繪圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 保加利亞

Qlerify

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Qlerify 是一款由人工智慧驅動的加速工具，可協助組織將業務工作流程轉化為程式碼，速度提高達 100 倍。 Qlerify 使非技術用戶能夠以開發人員喜歡的格式快速創建技術規範，並且可以立即使用它更快地創建更好的軟體。 Qlerify 將共同創作工作區與人工智慧自動生成系統需求、流程模型、資料模型、軟體架構設計和原始程式碼相結合——開發人員所需的所有工件，節省了大量的時間和成本。 Qlerify 工具在有限範圍內完全免費，可供小型團隊使用。 Qlerify 的一些功能： 1. 超快且用戶友好的共同編輯介面，允許許多利益相關者共同創建流程模型/用戶旅程、數據模型並以思考的速度同時收集系統需求...