開發營運平台 - 最受歡迎的應用程式

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DevOps 平台為團隊提供必要的工具和自動化功能，以有效管理持續交付。持續交付是一種專注於快速、敏捷地建立、測試和發佈軟體的開發方法。這些平台支援持續整合（CI）和持續部署（CD），自動執行各種開發任務以建立強大的交付管道。 透過使用 DevOps 平台，團隊可以確保其持續交付流程明確定義、完全自動化且在統一框架內易於管理，從而培育高效敏捷的 DevOps 環境。這些平台通常包含應用程式發布編排和建立自動化軟體的完整功能，促進 CI/CD 流程的本機管理、自動化和執行。