 是一款由人工智慧驅動的加速工具，可協助組織將業務工作流程轉化為程式碼，速度提高達 100 倍。 Qlerify 使非技術用戶能夠以開發人員喜歡的格式快速創建技術規範，並且可以立即使用它更快地創建更好的軟體。 Qlerify 將共同創作工作區與人工智慧自動生成系統需求、流程模型、資料模型、軟體架構設計和原始程式碼相結合——開發人員所需的所有工件，節省了大量的時間和成本。 Qlerify 工具在有限範圍內完全免費，可供小型團隊使用。 Qlerify 的一些功能： 1. 超快且用戶友好的共同編輯介面，允許許多利益相關者共同創建流程模型/用戶旅程、數據模型並以思考的速度同時收集系統需求...